EFL Cup 2020, la finale sarà Aston Villa-Manchester City: eliminate Leicester e United

Nonostante la sconfitta interna per 1-0 contro il Manchester United, il Manchester City vola in finale di EFL Cup. Nell’altra partita, l’Aston Villa si è imposto 2-1 sul Leicester ed è approdato all’atto finale dopo l’1-1 dell’andata.

Sarà Aston Villa-Manchester City la finale della EFL Cup 2020, conosciuta anche con il nome di Carabao Cup per motivi di sponsorizzazione.

A prenotare per primo il biglietto per Wembley è stato l’Aston Villa che nella serata di martedì ha eliminato il Leicester. Al Villa Park si ripartiva dall’1-1 dell’andata che aveva messo in condizioni di vantaggio i Villans, ma i padroni di casa non si sono cullati su quel risultato cercando da subito la vittoria.

La partita ha visto subito andare l’Aston Villa in vantaggio con il gol di Matt Targatt al 12′ che ha permesso ai Villans di gestire con più tranquillità il risultato. Nella ripresa, però è venuto fuori il Leicester e le Foxes hanno trovato la rete del pareggio al 73′ con Iheanacho.

Proprio quando sembrava che il match dovesse finire ai supplementari, è arrivato il gol di Hassan nel terzo minuto di recupero a dare la finale all’Aston Villa.

Ieri sera, invece, all’Etihad Stadium è stato nuovamente tempo di derby di Manchester con il Manchester United chiamato a rimontare il 3-1 subito ad Old Trafford. Impresa titanica per i Red Devils che non si sono arresi e si sono portati avanti al 35′ grazie alla rete di Matic.

Il City ha le occasioni migliori per poter chiudere il discorso sia nel primo tempo che nella ripresa, ma De Gea si è superato con una serie di interventi super, dimostrandosi un grande portiere nonostante riceva molte critiche.

Allo United, tuttavia, non sono bastate le prodezze del portiere spagnolo, con la partita che si è chiusa sull’1-0, risultato che ha permesso al Manchester City di far compagnia all’Aston Villa in finale.

©RIPRODUZIONE RISERVATA