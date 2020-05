Emergenza Coronavirus, 3° ipotesi calendario ripresa Serie A: dal 27/6 partite tutti i giorni ogni 72 ore

Al vaglio un’ulteriore ipotesi per quanto riguarda la ripresa del campionato di serie A, con un calendario intensivo da fine giugno.

Dopo i primi due scenari ipotezzati, è al vaglio un’altra ipotesi per far ripartire in sicurezza la serie A.

Questa, se possibile, è quella più “pessimistica” delle tre, perchè prevederebbe una ripartenza il 27 di giugno.

Il programma delle partite, tutte rigorosamente a porte chiuse, inoltre, vedrebbe la disputa di partite tutti i giorni, con ogni squadra che avrebbe appena 72 ore di riposo prima di affrontare la sfida successiva.

Tutto molto più stringente rispetto alle prime ipotesi, con una ripresa pensata per il 13 o il 20 giugno, con tempi ugualmente serrati ma molto meno rispetto a questo ultimo scenario.

Tutto questo, però, avrebbe degli effetti collaterali importanti. Primo fra tutti il sacrificio della Coppa Italia per poter iniziare la disputa delle coppe europee dal 2 agosto.

La proposta ha incontrato, inoltre, l’assenso del FIFPRO, il sindacato dei calciatori.

