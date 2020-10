Serie A 2020-2021, squalificati 3° giornata: fermati Sensi e Immobile

Alla fine di ogni turno andiamo a vedere quali sono gli squalificati. Dopo la terza giornata, abbiamo due verdetti per altrettanti giocatori della Serie A 2020-21. Sensi ed Immobile sono i due calciatori che hanno ricevuto un’espulsione nell’ultima partita giocata.

Dopo un pareggio che ha scatenato diverse polemiche, con i nervi che sono saltati a diversi giocatori in campo. A farne le spese, in misura maggiore rispetto ad altri, sono Immobile e Sensi. I loro gesti, rispettivamente contro Arturo Vidal e Patric sono stati giudicati troppo pesanti.

Questa nuova stagione, la Serie A 2020-21, ha già visto diverse espulsioni per via di comportamenti al limite. Le rispettive manate sono state considerate dal direttore di gara più per le loro intenzioni che per la gravità del gesto in sè. Se dovessimo pesare la gravità del gesto, converremmo che quello compiuto da Immobile sia più grave di quello di Sensi.

L’attaccante biancoceleste potrebbe ricevere fino a tre giornate di squalifica, se il suo gesto venisse ricondotto alla fattispecie di condotta violenta. Questo genere di atti sono specificati secondo l’articolo 38 del codice di giustizia sportiva, approvato dalla FIGC lo scorso anno e modificato nell’ultimo mese.

Ma è molto probabile che Sensi ed Immobile dovrebbero cavarsela con appena due turni di squalifica. In questo caso sarebbe applicato l’articolo 39 sempre del codice di giustizia sportiva. Esso fa riferimento ai casi di condotta gravemente antisportiva.

Il laziale dovrebbe quindi saltare i prossimi due impegni della squadra. Il primo a Genova contro la Sampdoria, mentre il secondo contro il Bologna in casa. Il nerazzurro, invece, dovrebbe essere escluso per il derby ed il match contro il Genoa nel turno immediatamente successivo.

