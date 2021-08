Dove vedere Trabzonspor-Roma in Diretta TV-Streaming, orario e Probabili formazioni 19-8-2021

Dove vedere Trabzonspor-Roma, andata dei PlayOff di Conference League, giovedì 19 Agosto 2021 alle 19:30. Il match sarà trasmesso in Diretta TV e Streaming in esclusiva su SKY.

Quello che per molti è stato considerato un fallimento della gestione Fonseca, potrebbe trasformarsi in una grande spedizione per permettere a Josè Mourinho di essere il primo allenatore a vincere le tre principali Coppe europee e alla Roma di mettere in bacheca una competizione non nazionale, ma prima c’è un percorso da completare.

Inizia dai PlayOff l’avventura della Roma nella nuova Conference League, terza competizione ufficiale della UEFA che quest’anno inaugura la propria stagione di debutto, e sono tante le “prime volte” di un trofeo che si prospetta subito molto interessante.

Sarà, ovviamente, la prima volta in cui la Roma giocherà in questa competizione, ma anche la prima partita ufficiale di Josè Mourinho alla guida della squadra capitolina. Sarà la prima volta anche per la Roma post-Dzeko, trasferitosi all’Inter nel passaggio di consegna che ha portato la maglia numero 9 giallorossa ad essere vestita da Tammy Abraham che, però, dovrà vedersela anche con l’ispirato nuovo acquisto Shomourodov, in grande spolvero nelle uscite amichevoli.

L’avversario che l’urna ha messo di fronte ai giallorossi può portare qualche insidia, specie ad una squadra in costruzione, ma già nel turno precedente ha dimostrato di essere “perforabile”.

Per i turchi del Trabzonspor non sarà una “prima volta”, visto che hanno dovuto giocare un turno di qualificazione in più sudando sette camicie contro il Molde, battuto solo ai rigori dopo l’1-1 e il 3-3 maturati nelle gare di andata e ritorno (ricordando che da quest’anno la regola del gol fuori casa non esiste più).

Sarà, però, il primo incrocio ufficiale tra Bruno Peres e la Roma che vedrà tra le fila nemiche anche Gervinho.

A pochi giorni dal debutto in Serie A, la Roma ha subito un’occasione per alzare il morale generale e dimostrare che la Conference League non verrà snobbata, bensì verrà onorata fino in fondo e il primo passo sarà quello di accedere alla fase a gironi.

Ultime sulle formazioni di Trabzonspor-Roma

I turchi si affacciano alla sfida europea contro la Roma con una formazione in cui sono presenti molti volti noti del nostro campionato.

I padroni di casa si schiereranno con un 4-3-3 con Cakir tra i pali, Edgar Ie e Vitor Hugo centrali mentre sugli esterni ci sarà il debutto ufficiale in Coppe Europee del grande ex Bruno Peres, Trondsen, invece, giocherà sulla fascia opposta.

A centrocampo presenti Bakasetas e Ozdemir che completeranno il trio in mezzo al campo insieme a Marek Hamsik.

In attacco, invece, ci sarà un altro ex, ovvero Gervinho che si posizionerà esterno alto insieme a Nwakaeme con Djaniny prima punta.

La prima Roma ufficiale di Josè Mourinho, invece, non bada agli indugi e il turnover dovrebbe essere pressoché nullo.

Rui Patricio si schiererà tra i pali nel 4-2-3-1 con una difesa subito reinventata a causa della lungo degenza di Spinazzola, sostituito dal debutto di Vina, e dall’infortunio di Smalling, con Kumbulla titolare.

A completare il pacchetto difensivo ci saranno Karsdorp e Mancini.

Sulla mediana sono pronti Cristante e Veretout, mentre sulla trequarti torna a giocare in gare ufficiali Nicolò Zaniolo che completa il tridente con Pellegrini e Mkhitaryan.

Sarà Shomurodov la prima punta titolare.

Probabili Formazioni di Trabzonspor-Roma

TRABZONSPOR (4-3-3): Cakir; Bruno Peres, Ie, Vitor Hugo, Trondsen; Bakasetas, Ozdemir, Hamsik; Gervinho, Djaniny, Nwakaeme.

ROMA (4-2-3-1): Rui Patricio; Karsdorp, Mancini, Kumbulla, Viña; Cristante, Veretout; Zaniolo, Pellegrini, Mkhitaryan; Shomurodov.

Come vedere Trabzonspor-Roma in Diretta TV e Streaming Live

Partita: Trabzonspor-Roma

Trabzonspor-Roma Data: 19 agosto 2021

19 agosto 2021 Orario: 19.30

19.30 Canale tv: Sky Sport Uno (canale 201), Sky Sport (canale 256), Sky Sport Football (canale 203)

Sky Sport Uno (canale 201), Sky Sport (canale 256), Sky Sport Football (canale 203) Streaming: SkyGo (App), NowTv (App e sito)

Sarà possibile vedere il match tra il Trabzonspor di Abdullah Avci e la Roma di Josè Mourinho, con calcio d’inizio programmato per le ore 19:30 di Giovedì 19 Agosto 2021, tramite il possesso di un abbonamento Sky comprendente i pacchetti “Calcio” e “Sport”. Il match dello Stadio Senol Gunes sarà visibile attraverso i canali del decoder Sky adibiti al racconto delle tre principali coppe europee (Champions League, Europa League e Conference League) come Sky Sport , Sky Sport Football.

Sarà, inoltre, possibile seguire il match tramite le piattaforme digitali scaricando l’App SkyGo (accessibile a chi ha un abbonamento Sky), NowTV, che non ha bisogno di un abbonamento a Sky ma semplicemente dell’acquisto di un pacchetto, oppure si potrà sentire la diretta della partita via Radio su Rai Radio 1.

Dove ascoltare la Radiocronaca di Trabzonspor-Roma

E’ possibile ascoltare la radiocronaca di Trabzonspor-Roma in diretta live sulle frequenze di Rai Radio Uno oppure cliccando sul pulsante PLAY presente nel player in basso.

https://tunein.com/embed/player/s25212/

La radiocronaca della partita sarà disponibile anche su dispositivi mobile, quindi smartphone e tablet, scaricando l’applicazione gratuita RaiPlay Radio, abilitata ai sistemi Android e iOS.

Precedenti e statistiche di Trabzonspor-Roma

Prima apparizione per la Roma nella neo nata coppa, il Trabzonspor, invece, ha già affrontato un turno di qualificazione eliminando il Molde.

Sarà la 13ma sfida contro una squadra turca per la Roma che nei 12 precedenti ha ottenuto 7 vittorie, 3 pareggi e 2 sconfitte.

Negli scontri diretti contro squadre turche, la Roma si è sempre qualificata al turno successivo.

Migliori Bookmakers AAMS