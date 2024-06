Dove vedere Ucraina U23-Italia U21 in diretta Tv, Streaming e Probabili Formazioni 06-06-2024

La partita tra Ucraina U23- Italia U21 si giocherà al “Stade de Lattre-de-Tassigny” di Aubagne, giovedì 6 giugno, alle ore 15:00. Il match sarà visibile in chiaro su Rai 2, mentre sarà possibile accedere allo streaming del match collegandosi sull’app Rai Play.

L’Ucraina U23, dopo aver esordito con un netto 0-3 contro l’Indonesia U20 nella prima gara del Maurice Revello Tournamet, si appresta ad affrontare l’Italia il quella che sarà la seconda gara del Gruppo B.

Dall’altra parte ci saranno gli azzurrini capeggiati dal commissario tecnico, Carmine Nunziata, anch’essi reduci da un successo roboante per 4-3 sul Giappone U19 a Vitrolles. Nel corso della gara contro i nipponici si sono messi in mostra molti talenti azzurri come Seydou Fini, autore della rete che ha sbloccato la partita, proprio a distanza di soltanto due giorni dal raggiungimento dell’azzurro alla maggiore età. A segno anche Raimondo autore di una doppietta e Fabbian che trasforma il rigore che vale il 2-0. L’obiettivo degli azzurri sarà dunque quello di dare continuità di rendimento e contemporaneamente si cercherà di aumentare il distacco nel girone per strappare quanto prima un pass per le fasi successive del torneo.

Dove vedere Ucraina U23-Italia U21 in diretta Tv e Streaming

Il match Ucraina U23-Italia U21 valida per la nuova edizione del Maurice Revello Tournament, verrà trasmessa in esclusiva sulla Rai con il canale di riferimento che sarà Rai 2. Lo streaming del match, invece, sarà accessibile tramite l’app Rai Play, la quale è gratuitamente scaricabile attraverso lo store sia per IOS che per Android per tutti i dispositivi come Smartphone, Tablet e PC.

Un altro modo per seguire lo streaming della partita in programma al “Stade de Lattre-de-Tassigny” potrà essere quello di collegarsi direttamente al sito ufficiale della Rai tramite il proprio PC o Notebook.

Ucraina U23-Italia U21 le ultimissime:

Classico 4-3-3 per Nunziata in vista della seconda gara del Gruppo B del torneo. In porta conferma per Zacchi. A comporre la retroguardia, invece, ci saranno Ghiraldi e Dalle Mura, con Turicchi e Pieragnolo agenti terzini. A centrocampo Ndour detterà i ritmi della partita con Faticani e Hasa come compagni di reparto. Davanti tridente offensivo con Esposito punta centrale e Fini e Tongya esterni larghi.

Ucraina U23-Italia U21 le probabili formazioni:



Ucraina U23 (4-4-2): Neschcheret; Krupskyi, Pavlyuk, Mykhavkov, Drambayev; Synchuk, Sigeev, Mykhaylenko, Voloshyn; Kucheriavyi, Bragaru. Commissario tecnico: Ruslan Rotan.



Italia U21 (4-3-3): Zacchi; Turicchia, Ghilardi, Dalle Mura, Pieragnolo; Ndour, Faticanti, Hasa; Tongya, Esposito, Fini. Commissario tecnico: Carmine Nunziata.

