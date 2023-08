Udinese-Juventus dove vedere il match valido per la 1ª giornata di Serie A. La partita si giocherà domenica 20 agosto alle ore 20.45 presso la Dacia Arena di Udinese. Udinese-Juventus sarà visibile in esclusiva in diretta Streaming su DAZN e sul canale ZONA DAZN della piattaforma di Sky.

Udinese-Juventus, 1° giornata Serie A 2023/24

Udinese-Juventus. Il primo match della stagione è lo stesso che ha chiuso la scorsa. Quella passata è stata sicuramente da dimenticare per i piemontesi, con numerosi condizionamenti derivati dall’assegnazione e revoca di punti nel giro di qualche mese. Non è stato un campionato facile per Allegri e i suoi, con non pochi problemi che potrebbero vedersi acuire anche in questa stagione.

I rinforzi chiesti dal tecnico non sono arrivati, a parte Weah sulla fascia sinistra, con Cambiaso in quella opposta. La difesa è rimasta tale, così come il reparto offensivo. Sicuramente il tecnico toscano punterà sulla presenza maggiore di Chiesa, giocatore in grado di saltare l’uomo con estrema facilità. Le stagione passate sono state funestate da troppi infortuni, la sua disponibilità è stata a correnti alterne.

Ha terminato il campionato al settimo posto con 62 punti. Questa classifica non rispecchia l’andamento sul campo avuto dai componenti della rosa. Ma da quest’anno è possibile ripartire e conquistare la zona Champions League.

Non sarà facile visto che affrontano una formazione abituata a partire forte, come lo scorso anno, salvo poi perdersi nel corso del campionato.

L’Udinese ha mantenuto il tecnico e l’ossatura dello scorso anno. Giocatori che hanno costruito buoni risultati nella prima parte del campionato, salvo poi non mantenere le attese e mollare nel corso del campionato.

Vedremo se i friulani riusciranno ad alzare il loro livello e ad inserirsi in classifica in zone più alte. Difficile, vista la concorrenza di formazioni più attrezzate dal punto di vista economico.

Questa partita potrà dire molto per quanto riguarda i torinesi, nella lotta alle zone alte della classifica, ma anche ai friulani per la conquista di un posto in Europa.

Guarda Udinese-Juventus in Diretta su DAZN.

Dove vedere Udinese-Juventus in diretta TV e streaming:

Data: 20 agosto

20 agosto Orario: 20:45

20:45 Canale tv: Zona DAZN (Canale 214)

Streaming: Dazn

Udinese-Juventus, match della 1ª giornata di Serie A 2023/24, sarà trasmesso in Diretta Streaming su DAZN. Sarà possibile vedere il match direttamente dal sito o scaricando l’App disponibile per Smart tv, smartphone, tablet e console. È possibile farlo sia su Smart tv di ultima generazione compatibili con l’app che su tutte le tv collegate ad una console PlayStation 4/5 o Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S), al TIMVISION BOX o ad un dispositivo Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast, anche in questo caso attraverso l’applicazione.

Guarda tutte le partite di Serie A in Diretta Streaming su DAZN.

Udinese-Juventus sarà visibile esclusivamente scaricando l’App DAZN. Si potrà vedere Udinese-Juventus in diretta streaming anche su smartphone, tablet. Su pc o notebook è possibile vedere la partita collegandosi all’app.

Dopo il fischio finale, gli utenti avranno a disposizione gli Highlights e la partita integrale per la visione on demand su Dazn.

Su Sky potranno sentire gli ospiti in studio commentare i risultati e vedere gli highlights della giornata di campionato.

Udinese Juventus, dove ascoltare la radiocronaca

È possibile ascoltare la radiocronaca di Udinese-Juventus in diretta live sulle frequenze di Rai Radio Uno.

È possibile ascoltare la radiocronaca della partita su dispositivi mobile, quindi smartphone e tablet, scaricando l’applicazione gratuita RaiPlay Radio, abilitata ai sistemi Android e iOS.

Udinese Juventus, le ultimissime

Le due formazioni scenderanno in campo con moduli speculari, ovvero il 3-5-2. Bianconeri friulani con in avanti Beto e Thauvin. A centrocampo novità con Zemura e Ebosele. Silvestri in porta e Kabasele nuovi innesto nel terzetto difensivo

La formazione di Allegri inserisce due nuovi innesti per questa stagione, che si trovano sulle fasce. Weah da una parte e Cambiaso dall’altra. Rabiot, Locatelli e Miretti i tre centrocampisti, con Szczesny guidato dal terzetto difensivo composto da Danilo, Bremer e Alex Sandro.

Udinese Juventus, le probabili formazioni

UDINESE (3-5-2): Silvestri; Kabasele, Bijol, Masina; Ebosele, Zarraga, Walace, Lovric, Zemura; Thauvin, Beto. Allenatore: Sottil

JUVENTUS (3-5-2): Szczesny; Danilo, Bremer, Alex Sandro; Weah, Rabiot, Locatelli, Miretti, Cambiaso; Chiesa, Vlahovic. Allenatore: Massimiliano Allegri.