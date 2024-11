La partita Verona-Inter si giocherà allo stadio “Bentegodi” di Verona, sabato 23 novembre alle ore 15:00. Il match sarà visibile in esclusiva Streaming su Dazn, mentre un’altra opzione è Tim Vision, che permette a tutti i propri abbonati l’accesso ai contenuti Dazn, di conseguenza anche allo streaming della partita.

Dove vedere Verona-Inter in diretta TV, Streaming e Probabili Formazioni 21-11-2024.

Al ritorno della pausa delle nazionali il Verona di Paolo Zanetti si appresta ad ospitare gli attuali campioni d’Italia dell’Inter nell’anticipo pomeridiano di sabato 23 novembre. Gli scaligeri non sono affatto reduci da un periodo di forma smagliante, viste le uniche 2 vittorie arrivate contro Roma e Venezia accompagnate da altrettante 7 sconfitte nelle ultime 9 gare disputate. L’attuale situazione di classifica vede gli uomini di Zanetti attualmente fuori dalla lotta retrocessione a +3 dalla terzultima, ma servirà tornare a macinare punti già dalla prossima se quest’ultimi vorranno continuare a navigare in acque tranquille.

Dall’altra parte un Inter al polo opposto di forma degli avversari, i nerazzurri infatti non perdono una gara ufficiale in campionato dal derby del 9 settembre contro il Milan dopo il quale sono arrivate 8 vittorie e 2 pareggi. Inzaghi sembra, dunque, aver ritrovato la giusta andatura per i suoi che continuano a viaggiare a rimo equiparato con tutte le altre 5 squadre in vetta raccolte in soli 2 punti, anche se una potenziale vittoria a Verona consentirebbe al tecnico piacentino di poter sfruttare i risultati uscenti dal doppio big match tra Napoli-Roma e Juventus-Milan nel tentativo di poter guadagnare punti in classifica su queste ultime.

Dove vedere Verona-Inter in diretta Tv e Streaming

Verona-Inter sarà trasmessa in esclusiva in Diretta Tv e in Diretta Streaming su Dazn per tutti coloro i quali avranno sottoscritto un abbonamento DAZN STANDARD (34,99 euro) oppure DAZN PLUS (59,99 euro) con la piattaforma, ma sarà visibile anche a tutti gli abbonati Tim Vision che dispongono di una Tim Vision Box, da cui potranno accedere a tutti i contenuti Dazn e avviare lo streaming del match direttamente dalla Box.

Al termine delle partite, gli utenti di Dazn avranno a disposizione tutti gli highlights e le partite integrali, per poter rivivere qualsiasi momento perso.

La partita Verona-Inter potrà essere seguita sull’app di Dazn, scaricabile gratuitamente dal proprio store su PC, Smartphone e Tablet, oltre che sul sito Internet della piattaforma eseguendo l’accesso con le proprie credenziali.

Verona-Inter le ultimissime:

Nell’Inter, Inzaghi non potrà contare su Calhanoglu dopo che il turco ha rimediato un infortunio con la propria nazionale, al suo posto sembra essere in vantaggio Asllani, anche se resta viva anche l’ipotesi Zielinski. Ad accompagnare l’uno o l’altro a centrocampo ci saranno i soliti stacanovisti come Barella e Mkhitaryan. Sugli esterni invece, si avvia verso una maglia da titolare Dumfries sulla destra, mentre dall’altra parte il mister si affiderà alla qualità di Dimarco. In attacco invece, nessun dubbio confermatissima la coppia Martinez-Thuram.

Nel Verona, invece, agli infortuni di Dawidowicz e Frese, si è aggiunto nell’ultima settimana anche quello di Duda. Zanetti, dunque, affiderà la mediana a Serdar e Belahyane entrambi incaricati di fare da collate tra i reparti. La batteria di trequartisti di fatto sarà composta da Suslov a destra e Lazovic dalla parte opposta con Harroui centrale, tutti alle spalle dell’unica punta Tengstedt.

Verona-Inter probabili formazioni:

VERONA (4-2-3-1): Montipò; Tchatchoua, Coppola, Magnani, Bradaric; Belahyane, Serdar; Suslov, Harroui, Lazovic; Tengstedt. All. Zanetti.

INTER (3-5-2): Sommer; Pavard, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Asllani, Mkhitaryan, Dimarco; Lautaro, Thuram. All. Inzaghi.

