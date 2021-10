Dove vedere Torino-Sampdoria in Diretta TV e Streaming: Probabili formazioni e orario 30-10-2021

Dove vedere Torino-Sampdoria, match valido per l’11°giornata di Serie A. La partita si giocherà sabato 30 ottobre alle 20:45 allo Stadio Olimpico Grande Torino. Torino Sampdoria sarà visibile sia in diretta Streaming Dazn che in co-esclusiva su Sky Sport.

Il posticipo del sabato dell’undicesima giornata di campionato prevede il confronto tra il Torino di Ivan Jurić e la Sampdoria di Roberto D’Aversa.

Si ritorna a giocare dopo il turno infrasettimanale che non è stato benevolo per le due squadre. Il Toro, infatti, ha perso 1-0 a San Siro contro il Milan, con un gol di Giroud, nonostante abbia giocato una buona partita, specie nel secondo tempo. Si tratta della terza sconfitta per una sola rete di scarto per i granata che sono la quarta miglior difesa del campionato.

La Sampdoria, invece, viene dal KO casalingo contro l’Atalanta. I blucerchiati erano andati in vantaggio con Caputo ma poi si sono visti rimontare dalla Dea con un autorete di Askildsen, Zapata e Iličić. Le due squadre distano solo due punti: 11 per il Torino e 9 per la Sampdoria.

Dove vedere Torino-Sampdoria in diretta TV e streaming

Partita: Torino-Sampdoria

Torino-Sampdoria Data: 30 ottobre 2021

30 ottobre 2021 Orario: 20.45

20.45 Canale tv: Dazn Channel (canale 409 del digitale terreste), Sky Sport Calcio (numero 202 e 249 del satellite, 473 del digitale terrestre) Sky Sport 4K (numero 213 stellite)

Streaming: DAZN, Sky Go, NOW

Torino-Sampdoria, match dell’11°giornata di Serie A, sarà trasmesso in diretta Streaming su DAZN. Sarà possibile visionare il match dal sito o scaricando l’app disponibile per PC, smartphone e tablet. Inoltre, sarà possibile vedere il match anche su DAZN Channel (canale 409 del digitale terrestre).

Torino – Sampdoria sarà trasmessa in esclusiva in diretta streaming su DAZN e sarà visibile per i suoi abbonati sia su smart tv di ultima generazione compatibili con l’app che su tutte le tv collegate ad una console PlayStation 4/5 o Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S), al TIMVISION BOX o ad un dispositivo Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast, anche in questo caso attraverso l’applicazione.

Scaricando l’App DAZN si potrà vedere Torino – Sampdoria in diretta streaming anche su smartphone, tablet. Su pc o notebook è possibile vedere la partita collegandosi all’app .

La telecronaca di Torino Sampdoria è a cura di Riccardo Mancini affiancato da Massimo Gobbi al commento tecnico.

Dopo il fischio finale, gli utenti avranno a disposizione gli Highlights e la partita integrale per la visione on demand su Dazn.

In co-esclusiva anche Sky trasmetterà la partita sui canali Sky Sport Calcio (numero 202 e 249 del satellite, 473 del digitale terrestre). Sarà possibile visionare il match anche sull’app Sky Go, scaricabile per PC smartphone e tablet.

La telecronaca di Sky di Torino Sampdoria sarà a cura di Andrea Marinozzi e Lorenzo Minotti.

Inoltre, per visionare il match, sarà possibile il collegamento alla smart tv di un dispositivo come Amazon Fire Stick, Google Chromecast, Xbox One, Play Station 4 o Play Station 5.

Dove ascoltare Torino-Sampdoria in radiocronaca

È possibile ascoltare la radiocronaca di Torino-Sampdoria in diretta live sulle frequenze di Rai Radio Uno oppure cliccando sul pulsante PLAY presente nel player in basso.

È possibile ascoltare la radiocronaca della partita su dispositivi mobile, quindi smartphone e tablet, scaricando l’applicazione gratuita RaiPlay Radio, abilitata ai sistemi Android e iOS.

Torino-Sampdoria, le probabili formazioni

Il Torino schiererà in campo un 3-4-2-1 con Milinkovic-Savic tra i pali e la difesa con Djidji, Bremer e Buongiorno. Per il centrocampo, dovrebbero giocare dal primo minuto Singo e Aina sulle fasce laterali di centrocampo, con Lukić e Pobega al centro. L’attacco granata dovrebbe prevedere Praet e Brekalo sulla trequarti e come unica punta Sanabria preferito a Belotti.

La Sampdoria risponde con un 4-3-3. A difendere la porta blucerchiata ci sarà Audero mentre a difesa Bereszynski, Yoshida, Colley e Augello. Per il centrocampo, D’Aversa si affida a Thorsby, Ekdal ed Adrien Silva mentre in attacco Quagliarella sarà affiancato da Candreva e Gabbiadini.

Torino (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Djidji, Bremer, Buongiorno; Singo, Lukić , Pobega, Aina; Praet, Brekalo; Sanabria.

Sampdoria (4-3-3): Audero; Bereszynski, Yoshida, Colley, Augello; Thorsby, Ekdal, Adrien Silva; Candreva, Quagliarella, Gabbiadini.

Precedenti e statistiche

L’ultimo precedente tra le due squadre risale allo scorso campionato. All’Olimpico si è concluso 2-2 con le reti di Belotti e Meité per il Torino e Candreva e Quagliarella per la Sampdoria. A Genova a trionfare sono stati i padroni di casa per 1-0 con un gol di Candreva.

