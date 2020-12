Calciomercato Juventus: ipotesi scambio Dybala-Martial col Manchester United

Dybala Martial – Siamo già al mese di dicembre e manca poco alla fine dell’anno. Si parla non solo di campionato ma anche e soprattutto di calciomercato. Per la prossima sessione di calciomercato invernale, che inizierà il 4 gennaio, cominciano già a prendere piede determinate trattative. Tra i diversi movimenti di mercato potrebbe esserci uno scambio che sarebbe davvero clamoroso.

Dybala Martial , clamoroso scambio tra i due talenti

Lo scambio in questione coinvolgerebbe Paulo Dybala della Juventus e Anthony Martial del Manchester United. Questo campionato non è stato particolarmente positivo per loro, soprattutto per l’argentino che non sta attraversando uno dei suoi momenti migliori nonostante abbia dato tantissimo in tutti gli anni trascorsi in bianconero. Per quanto riguarda il francese, invece, sono solamente due le reti messe a segno in nove presenze tra Premier League e Champions League.

Non un bottino grandioso anche perché l’ex Monaco viene preferito dal talento di Edinson Cavani, autore in pochi minuti della rimonta dei Red Devils contro il Southampton. Ole Gunnar Solskjaer, inoltre, non sembra molto convinto del giocatore e per questo che Martial non sembrerebbe rientrare all’interno della sua idea di gioco. Stesso andamento quello tra i due giocatori ed è per questo motivo che si parla di uno scambio alla pari tra i due attaccanti.

Dybala ha un contratto che scade nel 2022 ma non ha ancora mostrato la volontà di voler rinnovare. Se lo score dell’argentino dovesse continuare così, Fabio Paratici potrebbe pensare sul serio allo scambio. Martial era uno dei nomi più gettonati per la Juventus visto che era il pupillo di Beppe Marotta. Uno sgarbo, quindi, quello che si potrebbe fare all’attuale amministratore delegato dell’Inter che ha sempre seguito il calciatore negli anni in bianconero.

Lo scambio potrebbe portare anche una plusvalenza che servirebbe al club della Continassa per risanare il debito. Per adesso si intende attendere la fine della stagione ma la trattativa potrebbe evolversi anche prima.

