Twente Fiorentina , dove vedere il match valido per gli spareggi di Conference League. La partita si giocherà giovedì 25 agosto alle 19:00 al De Grolsch Veste. Twente Fiorentina sarà visibile su Sky Sport.

La Fiorentina ritorna a giocare in Conference League contro il Twente. A Firenze il match è terminato 2-1 con le reti di Gonzalez e Cabral. La partita sembrava destinata ad una goleada ma i padroni di casa non sono andati oltre le due reti. Nella ripresa, tra l’altro, gli ospiti sono riusciti a trovare anche il gol con Cerny che ha rimesso tutto in discussione.

Il risultato è buono ma non fa fare sogni tranquilli alla squadra di Vincenzo Italiano che deve assolutamente vincere in Olanda per potersi qualificare ai giorni. Gli olandesi sono in fermento anche dopo la partenza sprint in campionato visto che sono a punteggio pieno dopo le vittorie contro Nijmegen e Sittard.

La Fiorentina, dopo il successo sofferto all’esordio per 3-2 contro la neopromossa Cremonese, non è andata oltre lo 0-0 nel derby toscano contro l’Empoli. I Viola , dunque, vogliono ripagare con una prestazione super in Europa.

Dove vedere Twente-Fiorentina, in diretta TV e streaming

Partita: Twente-Fiorentina

Data: 25 agosto

25 agosto Orario: 19:00

19:00 Canale tv: Sky Sport Uno, Sky Sport Football

Sky Sport Uno, Sky Sport Football Streaming: Sky Go, Now Tv

Twente-Fiorentina, match valido per lo spareggio di Conference League, di giovedì 25 agosto alle ore 19:00 sarà trasmesso in diretta Streaming TV su Sky Sport Uno e Sky Sport Football.

Sarà possibile guardare Fiorentina Twente in Diretta Streaming scaricando l’app Sky Go o Now disponibile per PC, smartphone e tablet.

Twente Fiorentina, le ultimissime

Il Twente scende in campo con un 4-2-3-1. Davanti ad Unnerstal, la difesa a quattro con Smal, Pleguezuelo, Propper e Brenet. A centrocampo Sadilek e Zerrouki dietro i trequartisti Misidjan, Vlap e Rots. In avanti la punta van Wolfswinkel.

La Fiorentina risponde con un 4-3-3. Terracciano tra i pali e davanti la difesa con i centrali Milenkovic e Nastasic e come terzini Venuti con Biraghi. In mediana dovrebbero esserci Duncan, Amrabat e Maleh mentre in attacco il terzetto formato da Gonzalez, Cabral, e Sottil.

Twente Fiorentina, le probabili formazioni

TWENTE (4-2-3-1): Unnerstal; Smal, Pleguezuelo, Propper, Brenet; Sadilek, Zerrouki; Misidjan, Vlap, Rots; van Wolfswinkel.

FIORENTINA (4-3-3): Terracciano; Venuti, Milenkovic, Nastasic, Biraghi; Duncan, Amrabat, Maleh; Gonzalez, Cabral, Sottil.