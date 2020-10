Dove vedere Young Boys Roma in Diretta Tv e Streaming Europa League 22-10-2020

Dove vedere in Diretta Tv e Streaming Young Boys-Roma, match valido per la 1° Giornata della fase a Gironi di Europa League giovedì 22 Ottobre alle ore 18:55. Canali: Sky Sport, Now Tv, Sky Go.

Giovedì alle 18:55 la Roma scende in campo a Berna contro gli svizzeri dello Young Boys per la 1° delle 6 partite della fase a Gironi di Europa League.

I giallorossi sono inseriti nel Gruppo A con i bulgari del CSKA Sofia ed i romeni del Ckuj oltre che gli svizzeri dello Young Boys.

Young Boys Roma 1° Giornata Europa League

La Roma viene dalla doppia vittoria in campionato contro Udinese in trasferta e Benevento in casa nel posticipo di domenica sera dove hanno fatto una goleada con doppietta di Dzeko e gol di Pedro, Veretout e Carles Perez.

Molto probabilmente Fonseca attuerà un turn over in Europa League visto che la Roma è attesa ad un periodo di tour de force con partite ogni 3-4 giorni e lunedì avrà il big match a San Siro contro il Milan.

Lo Young Boys ha vinto il 30 agosto la Coppa nazionale Svizzera battendo in Finale il Basilea ed è stato eliminato al terzo turno preliminare di Champions League dai danesi del Midtjylland.

Nei play off di Europa League ha eliminato gli albanesi del Tirana ed è arrivata alla fase a Gironi.

In campionato lo Young Boys è secondo in classifica dopo 4 giornate con punti dietro al San Gallo che è primo a 10.

Bonus Benvenuto Eurobet Scommesse 15€ e fino a 200€ al Deposito

Registrati su Eurobet, deposita e scommetti: ricevi subito al deposito 5€ per il Virtual, 10€ per le scommesse sportive più un Bonus di Benvenuto del 50% dell’importo versato fino a un massimo di 200€!

Dove vedere Young Boys Roma in Diretta TV e Streaming live:

Young Boys Roma, 1° Giornata di Europa League, sarà trasmessa in diretta tv solo su Sky giovedì 22 Ottobre ore 18:55 al canale Sky Sport HD (canale 253 del satellite).

La telecronaca della partita sarà di Dario Massara con il commento tecnico di Lorenzo Minotti.



Gli abbonati a Sky Sport potranno seguire Young Boys Roma in diretta streaming utilizzando l’applicazione Sky Go oppure è possibile acquistare la visione del match su Now Tv.

Probabili Formazioni di Young Boys Roma:

Seoane schiererà il suo Young Boys con il classico 4-4-2 con Von Ballmoos in porta e nella difesa a 4 Hefti a destra e Garcia a sinistra con Camara e Lefort centrali. A centrocampo ci sono Sierro e Lustenberger al centro con Fassnacht a destra e Ngamaleu a sinistra. La coppia d’attacco è formata da Nsame e Meschack.

Fonseca schiera la sua Roma con il 4-2-3-1 con Pau Lopez in porta e nella difesa a 4 Bruno Peres a destra e Spinazzola a sinistra con Ibanez e Kumbulla centrali. A centrocampo ci saranno Cristante e Villar.

In attacco fa Dzeko osserverà un turno di riposo e al suo posto farà il suo esordio Borja Mayoral supportato da Carles Perez, Pellegrini e Mkhitaryan.

Young Boys (4-4-2): Von Ballmoos, Hefti, Camara, Lefort, Garcia; Fassnacht, Lustenberger, Sierro, Ngamaleu; Nsame, Meschack

Roma (4-2-3-1): Pau Lopez; Bruno Peres, Kumbulla, Ibanez, Spinazzola; Cristante, Villar; Perez, Pellegrini, Mkhitaryan; Borja Mayoral.

Precedenti e Statistiche di Young Boys-Roma:

Sarà il primo incontro in assoluto tra le due squadre in partite ufficiali. Nelle coppe europee la Roma ha affrontato per 2 volte il Basilea in Europa League nella stagione 2009-2010 ed il bilancio è di 1 vittoria e 1 sconfitta.

Lo Young Boys invece ha un bilancio molto positivo nelle coppe europee contro squadre italiane.

Gli svizzeri hanno vinto 4 partite su 6 giocate contro squadre italiane.

©RIPRODUZIONE RISERVATA

Migliori Bookmakers AAMS