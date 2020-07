Ecco il calendario di Europa League: dal 6 al 21 agosto

Il mese di agosto sarà più bollente che mai con il ritorno del calcio internazionale e delle fasi finali della Europa League. La seconda competizione europea per club si appresta a giungere al termine in due settimane di fuoco, dove ad affrontarsi saranno le migliori sedici. La formula che servirà per decretare la vincitrice del torneo è ad eliminazione diretta, con ottavi, quarti, semifinali e finale che si disputeranno nel giro di quindici giorni. Il calendario di Europa League partirà il 6 di agosto con le gare di ritorno degli ottavi di finale, mentre per le italiane Roma e Inter si disputeranno incontri secchi. Interessanti le quote Europa League, che vedono diverse squadre come possibili favorite finali e non si sbilanciano ancora su nessuna formazione. Gli orari e gli ultimi dettagli su tutti i match saranno però confermati a Nyon il 10 luglio, dove avverrà il sorteggio relativo ai quarti di finale e alle semifinali della competizione.

La nazione designata ad ospitare la fase finale dell’Europa League è la Germania, con le città di Colonia, Duisburg, Düsseldorf, Gelsenkirchen e i relativi impianti che le faranno da cornice. I quarti di finale della competizione verranno annunciati a Nyon il 10 luglio ed in seguito saranno sorteggiati anche gli accoppiamenti per le gare di semifinale, che si disputeranno il 16 e 17 agosto. La finale del torneo è invece a calendario per il 21 agosto, con sede a Colonia ed orario 21:00.

Le sfide ancora da giocare sono moltissime e gli esiti più incerti che mai. Le formazioni ancora in gioco sono in totale sedici, dodici delle quali hanno già disputato la gara di andata degli ottavi. Solo quattro le squadre che ancora devono recuperare, tra le quali ci sono le ultime due italiane in corsa: Inter e Roma. A causa del coronavirus, infatti, le loro gare furono rinviate a data da destinarsi e mai più riprese vista la crescita della pandemia in Europa e nel mondo. Per i milanesi e i romani ci sarà dunque una gara secca da disputare contro le due spagnole di Getafe e Siviglia, con le quote Europa League ancora incerte sugli esiti finali. Per i nerazzurri la sfida col Getafe è assolutamente alla portata e li vede favoriti, nonostante i deludenti risultati in campionato delle ultime giornate. La squadra di Antonio Conte, infatti, ha faticato parecchio dopo la ripresa dovuta alla pausa del coronavirus, pareggiando in casa col Sassuolo e vincendo di misura con la Sampdoria. In campionato l’Inter si è allontanata parecchio dalla vetta ed è stata superata dalla Lazio, uscendo ufficialmente dalla corsa scudetto, che vede la Juve favorita con undici punti di vantaggio sui milanesi. Le quote Europa League, però, vedono l’Inter tra le favorite alla vittoria finale, dandola a 6,50, dietro solamente a Bayer Leverkusen a 6,00 e Manchester United a 4,00.

I Red Devils inglesi dovranno affrontare il timido Lask, battuto all’andata 5 a 0 ed avendo già chiuso definitivamente i giochi. I tedeschi, invece, se la vedranno nella gara di ritorno con gli scozzesi del Rangers, sconfitto per 3 a 1 all’andata. Le sfide ancora aperte sono quelle tra Wolverhampton e Olympiacos, terminata 1 a 1 all’andata, e Shakhtar contro Wolfsburg, finita 2 a 1 a favore degli ucraini. Per quanto riguarda la Roma, la sfida col Siviglia si fa ancora più interessante. Gli spagnoli sono una delle regine della competizione, avendola vinta ben cinque volte. Le quote Europa League vedono il Siviglia vincente nella competizione con una quota di 9,00, mentre la Roma è data a 15,00. I capitolini di Fonseca in campionato stanno avendo più di un problema, dovuto sia ai continui problemi fisici, sia a prestazioni altalenanti.

Il finale di stagione infuocato di Europa League sta per entrare nel vivo e saranno solo quindici i giorni di agosto in cui si decideranno le sorti delle ultime sedici. Due settimane di partite, spettacolo e gol in Germania che regaleranno alla ormai ex “Coppa Uefa” la sua nuova regina e finalista poi per la Supercoppa.

