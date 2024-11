Dove vedere Tottenham-Roma in diretta TV, Streaming e Probabili Formazioni 28-11-2024

La partita Tottenham-Roma si giocherà allo stadio “Tottenham Hotspurs Stadium” di Londra, giovedì 27 novembre, alle ore 21:00. Il match sarà visibile in Diretta Tv su Sky Sport, mentre le alternative streaming saranno rappresentate, oltre che da Rai Play e SkyGo, anche da Now Tv Sport, piattaforma dove tutti gli utenti che avranno sottoscritto un abbonamento, avranno accesso a tutti i contenuti Sky.

Dopo un roboante 0-4 rifilato al Manchester City in casa propria, il Tottenham di Postecoglou si appresta ad ospitare dinanzi ai propri tifosi la Roma di Ranieri. Gli Spurs sono sicuramente arrivati al match in una condizione di classifica decisamente più favorevole dei giallorossi, visto i già 9 punti totalizzati in 4 gare dove l’unica nota stonata è arrivata proprio nell’ultima gara contro il Galatasaray persa per 3-2 in Turchia. In caso di successo, dunque, i londinesi potranno fare un bel balzo verso il prossimo turno, in attesa dei prossimi impegni europei contro Ranger e Southampton.

Dall’altra parte una favola che non ha ancora avuto inizio, quella della Roma e del tecnico romano, Claudio Ranieri, il quale è reduce dal pesantissimo KO di Napoli in campionato. Era sicuramente impensabile sperare in un cambio di rotta in termini di risultati immediato, ma Ranieri pretenderà ancora di più dal proprio gruppo nel match contro i londinesi, nel tentativo di riuscire a strappare un risultato positivo che possa fungere da scossone non solo per la classifica europea, ma anche per dare nuova verve al gruppo giallorosso.

Dove vedere Tottenham-Roma in diretta Tv e Streaming

Tottenham-Roma sarà visibile in diretta tv su Sky, con i canali di riferimento che saranno Sky Sport Uno (201) e Sky sport 4k (213).



L’alternativa streaming sarà rappresentata da Now Tv, piattaforma sulla quale, attraverso il proprio abbonamento, sarà possibile accedere a tutti i contenuti Sky, sottoscrivendo l’abbonamento al Pass Sport dal costo di 14,99 euro al mese.



La partita Tottenham-Roma potrà essere seguita sull’app SkyGo, scaricabile gratuitamente dal proprio store per Pc, Tablet e Smartphone, attraverso la quale, inserendo le proprie credenziali, si potrà accedere allo streaming del match.

Tottenham-Roma le ultimissime:

Orfano di Vicario, Postcoglou si affiderà in porta al proprio secondo, Froster, il quale sarà schermato dalla difesa a 4 composta da Porro e Udogie sulle corsie laterali e Dragusin e Davies centrali. In mediana spazio ai musoli di Bissouma e di Sarr, incaricati a fare da filtro tra i reparti, mentre sulla trequarti agiranno Maddison centralmente con Son e l’ex Juve Kulusevski, tutti alle spalle dell’unica punta Solanke.

Nella Roma, Ranieri non abbandona il suo 4-4-1-1 con Hummels che dovrebbe trovare spazio dal primo minuto a vantaggio di Mancini, il tedesco farà coppia fissa con Ndicka, mentre a completare il reparto sulle fasce ci saranno Celik e Angelino. A centrocampo spazio a Cristante e Kone, mentre sul laterale sinistro sarà adattato ancora Pisilli con El Shaarawy dalla parte opposta. Davanti Dybala partirà ancora dalla panchina, dunque il compito di imbeccare Dovbyk sarà affidato ancora a capitan Pellegrini.

Inter-Lipsia Probabili Formazioni:

TOTTENHAM (4-2-3-1): Forster; Porro, Dragusin, Davies, Udogie; Bissouma, Sarr; Kulusevski, Maddison, Son; Solanke. Allenatore: Postecoglou

ROMA (4-4-1-1) – Svilar; Celik, Hummels, Ndicka, Angelino; Pisilli, Koné, Cristante, El Shaarawy; Pellegrini; Dovbyk. Allenatore: Ranieri

