Dybala ammette: “Siamo stati lenti e poco aggressivi. Così non si vince in Europa”

Dybala - Stadiosport.it

Dopo la pesante sconfitta interna contro il Viktoria Plzen in Europa League, Paulo Dybala non ha nascosto la propria frustrazione per l’ennesima prestazione opaca della Roma, ormai in caduta libera nelle coppe europee. L’attaccante argentino, autore dell’unico gol giallorosso su rigore, ha parlato a Sky Sport Italia con grande sincerità, sottolineando come la squadra abbia mancato completamente l’approccio mentale alla gara.

“Abbiamo sottovalutato la partita, siamo entrati in campo senza cattiveria”

“Abbiamo creato meno rispetto alla partita con l’Inter, ma diventa difficile rimontare dopo aver preso due gol nei primi minuti,” ha spiegato Dybala. “Se sottovaluti certe partite, poi succede questo. In Europa non esistono gare facili, e lo abbiamo imparato nel modo peggiore.”

Il riferimento è al disastroso avvio dei giallorossi: Prince Adu ha sbloccato il match dopo aver superato Ziolkowski, e subito dopo Cheick Souaré ha firmato il raddoppio con un tiro perfetto all’angolino.

“Non siamo partiti con la giusta determinazione né con la concentrazione necessaria,” ha ammesso Dybala. “Ci è mancata aggressività, siamo entrati in campo molli. È brutto dirlo, perché in settimana lavoriamo bene, prepariamo le partite con cura, ma poi non riusciamo a mettere in pratica quello che decidiamo.”

Una Roma senza anima all’Olimpico

Il dato che preoccupa di più è la fragilità casalinga: tutte e quattro le sconfitte stagionali, tra Serie A ed Europa League, sono arrivate allo Stadio Olimpico, un tempo considerato un fortino. Dopo l’esordio vincente per 2-1 sul campo del Nizza, la Roma ha ceduto in casa prima al Lille e poi al Viktoria Plzen, scivolando ai margini della zona qualificazione nel girone europeo.

“Serve reagire con coraggio e lucidità”

Dybala, pur critico, invita i compagni a non lasciarsi travolgere dal pessimismo:

“Non dobbiamo farci prendere dalla paura. Analizziamo gli errori, ma ricordiamo anche le partite importanti che abbiamo vinto. Possiamo uscire da questo momento solo lottando e restando uniti.”

Il simbolo di una squadra senza continuità

Il rigore dell’argentino non è bastato a cambiare il destino di una Roma apparsa ancora una volta senza ritmo e senza idee negli ultimi metri, incapace di reagire dopo un avvio disastroso. La squadra di Gasperini continua a concedere troppo nei primi minuti — cinque volte su otto stagionali è andata sotto nel punteggio — e fatica a ribaltare le situazioni negative.

Per Dybala, il problema è chiaro: manca l’atteggiamento giusto. E finché non torneranno intensità, aggressività e fiducia, il cammino europeo della Roma rischia di trasformarsi in un incubo.

I migliori bookmaker