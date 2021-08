Dove vedere Verona-Inter in Diretta TV e Streaming: probabili formazioni e orario 27-08-2021

Dove vedere Verona – Inter, 2° giornata di Serie A, venerdì 27 agosto alle ore 20:45. La partita Verona – Inter sarà trasmessa in diretta TV e streaming su DAZN e sarà disponibile anche per sui canali Sky.

Già tempo di seconda giornata di campionato per l‘Inter Campione d’Italia, che venerdì 27 agosto inaugura la giornata con l’anticipo serale contro l‘Hellas Verona al Bentegodi.

Dopo la convincente vittoria casalinga contro il Genoa, gli uomini di Inzaghi vogliono i secondi 3 punti della stagione.

Esordio con KO invece per il Verona di Di Francesco, battuto 3-2 in casa dal Sassuolo nella prima giornata.

Verona – Inter – 2° giornata di Serie A 2021/2022

Dopo il 4-0 contro il Genoa nella prima giornata, l’Inter tenterà di replicare prestazione e risultato positivo anche contro l’Hellas Verona, test probabilmente più probante rispetto ai liguri.

Nella prima uscita i nerazzurri hanno convinto per gioco e approccio e sperano di uscire coi 3 punti anche dal Bentegodi.

Esordio con sconfitta per l’Hellas, sconfitto 3-2 dal Sassuolo in casa. Gli uomini di Di Francesco, finiti in 10 per il rosso a Veloso, si sono però aggrappati alla doppietta di Zaccagni, nota lieta del match perso. Il test con l’Inter si preannuncia complicato, ma la voglia di non sbagliare la seconda in casa può spingere il Verona a una bella prestazione.

Dove vedere Verona – Inter in Diretta TV e Streaming Live

Partita: Hellas Verona – Inter

Hellas Verona – Inter Data: Venerdì 27 Agosto

Venerdì 27 Agosto Orario: 20:45

20:45 Canali TV: – DAZN canale 409 del Digitale terrestre – Sky Sport Calcio (202 sul satellite, 473 e 483 sul digitale terrestre), Sky Sport 4K (213 del satellite)

– DAZN canale 409 del Digitale terrestre – Sky Sport Calcio (202 sul satellite, 473 e 483 sul digitale terrestre), Sky Sport 4K (213 del satellite) Streaming: DAZN (App e Sito web su pc, smartphone, tablet, console) – Sky GO – Now TV

La partita Hellas Verona – Inter, valida per la 2° giornata di Serie A, di venerdì 27 Agosto alle 20:45 sarà trasmessa in diretta streaming su DAZN, Sky Go e Now TV ed in diretta tv su Sky Sport Calcio.

Su DAZN la telecronaca sarà affidata a stefano Borghi, con il commento tecnico di Francesco Guidolin.

Si potrà guardare Hellas Verona – Inter in Diretta Streaming attivando un abbonamento su DAZN.

Gli abbonati a DAZN potranno vedere la partita tramite i propri schermi attraverso l’utilizzo di Smart TV e via streaming attraverso PC, tablet e Smartphone. Disponibile anche direttamente sul sito web della piattaforma DAZN.

Ci sono vari dispositivi compatibili e abilitati per scaricare l’App DAZN come Smart TV, smartphone, tablet, Pc e Notebook.

Se non si possiede una Smart Tv su può collegare un Android Box, google Chromecast o Amazon Fire TV Stick e scaricare l’App DAZN.

Inoltre sono compatibili con DAZN anche le console PlayStation 4 o Xbox.

Dove ascoltare la Radiocronaca Live di Verona – Inter

E’ possibile ascoltare la radiocronaca di Veron – Inter in diretta live sulle frequenze di Rai Radio Uno.

E’ possibile ascoltare la radiocronaca della partita su dispositivi mobile, quindi smartphone e tablet, scaricando l’applicazione gratuita RaiPlay Radio, abilitata ai sistemi Android e iOS.

Probabili formazioni di Verona – Inter

L’Inter recupera della squalifica Lautaro Martinez e il 10 nerazzurro ritornerà tra i titolari.

Ancora indisponibile Sanchez, difficile il rientro di Gagliardini. Possibile poco turn over per Inzaghi, che dovrebbe optare per quasi lo stesso 11 che ha battuto il Genoa.

Unico cambio appunto, Lautaro a fianco a Dzeko in attacco.

Per il resto confermata la difesa con Handanovic in porta, Skriniar, Bastoni e de Vrij. A centrocampo Barella, Brozovic, Calhanoglu. Suglie esterni Perisic e Darmian. Probabile la presenza in panchina del neo acquisto Correa.

Di Francesco deve fare a meno di Veloso squalificato. Difficile che il Verona non si ripresenti con lo stesso 11 visto contro il Sassuolo, Veloso a parte.

Quindi 3-4-2-1 con Pandur in porta, Dawidowicz, Gunter e Ceccherini in difesa. Casale, Hongla, Tameze e Lazovic a centrocampo. Barak e Zaccagni a supporto di Kalinic.

VERONA (3-4-2-1): Pandur, Dawidowicz, Gunter, Ceccherini, Casale, Hongla, Tameze, Lazovic, Barak, Zaccagni, Kalinic

INTER (3-5-2): Handanovic, Skriniar, de Vrij, Bastoni, Darmian, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Perisic, Lautaro Martinez, Dzeko

Precedenti e statistiche di Verona – Inter

Sarà la 79° sfida totale tra Hellas Verona e Inter. Il bilancio è ampiamente favorevole ai nerazzurri con 47 vittorie dell’Inter, 23 pareggi e otto vittorie venete. I precedenti dell’ ultima stagione raccontano di due vittorie nerazzurre. 2-1 al Bentegodi con reti di Lautaro Martinez e Skriniar e gol di Ilic per i veneti. A San Siro fu 1-0 con rete decisiva di Darmian.

