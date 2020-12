Dramma a Lorient: morto un giardiniere colpito da un palo della luce dopo la sconfitta con il Rennes

A causa di uno sfortunato incidente nella giornata di ieri ha perso la vita uno dei giardinieri dello stadio “Moustoir” di Lorient, in Francia, subito dopo la fine della partita tra Lorient e Rennes (persa dalla squadra di casa per tre a zero) valida per la sedicesima giornata di Ligue 1. Purtroppo, è la cronaca a riempire le pagine dei giornali quest’oggi, facendo passare in secondo piano le prestazioni delle due squadre in campo, visto il terribile accaduto.

Uno scorcio dello stadio del Lorient – fonte: profilo Twitter Lorient

Pare che l’uomo stesse istallando il macchinario per la luminoterapia (i grossi riflettori che usualmente si notano circondare il campo da gioco) del campo alla fine del match quando lo stesso, però, è crollato addosso al povero giardiniere, rendendo vani i tempestivi tentativi di soccorso di medici e vigili del fuoco. L’uomo, infatti, perderà la vita appena giunto nell’ospedale di Lorient. Aveva 38 anni, lascia la compagna e tre bambini.

Il cordoglio per l’accaduto è arrivato prontamente da tutta la comunità, calcistica e non, che abbraccia idealmente tutta la famiglia della vittima colpita da questo forte dolore alle porte del Natale.

Tutto lo staff del Lorient che oggi ha ricordato l’accaduto attraverso un minuto di raccoglimento – fonte. profilo Twitter Lorient

Il Sindaco di Lorient, Fabrice Loher, era presente durante la partita ed ha subito dichiarato: “E’ un terribile incidente, non posso dire altro in questo momento”. L’allenatore del Rennes, Julien Ste’phan, durante la conferenza stampa post gara ha affermato: “Il nostro pensiero va a quello che è successo sul campo alla fine”. I giocatori del Lorient hanno preferito non rilasciare nessuna dichiarazione sull’accaduto. La squadra di casa ha subito convocato una riunione d’emergenza con il responsabile della sicurezza dello stadio, per cercare di capire meglio cosa sia andato storto in questo frangente. Non è tutto, anche la polizia d’oltralpe ha aperto un’indagine per investigare sull’accaduto.

