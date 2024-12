Attimi di terrore in Fiorentina-Inter con Edoardo Bove colpito da un malore improvviso al quarto d’ora di gioco.

Dramma in Fiorentina-Inter: Edoardo Bove colpito da un malore improvviso.

Una scena del tutto surreale quella vistasi al quarto d’ora di gioco di Fiorentina-Inter dove il centrocampista Viola, Edoardo Bove che si è improvvisamente accasciato a terra a gioco fermo. Attimi cha hanno di fatto terrorizzato tutti i giocatori in campo da una parte e dall’altra, i quali sono prontamente corsi verso l’autombulanza per chiedere il pronto intervento medico. I medici incaricati poi si sono occupati di effettuare le manovre di primo soccorso al giocatore, per poi caricarlo sul proprio mezzo e partite a tutta velocità verso l’ospedale più vicino.

Non è ancora chiara quale sia stata la causa del malore, per quest’ultima bisognerà attendere un comunicato stampa della stessa Fiorentina, il quale arriverà molto probabilmente nelle prossime ore. Quel che ha scosso molta preoccupazione, però, sono stati i volti dei giocatori in campo, tra chi non riusciva nemmeno ad avvicinarsi per paura di guardare e chi, invece, piangeva a dirotto a causa delle condizioni del proprio compagno di squadra o avversario.

Inutile sottolineare che la gara è stata di fatto sospesa a data da destinarsi, una decisione inevitabile visto che tutti i giocatori in campo da una parte e dall’altra non erano nelle condizioni mentali per poter proseguire il match. Tutto il mondo del calcio, quindi, si stringe fortissimo in queste ore ad Edoardo Bove in attesa di poter conoscere le condizioni del giocatore, le quali si sperano possano essere delle migliori.

