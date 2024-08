Ecco la dieta che seguono gli atleti olimpici per migliorare le loro prestazioni

Come ogni edizione, anche quest’anno le Olimpiadi sono state tra gli eventi sportivi più seguiti del palinsesto televisivo. Uno spettacolo incredibile, in cui più di 11.000 atleti provenienti da tutto il mondo hanno dato prova delle loro straordinarie capacità.

Oltre a offrire varie settimane di gare entusiasmanti, le Olimpiadi sono servite come palcoscenico per mettere in luce l’importanza dell’alimentazione, elemento cruciale per tutti gli atleti che desiderano mantenere prestazioni elevate.

Preparazione atletica e alimentazione, un binomio perfetto

Per un atleta olimpico la preparazione fisica è essenziale, ed è per questo che normalmente comincia molto prima dell’inizio ufficiale della manifestazione. Tuttavia, senza un’alimentazione adeguata, anche il più duro degli allenamenti può rivelarsi insufficiente. L’equilibrio tra esercizio fisico e nutrizione è fondamentale in tutte le discipline sportive, poiché il corretto apporto di macro e micronutrienti consente di mantenere livelli stabili di energia, favorendo il recupero muscolare e garantendo il benessere fisico degli atleti.

Linee guida nutrizionali per atleti olimpici… e non solo!

Consapevole dell’importanza di garantire agli atleti l’accesso a un’alimentazione sana, quest’anno il Comitato Olimpico Internazionale ha introdotto una serie di rigorose linee guida mirate ad offrire pasti equilibrati, nutrienti e variati. Frutta, verdura, proteine ​​e carboidrati complessi sono stati alcuni degli alimenti, rigorosamente certificati, messi a disposizione degli atleti presso le mense di Cité du Cinema e Ile St. Denis, così da permettere loro di soddisfare le proprie esigenze alimentari e aiutarli a sopportare le dure prove previste dalla competizione.

In che modo gli integratori alimentari possono fare la differenza?

Sono molti gli atleti olimpici che decidono di affiancare alla dieta equilibrata l’uso di integratori come quelli offerti da HSNstore Italia. Il motivo della predilezione per questi preparati alimentari si deve al fatto che gli integratori aiutano a colmare le carenze della dieta tradizionale, offrendo un supporto extra in fase di allenamento e durante la competizione.

Gli integratori a base di proteine, ad esempio, sono molto utilizzati dagli atleti che praticano sport di forza, in quanto favoriscono la crescita muscolare, mentre altri supplementi, come quelli contenenti vitamina D e ferro, aiutano a rinforzare le ossa e a prevenire il senso di affaticamento. Molto apprezzati dai campioni dell’atletica leggera anche quelli a base di aminoacidi ramificati (BCAA), data la loro notevole capacità di ridurre i tempi di recupero muscolare.

Le scelte degli atleti

C’è anche chi preferisce seguire diete personalizzate per massimizzare le proprie prestazioni. Lo fa, ad esempio, Paola Egonu, che ama la bresaola e l’insalata, ma anche la pasta e il platano fritto, per un’alimentazione sempre gustosa. E lo fa anche la ginnasta Simone Biles, cheinvece privilegia un dieta ricca di frutta, verdura e proteine magre, ottime alleate per conservare l’agilità che fa di lei una campionessa.

Qualunque siano le preferenze alimentari degli sportivi, l’equilibrio tra preparazione atletica e alimentazione rimane essenziale per il successo olimpico, così come lo sono gli integratori, un grande supporto per gli atleti che puntano all’eccellenza.

