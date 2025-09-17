Dumfries: L’Inter può vincere la Champions, ma servirà dare il massimo

Champions - Stadiosport.it

L’esterno dell’Inter Denzel Dumfries è convinto che i nerazzurri abbiano una rosa in grado di vincere la Champions League, ma preferisce non sbilanciarsi troppo su un possibile passo avanti rispetto alla finale raggiunta lo scorso anno: “È una competizione difficile e dovremo dare il massimo”.

Ajax–Inter, l’esordio in Champions

L’Inter apre la sua stagione europea 2025/26 mercoledì sera ad Amsterdam, con la sfida all’Ajax in programma alla Johan Cruijff Arena alle 21.00 (ora italiana).

L’umore nel gruppo nerazzurro non è dei migliori dopo due sconfitte consecutive in campionato: prima contro l’Udinese, poi nel rocambolesco 4-3 nel Derby d’Italia perso contro la Juventus.

“Abbiamo perso due partite su tre, non è l’inizio che volevamo – ha dichiarato Dumfries in conferenza stampa – ma abbiamo tanta esperienza e vogliamo tornare a fare bene. Questa è una competizione diversa, dobbiamo partire forte e tutto dipende da noi. Dobbiamo dimostrare il nostro valore. Contro la Juve abbiamo concesso gol troppo facilmente e ci siamo detti che dobbiamo migliorare. Lo stile di gioco è stato dominante, ma abbiamo perso per dettagli. Sappiamo rialzarci”.

Difesa sotto accusa

Ai giornalisti che gli hanno chiesto come mai l’Inter stia subendo tanti gol, Dumfries ha risposto:

“Ne abbiamo parlato, per me conta ciò che succede durante la partita. Con la Juve, ad esempio, abbiamo giocato bene, dominato nel possesso, ma preso gol nei momenti sbagliati. Speriamo di migliorare nella gestione di queste situazioni già dalle prossime partite”.

L’obiettivo Champions

Guardando al cammino in Europa, dopo la finale raggiunta la scorsa stagione con Inzaghi, Dumfries ha ribadito l’ambizione della squadra:

“Giochiamo la Champions per vincerla. Abbiamo una rosa eccellente, ma non si tratta di fare meglio dell’anno scorso. Siamo un grande club e possiamo vincere la Champions, ma è una competizione difficilissima e bisogna dare il massimo già da domani. Non siamo partiti bene in campionato, ma tocca a noi migliorare e trovare le giuste motivazioni. Siamo una squadra con esperienza e carattere. Ci guardiamo negli occhi e sappiamo che abbiamo ancora molto da crescere”.