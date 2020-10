DPCM 25-26/10 fino al 24/11, Calcio: stadi a porte chiuse e stop da Eccellenza

Poche ore fa il Presidente del Consiglio, Giuseppe Conte ha illustrato il nuovo DPCM che entrerà in vigore domani e varrà fino al prossimo 24 novembre. Vediamo quali sono gli ambiti sportivi che dovranno fermarsi per i prossimi 30 giorni e quali no.

All’ora di pranzo di oggi, domenica 25 ottobre 2020, il Presidente del Consiglio, Giuseppe Conte ha reso noti i nuovi provvedimenti che entreranno in vigore a partire da domani e saranno validi fino al prossimo 24 novembre. L’intento del Governo è ovviamente quello di contrastare l’aumento dei contagi da Coronavirus che purtroppo sta interessando l’Italia da diverse settimane. Provvedimenti che riguardano ovviamente anche il mondo dello sport che vedrà chiudere, si spera solo per i prossimi 30 giorni, molte realtà. Dalle palestre alle piscine, passando per i centri benessere, fino al calcio regionale: una mazzata tremenda in un momento storico particolarmente triste.

Resteranno aperti invece, almeno per il momento, le piste da scii e i circoli sportivi pubblici e privati a patto che vengano rispettate le vigenti normative anti-contagio, quali distanziamento sociale e divieto di assembramenti. Il calcio, quindi gli allenamenti in gruppo e le partite, sarà consentito solo ai professionisti (anche la Serie D continuerà a giocare), mentre l’Eccellenza, la Promozione e la Prima Categoria dovranno fermarsi. Anche la Serie A e la Serie B femminili continueranno.

Conte illustra il nuovo DPCM che entrerà in vigore domani e avrà validità fino al 24 novembre.

Andranno avanti i campionati di Serie A, A2 e B maschili e A e A2 femminili di calcio a 5, così come potranno giocare anche i campionati di A, A2 e B maschili e A1 e A2 femminili per quanto riguarda il basket. Via libera anche alla pallamano che potrà scendere in campo coi campionati di A1 e A2 maschili e femminili, e alla pallavolo che potrà mandare in scena le squadre di Serie A e Serie B sia maschili che femminili.

Ultima nota, ma non per questo meno importante, la cancellazione dei famosi 1000 spettatori per gli eventi all’aperto e dei 200 per quelli al chiuso. Tradotto: tutte le partite degli sport sopracitati si disputeranno a porte chiuse.

