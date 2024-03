Dove vedere Venezuela-Italia in diretta Tv, Streaming e Probabili Formazioni 21/03/2024

La partita Venezuela-Italia si giocherà “Chase Stadium” di Fort Lauderdale, giovedì 21 marzo, alle ore 22:00. Il match sarà visibile in chiaro su Rai 1, mentre sarà possibile accedere allo streaming del march collegandosi sull’app Rai Play.

Dove vedere Venezuela-Italia Foto-Stadio Sport

Nel corso del suo 2023 il Venezuela di Fernando Batista è uscito sconfitto solamente in 2 gare delle 11 disputate, collezionando 5 vittorie e 4 pareggi, in entrambe le occasioni le sconfitte sono arrivate per mano della Colombia ed entrambe sul punteggio di 1-0. I prossimi due test amichevoli che vedranno i “Vino Rosso” misurarsi contro Italia e Guatemala consentiranno al tecnico Batista di analizzare la crisi realizzativa dalla propria rosa che nelle ultime 2 gare disputate ha messo a segno soltanto un gol, dato assolutamente da correggere in vista della prossima edizione della Coppa America in programma il prossimo giugno.

Dall’altra parte, invece, ci saranno gli azzurri capeggiati da mister Luciano Spalletti i quali andranno incontro ad un primo banco di prova nel match americano contro il Venezuela. Tutti i calciatori azzurri, infatti, cercheranno di sfruttare al meglio le opportunità concesse nel corso delle prossime due amichevoli nel tentativo di delineare il pensiero del C.T in vista delle prossime convocazioni di giugno valide per gli Europei. Il bilancio dell’Italia delle ultime sette gare può ritenere più che positivo, l’unica sconfitta è arrivata infatti, soltanto contro l’Inghilterra, mentre i successi ottenuti sono stati ben 3, a chiudere il cerchio ci sono stati 2 pareggi, l’ultimo proprio contro l’Ucraina il quale è valso il pass per gli Europei.

Dove vedere Venezuela-Italia in diretta Tv e Streaming

Partita : Venezuela-Italia

: Venezuela-Italia Data: 21 marzo

21 marzo Orario: 22:00

22:00 Diretta Tv : Rai 1

: Rai 1 Streaming: Rai Play

L’amichevole Venezuela-Italia verrà trasmessa in esclusiva sulla Rai con il canale di riferimento che sarà Rai 1. Lo streaming del match, invece, sarà accessibile tramite l’app Rai Play, la quale è gratuitamente scaricabile attraverso lo store sia per IOS che per Android per tutti i dispositivi come Smartphone, Tablet e PC.

Un altro modo per seguire lo streaming della partita in programma allo stadio “Chase Stadium” potrà essere quello di collegarsi direttamente al sito ufficiale della Rai tramite il proprio PC o Notebook.

La telecronaca del match sarà affidata ad Alberto Rimedio con il commento tecnico di Antonio Di Gennaro.

Venezuela-Italia le ultimissime:

Il Venezuela si presenterà con il classico 4-1-4-1 nel quale le chiavi della regia saranno affidate a giovane classe 2000 Daniel Pereira. Gli esterni alti invece saranno Chacon a sinistra e Lacava a destra, mentre in mezzo al campo agiranno Faya e Bueno. Davanti l’unico riferimento offensivo sarà quello di Brayan Alcocer.

Difesa a tre invece per Spalletti, nella quale non ci sarà Acerbi escluso per le indagini in corso su di lui, il perno centrale dunque sarà ricoperto da Buongiorno, con Mancini e Bastoni da braccetti. A centrocampo Locatelli e Barella si posizioneranno davanti alla difesa con Di Lorenzo e Dimarco larghi. Sulla trequarti Pellegrini e Chiesa saranno incaricarti di aprire gli spazzi per favorire i movimenti dell’unica punta Raspadori, il quale dovrebbe essere preferito a Scamacca per una maglia da titolare.

Venezuela-Italia le probabili formazioni:

VENEZUELA (4-1-4-1): Otero; Uzcategui, Ferro, Vivas, Rivas; Pereira; Lacava, Bueno, Faya, Chacon; Alcocer. All.Batista



ITALIA (3-4-2-1): Donnarumma; Mancini, Buongiorno, Bastoni; Di Lorenzo, Barella, Locatelli, Dimarco; Pellegrini, Chiesa; Raspadori. All.Spalletti

