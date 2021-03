Calciomercato Juventus: possibile scambio Dybala-Griezmann col Barcellona

Dybala Griezmann. Si fa avanti un’ipotesi su uno scambio che avrebbe del clamoroso. Coinvolte sarebbero la Juventus e il Barcellona con i loro giocatori Paulo Dybala e Antoine Griezmann. La trattativa è complessa e dipenderà da molti fattori. L’argentino, però, non ha ancora mostrato cenni di rinnovo mentre il francese sta vivendo il momento no del Barcellona.

La Juventus con pazienza attende di capire che fine faranno i suoi giocatori più importanti. L’uscita in Champions League contro il Porto ha creato sicuramente qualche dubbio in alcuni tesserati. Il primo è Cristiano Ronaldo che ha un contratto in scadenza nel 2022. Il portoghese ha raggiunto record su record in bianconero ma il suo futuro alla Continassa non sembra essere scontato.

L’altro malcontento potrebbe provenire da Paulo Dybala. La Joya sta affrontando un periodo difficile a causa di un infortunio che lo sta tenendo lontano dal campo. Da gennaio il giocatore è indisponibile e non sarà presente neanche nel prossimo match contro il Benevento. Anche lui, come il suo compagno di reparto, ha un contratto fino al prossimo anno ma la Juventus non vuole farsi trovare impreparata.

Dybala Griezmann, lo stipendio preoccupa

La squadra di Andrea Pirlo comincia a guardarsi intorno alla ricerca di qualche top player che faccia al caso suo. In passato si era pensato ad uno scambio con Mauro Icardi del PSG per un ritorno in Italia. Con il club parigino la trattativa non è mai andata davvero in porto e l’ex Inter continua a rimanere una suggestione. Invece, più che concreta potrebbe essere la pista che porta ad Antoine Griezmann del Barcellona.

Le petite diable del Barça è influenzato dal momento negativo del club . I catalani non stanno affrontando una stagione particolarmente brillante. Sono ancora in corsa per la vittoria della Liga ma sono usciti dalla Champions League contro un PSG straripante. Inoltre, il futuro di Leo Messi potrebbe influire molto sulla decisione dell’ex Atlético Madrid.

Per la Juve, Griezmann sarebbe un profilo interessante ma con qualche ostacolo. Innanzitutto l’età, il giocatore ha 30 anni ed il suo cartellino, ma soprattutto il suo ingaggio, non sono per niente alla mano. Attualmente l’attaccante guadagna 18 milioni con un aumento di 3 milioni a partire da luglio. Una cifra che la Juventus, con numerosi problemi economici, non può permettersi.

La Juventus, infatti, ha già comunicato di voler tagliare gli stipendi per ridurre il rosso del proprio bilancio. Dybala e Ronaldo sono avvisati e per Griezmann si dovrà rilanciare al ribasso sperando che il Bacellona sia pronto a trattare sul serio.

