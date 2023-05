Dove vedere West Ham-AZ Alkmaar in diretta TV, Streaming e Probabili Formazioni 11-05-2023

Dove vedere West Ham-AZ Alkmaar, match valevole per il primo turno delle semifinali di Conference League.

La partita si giocherà allo stadio “London Stadium” di Londra, giovedì 11 maggio, alle ore 21:00. Il match sarà visibile in Diretta tv su Sky Sport e in Streaming su Dazn. Un’altra opzione è Tim Vision, che permette a tutti i propri abbonati l’accesso ai contenuti Dazn, di conseguenza anche allo streaming della partita.

Il West Ham di David Moyes torna al successo in Premier League contro il Manchester United nell’ultimo incontro di campionato, grazie ad una rete di Benrhama che fissa il punteggio sul 1-0. Un successo pesantissimo per gli inglesi che escono dal vortice negativo delle tre sconfitte consecutive e si distaccano notevolmente dal pericolo retrocessione. Adesso la squadra di Moyes si appresterà ad ospitare gli olandesi dell’AZ nel match in programma al London Stadium per cercare di proseguire il proprio cammino europeo e di regalare la prima storica finale di Conference League ai tifosi inglesi.

Dall’altra parte gli olandesi dell’AZ che, dopo aver buttato fuori la Lazio e l’Anderlecht con la clamorosa rimonta dopo il 2-0 subito in Belgio, sono pronti a confrontarsi con gli inglesi nel doppio confronto, nel tentativo di strappare un pass per la seconda edizione della Conference League. Gli olandesi sono attualmente al quarto posto in Eredivise, ancora a contendersi un piazzamento alla prossima Europa League con i rivali dell’Ajax.

Dove vedere West Ham-AZ Alkmaar in Diretta Tv e Streaming

Partita: West Ham-AZ Alkmaar

West Ham-AZ Alkmaar Data: 11 maggio

11 maggio Orario: 21:00

21:00 Canale tv: Sky

Sky Streaming: Tim Vison, Dazn, SkyGo

West Ham-AZ Alkmaar sarà trasmessa in Diretta Tv su Sky, sul canale Sky Sport e in Diretta Streaming su Dazn, ma sarà visibile anche a tutti gli abbonati Tim Vision che dispongono di una Tim Vision Box, da cui potranno accedere a tutti i contenuti Dazn e avviare lo streaming del match direttamente dalla Box.

Al termine delle partite, gli utenti di Dazn avranno a disposizione tutti gli highlights e le partite integrali, per poter rivivere qualsiasi momento perso. La partita sarà visibile anche su Sky, dove verrà a messa a disposizione tramite SkyGo.

La partita West Ham-AZ Alkmaar potrà essere seguita sull’app di Dazn, scaricabile gratuitamente dal proprio store su PC, Smartphone e Tablet, oltre che sul sito Internet della piattaforma eseguendo l’accesso con le proprie credenziali.

West Ham-AZ Alkmaar le ultimissime:

David Moyes si affiderà ancora una volta al proprio 4-2-3-1 con due italiani in difesa Ogbonna ed Emerson. In mediana Rice e Soucek. Mentre davanti ci saranno Paquetà, Bowen e Benrhama a supportare Antonio, unico riferimento centrale.

Gli olandesi si presenteranno a Londra con un modulo a specchio, affidandosi ai propri fiori all’occhiello come la prima punta greca Pavlids e l’esterno sinistro Clasie.

West Ham-AZ Alkmaar Probabili Formazioni:

West Ham (4-2-3-1): Areola; Kehrer, Aguerd, Ogbonna, Emerson; Soucek, Rice; Bowen, Lucas Paquetá, Benrahma; Antonio. All. Moyes

AZ Alkmaar (4-2-3-1): Ryan; Sugawara, Chatzidiakos, Beukema, de Wit; Reijnders, Clasie; Odgaard, Mijnans, van Brederode; Pavlidis. All. Jansen