Emergenza Coronavirus: 5 partite della 26° giornata di Serie A e Juventus-Inter a porte chiuse

A causa dell’emergenza per il Coronavirus, la FIGC di comune accordo con il governo, ha deciso di far giocare a porte chiuse tutte le partite del prossimo turno nelle zone a rischio. Tra queste anche il big match Juventus-Inter.

L’emergenza Coronavirus in Italia è sempre più grande con il numero di contagiati sempre di più in aumento. Emergenza che inevitabilmente è andata anche a toccare il mondo del calcio con molte partite sospese nell’ultimo turno di campionato. Dal prossimo turno, tuttavia, le partite delle zone a rischio si disputeranno regolarmente, ma a porte chiuse.

La decisione è stata presa dalla FIGC che, dopo aver interpellato il governo, ha optato per questa soluzione non potendo più rinviare altre partite per problemi di calendario. Al momento, solo le partite delle zone a rischio, come ha dichiarato il ministro dello Sport Spadafora, si giocheranno a porte chiuse, visto che non sussistono condizioni gravi in tutt’Italia

Attualmente le zone considerate a rischio sono Veneto, Piemonte, Lombardia, Emilia-Romagna, Liguria e Friuli Venezia Giulia. Ciò significa che ben 5 partite della 26° giornata di Serie A si giocheranno senza pubblico, tra le quali il big match dello Stadium Juventus-Inter.

Le altre partite che si giocheranno a porte chiuse saranno Udinese-Fiorentina, Sassuolo-Brescia, Parma-Spal e Milan-Genoa, così come la sfida di Europa League tra Inter e Ludogorets di giovedì prossimo.

Per il momento, si giocheranno a porte chiuse solo le partite di questo weekend, ma è chiaro che se la situazione dovesse peggiorare, anche nelle prossime giornate potrebbe ripetersi la stessa cosa. Adesso, tuttavia, l’importante è tornare a giocare e provare a parlare di calcio, anche per dare un bel calcio anche alla paura che negli ultimi giorni si è propagata a macchia d’olio in tutta Italia.

Partite 26° Giornata Serie A a porte chiuse:

sab 29 FEB ore 18:00

Udinese-Fiorentina

dom 1 MAR ore 12:30

Milan-Genoa

dom 1 MAR ore 15:00

Sassuolo-Brescia

dom 1 MAR ore 15:00

Parma-Spal

dom 1 MAR ore 20:45

Juventus-Inter

Sampdoria-Verona è in programma lunedì 2 marzo (20.45) quando il decreto sarà esaurito ma molto probabilmente verrà giocata a porte chiuse

Partite 26° Giornata Serie A a porte aperte:

sab 29 FEB ore 15:00

Lazio-Bologna (Trasferta vietata ai tifosi ospiti)

sab 29 FEB ore 20:45

Napoli-Torino (Trasferta vietata ai tifosi ospiti)

dom 1 MAR ore 15:00

Lecce-Atalanta (Trasferta vietata ai tifosi ospiti)

dom 1 MAR ore 18:00

Cagliari-Roma.

©RIPRODUZIONE RISERVATA