Dove vedere Verona-Milan in Diretta TV-Streaming, orario e Probabili formazioni 17-3-2024

Dove vedere Verona-Milan, 29° Giornata di Serie A, Domenica 17 Marzo 2024 alle 15:00. Il match dello Stadio Marcantonio Bentegodi di Verona tra l’Hellas e il Milan sarà trasmesso in Diretta TV e Streaming in esclusiva su DAZN.

La domenica calcistica regala un match molto importante sia per la lotta salvezza, che per quella delle zone nobili della classifica.

Il Verona, reduce da due vittorie consecutive, è in un buon momento di forma e cerca ulteriori punti per distanziare la zona retrocessione che per adesso vede 2 lunghezze tra l’Hellas e il 18esimo posto.

Il lavoro di Baroni, visti anche i problemi avuti a livello societario, è di alto livello e tra i calciatori dell’Hellas chi sta convincendo di più è Michael Folorunsho, centrocampista in prestito dal Napoli che ha meritato la convocazione nella Nazionale di Luciano Spalletti.

Il Milan, però, non può fermare la propria corsa. Archiviate le fatiche di coppa, i rossoneri vogliono consolidare l’attuale secondo posto e non risparmieranno i propri gioielli nel match esterno del Bentegodi.

Anche il Milan, come il Verona, è reduce da 2 vittorie consecutive e almeno una delle due strisce è destinata a interrompersi nel pomeriggio domenicale di Serie A.

Guarda Verona – Milan in Diretta Streaming su DAZN.

Come vedere Verona -Milan in Diretta TV e Streaming Live

Partita : Verona-Milan

: Verona-Milan Data : Domenica 17 Marzo 2024

: Domenica 17 Marzo 2024 Orario : 15:00

: 15:00 Canali TV : DAZN (app e canale Sky)

: DAZN (app e canale Sky) Streaming: DAZN (app e sito)

Sarà possibile vedere la sfida tra l’Hellas Verona di Marco Baroni e il Milan di Stefano Pioli, il 17 Marzo 2024, alle ore 15:00 in diretta Tv su DAZN e sul canale dedicato agli abbonati all’offerta Sky-DAZN, presente nell’emittente satellitare.

La telecronaca di Verona – Milan su DAZN è a cura di Buscaglia-Marcolin.

Per poter guardare la partita Verona Milan in diretta Streaming basterà registrarsi su DAZN e attivare l’abbonamento mensile che permette la visione dell’intero campionato di Serie A.

Verona-Milan, inoltre, sarà visibile anche su tutti i televisori collegati ad una console come Xbox, Xbox serie X o PlayStation 4 o 5, oppure a un dispositivo Android Box, Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast.

Verona-Milan sarà visibile anche su Sky utilizzando il decoder Sky Q e sintonizzandosi sul canale 214 “Zona Dazn”, ossia un canale con contenuti Dazn.

Grazie ai canali Zona Dazn disponibili sul Decoder Sky Q si avrà la comodità di vedere Dazn direttamente sul satellite o digitale terrestre senza problemi di connessione a internet.

I clienti Sky possono vedere i contenuti di Dazn anche direttamente dall’app presente sui disposititi Sky Q oltre che sul canale 214 Zona Dazn.

In ogni caso è necessario essere abbonati a Dazn. La app si può trovare nella sezione apposita del decoder o utilizzando il comando vocale “apri Dazn”. Per il canale Zona Dazn è necessario pagare a Dazn un sovrapprezzo di 5 euro al mese, attivando l’opzione sul proprio account Dazn.

Per vedere il Pacchetto Mondo Dazn su Sky è necessario aggiungere all’abbonamento Sky Calcio (14.90 euro/mese il più economico) anche quello a Dazn (29.99 euro/mese), più altri 5 euro da versare a Dazn per rendere accessibile il canale.

Quindi vedere tutta la Serie A anche sul satellite o digitale terrestre costa 49.89 euro al mese.

Dove ascoltare la Radiocronaca di Verona-Milan

E’ possibile ascoltare la radiocronaca di Verona-Milan in diretta live sulle frequenze di Rai Radio Uno.

La radiocronaca della partita sarà disponibile anche su dispositivi mobile, quindi smartphone e tablet, scaricando l’applicazione gratuita RaiPlay Radio, abilitata ai sistemi Android e iOS.

Le ultime di Verona-Milan

Il Verona di Baroni si presenta al difficile match casalingo con un 4-2-3-1.

Rientra dalla squalifica Dawidowicz, pronto a tornare titolare. Al suo fianco, al centro della difesa, ballottaggio tra Magnani e Coppola. In avanti, conferma per Noslin vista anche la squalifica di Henry.

Nessun dubbio sulla trequarti con Folorunsho, fresco di chiamata in Nazionale, insieme a Lazovic e Suslov.

Stefano Pioli adotterà una formazione speculare a quella dei gialloblu come modulo di base per il suo Milan.

Florenzi e Leao tornano a disposizione dopo aver scontato la giornata di squalifica. Il portoghese è pronto a partire dal 1′, così come Giroud. La convocazione di Maignan, che si è fatto male a Praga, è da valutare ed è pronto Sportiello a difendere la porta rossonera.

Bennacer e Adli giocheranno sulla mediana, con Reijnders che potrebbe essere una utile carta a gara in corso.

Pulisic e Loftus Cheek giocheranno sulla linea della trequarti che darà una mano a Giroud, unica punta.

Le probabili formazioni di Verona-Milan

VERONA (4-2-3-1): Montipò; Tchatchoua, Magnani, Dawidowicz, Cabal; Duda, Serdar; Folorunsho, Suslov, Lazovic; Noslin. A disposizione: Chiesa, Perilli, Vinagre, Coppola, Centonze, Charlys, Dani Silva, Belahyane, Tavsan, Mitrovic, Swiderski, Bonazzoli. Indisponibili: Henry, Cruz. Allenatore: Marco Baroni.

MILAN (4-2-3-1): Sportiello; Calabria, Thiaw, Gabbia, Theo Hernandez; Bennacer, Adli; Pulisic, Loftus-Cheek, Rafa Leao; Giroud. A disposizione: Maignan, Mirante, Florenzi, Terracciano, Kalulu, Kjaer, Tomori, Jimenez, Reijnders, Musah, Chukwueze, Okafor, Jovic. Indisponibili: Pobega,, Nava, Caldara. Allenatore: Stefano Pioli.

