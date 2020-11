DPCM 5 novembre 2020: zone rosse, arancioni e verdi, tutte le misure anti Covid-19

Pubblicato il nuovo DPCM: entrerà in vigore domani, giovedì 5 novembre e resterà valido fino a giovedì 3 dicembre. Italia divisa in tre zone in base al rischio di contagio: rossa, arancione e verde. Vediamo insieme tutto quello che c’è da sapere del nuovo decreto firmato nelle scorse ore dal Premier, Giuseppe Conte.

Il Coronvirus continua a dilagare in Italia. I numeri dei contagiati, come quelli dei morti, aumentano ogni giorno che passa. Le misure adottate finora non hanno limitato il diffondersi di questo subdolo male che ormai da marzo ci tiene sotto scacco. Le stiamo provando davvero tutte, ma quella luce in fondo al tunnel che tutti vorremmo vedere ancora non c’è. Il Premier Giuseppe Conte, visti i tragici numeri che vengono registrati in Italia ogni giorno, ha quindi deciso di firmare un nuovo DPCM, l’ennesimo dall’inizio della pandemia, per tentare di arginare il propagarsi del Coronavirus nel Bel Paese.

Non si parla (ancora) di lockdown nazionale, ma di misure ancora più restrittive che, si spera, possano far calare la curva dei contagi nel periodo che va da domani, giovedì 5 novembre, a giovedì 3 dicembre. Un mese per dare respiro agli ospedali e per passare un Natale sereno, insomma. Qualora queste misure non dovessero portare risultati, probabilmente andremmo incontro ad una chiusura nazionale identica e precisa a quella vissuta in primavera. Ma senza dilungarci ulteriormente andiamo a vedere più da vicino il contenuto di questo nuovo DPCM.

Nuovo DPCM, Italia divisa in 3 zone: rossa, arancione e verde

Come specificato già in apertura, il nuovo DPCM, firmato nelle scorse ore, comporta una divisione dell’Italia in tre diverse zone a seconda del rischio di contagio: rossa, arancione e verde. La zona rossa comprende purtroppo tutte le regioni in cui il rischio di contagio, nonché il numero dei contagiati è molto alto.

La zona arancione è quella comprendente le regioni in cui il rischio di contagio e il numero di casi sono più bassi rispetto a quelli della zona rossa, ma comunque in aumento.

La zona verde è invece quella formata dalle regioni in cui il rischio di contagio e il numero di casi sono molto più bassi di quelli delle precedenti due zone.

Le regioni comprese nella zona rossa e le misure previste dal nuovo DPCM

Le regioni costituenti la cosiddetta zona rossa sono Lombardia, Piemonte, Calabria, Trentinto Alto Adige e Valle d’Aosta. Regioni in cui il rischio di contagio è altissimo così come il numero degli attualmente positivi al Coronavirus.

Queste le misure previste dal nuovo decreto per le regioni della zona rossa che dureranno 15 giorni.

vietati gli spostamenti in entrata e in uscita dai territori, anche all’interno degli stessi, se non per comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità o motivi di salute.

obbligo di autocertificazione per gli spostamenti.

sono aperti gli asili nidi, le scuole per l’infanzia, le elementari e le prime medie (consentita l’attività in presenza per alunni con disabilità).

sono consentiti gli spostamenti strettamente necessari ad assicurare lo svolgimento della didattica in presenza nei limiti in cui la stessa è consentita.

chiusi ristoranti, bar, pasticcerie, gelaterie e tutti i negozi non essenziali.

consentita la ristorazione con consegna a domicilio e d’asporto (quest’ultima fino alle 22:00, orario in cui scatta il coprifuoco su scala nazionale.

consentita l’attività motoria in prossimità della propria abitazione, purché nel rispetto della distanza di almeno un metro da ogni altra persona e con obbligo di mascherina. Si può inoltre svolgere attività sportiva esclusivamente all’aperto ed in forma individuale.

sospensione delle attività sportive, comprese quelle presso centri e circoli sportivi, anche se svolte all’aperto.

divieto di consumare cibi e bevande nei pressi del locale o all’interno di esso.

aperti i negozi alimentari nelle aree di servizio lungo le autostrade, negli aeroporti e negli ospedali.

aperti farmacie, tabaccherie, supermercati, negozi alimentari, parrucchieri e barbieri.

Chiusi i centri estetici.

Le regioni comprese nella zona arancione e le misure previste dal nuovo decreto

Le regioni costituenti la cosiddetta zona arancione sono invece Puglia, Liguria, Veneto e Campania.

Queste le misure previste che resteranno in vigore per 15 giorni.

bar, ristoranti, gelaterie e pasticcerie resteranno chiusi (è concessa ovviamente la ristorazione a domicilio e d’asporto fino alle 22:00).

aperti farmacie, parafarmacie, tabaccherie, supermercati e negozi alimentari.

divieto di spostamento in comuni diversi da quello di residenza o domicilio, salvo comprovate ragioni legate a studio, lavoro e salute.

obbligo di autocertificazione per gli spostamenti.

sono aperti gli asili nidi, le scuole per l’infanzia, le elementari e le prime medie (consentita l’attività in presenza per alunni con disabilità).

consentiti gli spostamenti strettamente necessari ad assicurare lo svolgimento della didattica in presenza nei limiti in cui la stessa è consentita.

è consentito il rientro presso il proprio domicilio, residenza o abitazione.

consentita l’attività motoria/sportiva purché all’interno del proprio comune e all’aperto.

sempre chiusi palestre, piscine e centri sportivi.

Restano aperti gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande siti nelle aree di servizio e rifornimento carburante situate lungo le autostrade, negli ospedali e negli aeroporti.

Le regioni comprese nella zona verde e le misure previste dal nuovo decreto

Le regioni costituenti la cosiddetta zona verde sono infine Friuli Venezia Giulia, Emilia Romagna. Toscana, Umbria, Lazio, Marche, Abruzzo, Molise, Basilicata, Sicilia e Sardegna. Per queste regioni valgono le misure generali previste dal nuovo DPCM.

Nuovo DPCM: le misure generali in vigore in tutta Italia dal 5 novembre al 3 dicembre

coprifuoco dalle dalle ore 22.00 alle ore 5.00 su tutto il territorio nazionale . Sono consentiti esclusivamente gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative, da situazioni di necessità ovvero per motivi di salute.

. Sono consentiti esclusivamente gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative, da situazioni di necessità ovvero per motivi di salute. obbligo di mascherina nei luoghi al chiuso diversi dalle abitazioni private e all’aperto a eccezione dei casi in cui, per le caratteristiche del luogo e per le circostanze di fatto, sia garantita la condizione di isolamento.

restano aperti farmacie, parafarmacie, tabaccherie, supermercati, presidi sanitari, negozi alimentari, parrucchieri, barbieri ed edicole.

restano aperte fabbriche ed aziende.

chiusi nei giorni festivi e prefestivi gli esercizi commerciali presenti nei centri commerciali ad eccezione di farmacie, parafarmacie, tabaccherie, edicole, presidi sanitari e negozi alimentari.

capienza massima del 50% sui mezzi di trasporto pubblici (metro, autobus, treni regionali).

smart working ai massimi livelli possibili, sia nella pubblica amministrazione che nel settore privato.

mascherina obbligatoria nelle scuole elementari e medie salvo che per i bambini di età inferiore ai sei anni e per i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l’uso della mascherina.

chiusi musei, mostre, casinò e sale scommesse/bingo.

stop a spettacoli teatrali, concerti e cinema.

didattica a distanza al 100% per le scuole superiori (consentita in presenza l’attività per alunni con disabilità).

sospesi i viaggi d’istruzione, visite guidate e gemellaggi.

lezioni universitarie a distanza ad eccezione di quelle relative al primo anno di studi. Sono consentiti in presenza, laddove necessario, i corsi di formazione specifica in medicina generale e le attività dei tirocinanti delle professioni sanitarie.

sospesi i concorsi pubblici e privati. Consentiti quelli per il personale della sanità.

sempre chiuse discoteche e sale da ballo.

sospesi convegni e congressi (consentiti solo in modalità a distanza).

ville e parchi restano aperti.

restano consentite l’attività motoria e l’attività sportiva in forma individuale all’aperto, nelle aree attrezzate e nei parchi pubblici purché nel rispetto della distanza di almeno due metri da altre persone per quanto riguarda l’attività sportiva e di almeno un metro per quanto riguarda qualsiasi altro tipo di attività.

restano chiusi centri benessere, centri natatori, impianti sciistici, piscine e palestre, così come resta sospesa l’attività dilettantistica di base e ogni evento avente carattere ludico-amatoriale.

bar e ristoranti restano aperti dalle 05.00 alle 18:00 con consumo al tavolo consentito ad un numero massimo di 4 persone, salvo che non si tratti persone conviventi. Dopo le 18:00 è vietato il consumo di cibi e bevande nei luoghi pubblici o aperti al pubblico.

consentita la ristorazione mediante consegna a domicilio e, fino alle 22:00, anche quella tramite servizio d’asporto.

restano aperti gli esercizi di somministrazione di cibi e bevande siti nelle aree di servizio e rifornimento carburante.

restano garantiti i servizi bancari, finanziari e assicurativi.

