Emergenza Coronavirus: Codacons chiede aiuto a club di Serie A per la sanità

Per fronteggiare l’emergenza Coronavirus, il Codacons ha chiesto aiuto anche i club di Serie A, spingendoli a fare donazioni per dare manforte alla sanità.

In Italia, gli affetti da Coronavirus continuano a salire in modo vertiginoso e nelle ultime 48 ore si sono registrati più di 7000 nuovi casi. Numeri spaventosi che stanno mettendo in grave difficoltà la sanità italiana che continua a fare del suo meglio per combattere l’emergenza. Il Codacons ha invitato anche i club di Serie A a dare il loro aiuto con delle donazioni.

In particolare, il Codacons chiede ai club di Serie A di acquistare gli strumenti necessari agli ospedali italiani per combattere al meglio il virus: “Chiediamo al mondo del calcio di acquistare e regalare agli ospedali italiani strumenti sanitari in grado di curare i pazienti affetti da Coronavirus”.

Nel suo appello, il Codacons spiega come la situazione sia al momento molto difficile per la sanità italiana ed afferma come chiunque possegga di più debba lanciare un segnale importante: “Molti nosocomi sono al collasso e non dispongono della sufficiente strumentazione per garantire la salute di tutti i cittadini: è giusto che, in questo momento, chi più ha lanci un segnale importante, e per questo chiediamo alle società calcistiche di destinare donazioni in favore della sanità pubblica, attraverso l’acquisto di beni e strumenti necessari per la lotta al coronavirus.”

Alcuni club già si sono mossi in questo senso ed il Codacons ha preso in esempio il Seregno Calcio che ha già effettuato una donazione, acquistando un respiratore per l’Ospedale San Gerardo di Monza.

A rendere nota tale donazione è stata la stessa società brianzola, militante in Serie D, che con un post su Facebook ha annunciato l’acquisto del respiratore. Non appena arriverà in Italia, ha spiegato il Seregno, sarà immediatamente consegnato all’ospedale. Ci si augura che tale gesto possa essere di monito anche per i club più importanti del nostro calcio.

