Eljif Elmas torna al Napoli: visite mediche imminenti e dettagli dell’accordo

Elmas - Stadiosport.it

Non c’erano più dubbi sul ritorno di Eljif Elmas al Napoli e ora arriva anche la conferma definitiva. Secondo quanto riportato nelle ultime ore, il centrocampista macedone volerà domani in Italia per sottoporsi alle consuete visite mediche prima della firma.

L’operazione è stata definita sulla base di un prestito oneroso da 2 milioni di euro con diritto di riscatto fissato a circa 16 milioni. Un accordo che permette agli azzurri di riportare a casa un giocatore che conosce bene l’ambiente e che potrà essere una pedina importante nello scacchiere di Antonio Conte.

All’inizio dell’estate sembrava che Elmas potesse restare al Torino, club con cui aveva disputato la seconda metà della scorsa stagione in prestito. Tuttavia, il Napoli ha deciso di puntare nuovamente sul 25enne, offrendogli una seconda chance al Diego Armando Maradona.

Elmas aveva lasciato Napoli nel gennaio 2024, trasferendosi all’RB Lipsia per circa 23 milioni di euro. In Germania, però, non è mai riuscito a imporsi, collezionando appena 22 presenze complessive in due stagioni. Ora, con il ritorno in Serie A, il centrocampista macedone spera di rilanciarsi e ritrovare continuità.

L’arrivo di Elmas rappresenta un rinforzo importante per il centrocampo azzurro, dove potrà offrire qualità, inserimenti e duttilità tattica, caratteristiche sempre molto apprezzate da Conte.