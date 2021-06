Dove vedere Turchia-Galles in Diretta TV e Streaming: Probabili formazioni e orario 16-6-2021

Dove vedere Turchia-Galles, 2° giornata girone A Euro 2020, mercoledì 16 giugno alle 18:00. La partita Turchia-Galles sarà trasmessa in Diretta TV e Streaming in esclusiva su Sky Sport Uno, Sky Sport 251, Sky Sport Football, Sky Go e Now Tv.

Messi in archivio la sconfitta ed il pareggio rispettivamente contro Italia e Svizzera, Turchia e Galles si preparano a scendere in campo, mercoledì 16 alle 18:00, nella seconda giornata del girone A. Per gli uomini di Şenol Güneş, quello contro i gallesi, potrebbe essere già match da dentro o fuori, mentre per quelli di Robert Page dovrà essere l’occasione per fare meglio di quanto offerto sabato pomeriggio contro gli elvetici dove, gol di Moore a parte, si è visto ben poco. L’incontro tra Turchia e Galles, ricordiamo, si disputerà allo Stadio Olimpico di Baku, in Azerbaigian.

Turchia-Galles, 2° giornata Girone A Euro 2020.

Le ultime sulle formazioni di Turchia e Galles

Per quanto riguarda le formazioni, Güneş dovrebbe schierare i suoi con un classico 4-4-2 i cui interpreti dovrebbero essere i seguenti: Çakir in porta. Davanti a lui, Çelik, Demiral, Söyüncü e Meraş. A centrocampo spazio a Karaman, Tufan, Yazici e Çalhanoğlu. In attacco, la coppia formata da Cengiz Under e Burak Yılmaz.

Page dovrebbe invece optare per il 3-4-3. Ward quindi in porta con, a fargli da scudo, Mepham, Rodon e Davies. Centrocampo a quattro con Roberts, Allen, Ampadu e Williams. Davanti, il tridente costituito da James, Moore e Bale.

Probabili formazioni Turchia-Galles

Turchia (4-4-2): Çakır; Çelik, Demiral, Söyüncü, Meraş; Karaman, Tufan, Yazici, Çalhanoğlu; Under, Yılmaz.

Galles (3-4-3): Ward; Mepham, Rodon, Davies; Roberts, Allen, Ampadu, Williams; James, Moore, Bale.

Come vedere Turchia-Galles in diretta tv e streaming

Partita: Turchia-Galles

Data: mercoledì 16 giugno 2021

Orario: 18:00

Canali Tv: Sky Sport Uno, Sky Sport 251, Sky Sport Football

Streaming: Sky Go, Now Tv

Turchia-Galles sarà visibile, a partire dalle 18:00, sulla piattaforma satellitare Sky ai canali Sky Sport Uno, Sky Sport 251 e Sky Sport Football. Via streaming, invece, il match tra turchi e gallesi sarà visibile mediante gli appositi servizi offerti da Sky Go e Now Tv.

Dove ascoltare la radiocronaca di Turchia-Galles

La radiocronaca di Turchia-Galles sarà disponibile, a partire dalle 18:00, sulle frequenze di Rai Radio Uno.

Precedenti e statistiche

I precedenti tra Turchia e Galles sono complessivamente 6 con un bilancio che dice 2 vittorie dei primi, 3 dei secondi e 1 pareggio. Quello di mercoledì sarà il primo incontro nella fase finale di una competizione internazionale tra le due formazioni. Questi, nel dettaglio, i precedenti:

Turchia-Galles 6-4 (20 agosto 1997 – Qualificazioni Mondiale 1998)

Galles-Turchia 0-0 (14 dicembre 1996 – Qualificazioni Mondiale 1998)

Turchia-Galles 1-0 (21 novembre 1979 – Qualificazioni Europei 1980)

Galles-Turchia 1-0 (29 novembre 1978 – Qualificazioni Europei 1980)

Turchia-Galles 0-1 (25 marzo 1981 – Qualificazioni Mondiale 1982)

Galles-Turchia 4-0 (15 ottobre 1980 – Qualificazioni Mondiale 1982)

