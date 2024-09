Dove vedere Udinese-Inter in diretta TV, Streaming e Probabili Formazioni 28-09-2024

La partita Udinese-Inter si giocherà allo stadio “Bluenergy Stadium” di Udine, sabato 28 settembre alle ore 15:00. Il match sarà visibile in esclusiva Streaming su Dazn, mentre un’altra opzione è Tim Vision, che permette a tutti i propri abbonati l’accesso ai contenuti Dazn, di conseguenza anche allo streaming della partita.

L’Udinese continua ad essere una delle squadre rivelazione di questo primo avvio di campionato, i friulani, infatti, sono riusciti a totalizzare ben 10 punti nelle prime 5 gare, un avvio decisamente positivo che mancava alla squadra bianconera dalla stagione 2011-2012. Ad aumentare ancora di più il morale degli uomini di Runjaic è stato l’ultimo successo casalingo arrivato in Coppa Italia contro la Salernitana, il quale ha decretato l’accesso agli ottavi della competizione dove i friulani incontreranno rincontreranno proprio l’Inter nella gara del 4 dicembre. L’obiettivo del prossimo turno di campionato, proprio contro i nerazzurri, sarà per l’Udinese quello di continuare a cavalcare la cresta dell’onda positiva di risultati manifestatasi fin qui e di ottenere nuovi punti davanti ai propri tifosi, l’Inter è avvisata.

Dall’altra parte l’Inter di Simone Inzaghi, reduce dalla pesantissima sconfitta incassata nel derby scorso contro il Milan per 1-2, match nel quale il comparto nerazzurro è apparso del tutto sottotono, incapace di contenere le scorribande rossonere. Inzaghi avrà il compito di far resettare immediatamente il brutto KO nel derby e contemporaneamente riportare il gruppo sulla strada del giusto approccio alle partite, particolare che ha sempre contraddistinto l’Inter negli ultimi anni. La gara di Udine, sarà un vero e proprio banco di prova importante se si vorrà innescare una nuova linfa positiva nel morale nerazzurro, con la sfida che però si dimostrerà essere tutt’altro che facile.

Dove vedere Udinese-Inter in diretta Tv e Streaming

Udinese-Inter sarà trasmessa in esclusiva in Diretta Tv e in Diretta Streaming su Dazn per tutti coloro i quali avranno sottoscritto un abbonamento DAZN STANDARD (34,99 euro) oppure DAZN PLUS (59,99) con la piattaforma, ma sarà visibile anche a tutti gli abbonati Tim Vision che dispongono di una Tim Vision Box, da cui potranno accedere a tutti i contenuti Dazn e avviare lo streaming del match direttamente dalla Box.

Al termine delle partite, gli utenti di Dazn avranno a disposizione tutti gli highlights e le partite integrali, per poter rivivere qualsiasi momento perso.

La partita Monza-Inter potrà essere seguita sull’app di Dazn, scaricabile gratuitamente dal proprio store su PC, Smartphone e Tablet, oltre che sul sito Internet della piattaforma eseguendo l’accesso con le proprie credenziali.

Udinese-Inter le ultimissime:

Solito 3-4-2-1 per Ranjaic, che si affiderà ancora una volta a Lucca come riferimento centrale, con Thauvin e Brenner alle sue spalle. A centrocampo out Payero, al suo posto Lovric con Ekkelenkamp compagno di reparto. Sulle fasce Kamara agirà a sinistra, mentre dal lato opposto ci sarà Ehizibue.

Nell’Inter, invece, Inzaghi non potrà contare su Barella a causa di un infortunio muscolare, al suo posto pronto Frattesi, il quale affiancherà Calhanoglu e Zielinski a centrocampo. Davanti turno di riposo per Thuram, al suo posto pronto Taremi con al suo fianco Lautaro Marinez ancora alla ricerca del suo primo centro stagionale in campionato.

Udinese-Inter probabili formazioni:

UDINESE (3-4-2-1): Okoye; Kabasele, Bijol, Kristensen; Ehizibue, Ekkelenkamp, Lovric, Kamara; Thauvin, Brenner; Lucca. All. Runjaic.

INTER (3-5-2): Sommer; Pavard, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Zielinski, Calhanoglu, Frattesi, Dimarco; Thuram, Taremi.

Seguici su Telegram Rimani aggiornato sulle ultime novità, i Pronostici Scommesse e i migliori Bonus Bookmaker. Seguici (Gratis!)

Copyright © stadiosport.it - È vietata la riproduzione di contenuti e immagini, in qualsiasi forma.