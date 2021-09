Dove vedere Torino-Salernitana in Diretta TV e Streaming: Probabili formazioni e orario 12-9-2021

Dove vedere Torino-Salernitana, 3° Giornata di Serie A, Domenica 12 Settembre 2021 alle 15:00. Il match dell’Olimpico di Torino tra granata e Salernitana sarà trasmesso in Diretta TV e Streaming in esclusiva su DAZN.

Ancora alla ricerca della prima vittoria stagionale, Torino e Salernitana si sfidano nel match di domenica pomeriggio per provare a muovere una classifica che, attualmente, recita per entrambe “zero punti”.

I granata di Juric hanno mostrato carattere e volontà di reagire nei due difficili match di inizio stagione contro Atalanta e Fiorentina, ma in nessuno dei due casi la squadra si è dimostrata all’altezza di strappare punti alle avversarie e ciò ha scatenato l’ira dell’ex allenatore del Verona che avrebbe voluto uno sforzo maggiore da parte della società.

Il Torino è (nuovamente) un cantiere aperto e negli ultimi giorni di mercato sono stati aggiunti tasselli di buon livello, uno tra i quali è Dennis Praet, che potrebbero far comodo alle ambizioni di risalita della squadra di casa che deve assolutamente vincere il match contro la Salernitana.

La squadra di Salerno, invece, ha disputato un buon match contro il Bologna per poi resistere solo 45 minuti contro una Roma sicuramente meglio attrezzata, ma nonostante ciò l’entusiasmo è alle stelle.

Simy sta entrando in condizione e probabilmente questa sarà la sua prima partita da titolare con la Salernitana: c’è attesa per vedere in azione e al meglio della forma un giocatore che lo scorso anno ha garantito al suo ex club ben 20 gol in un campionato difficile come la Serie A, ma le attenzioni del pubblico saranno tutte catalizzate su Frank Ribery.

Il francese si è presentato davanti ad 8 mila persone all’Arechi che mai aveva visto un giocatore del suo spessore calcare quel campo con quella maglia.

Il nuovo numero 7 si è presentato come il nuovo capopopolo della squadra e ha voglia di stupire.

Come vedere Torino-Salernitana in Diretta TV e Streaming Live

Partita : Torino-Salernitana

: Torino-Salernitana Data : Domenica 12 Settembre 2021

: Domenica 12 Settembre 2021 Orario : 15:00

: 15:00 Canali TV : DAZN (app e sito)

: DAZN (app e sito) Streaming: DAZN (app e sito)

Sarà possibile vedere la sfida tra il Torino di Ivan Juric e la Salernitana di Fabrizio Castori, il 12 settembre 2021, alle ore 15:00 in esclusiva sulla piattaforma DAZN tramite APP o sul sito ufficiale utilizzando una Smart Tv, Pc, smartphone, tablet o console.

Torino-Salernitana verrà raccontata su DAZN dalle voci di Andrea Calogero e Stefan Schwoch.

Per poter guardare la partita Torino Salernitana in diretta Streaming basterà registrarsi su DAZN e attivare l’abbonamento mensile che permette la visione dell’intero campionato di Serie A.

Torino-Salernitana, inoltre, sarà visibile anche su tutti i televisori collegati ad una console come Xbox, Xbox serie X o PlayStation 4 o 5, oppure a un dispositivo Android Box, Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast.

Dove ascoltare la Radiocronaca di Torino-Salernitana

E’ possibile ascoltare la radiocronaca di Torino-Salernitana in diretta live sulle frequenze di Rai Radio Uno oppure cliccando sul pulsante PLAY presente nel player in basso.

La radiocronaca della partita sarà disponibile anche su dispositivi mobile, quindi smartphone e tablet, scaricando l’applicazione gratuita RaiPlay Radio, abilitata ai sistemi Android e iOS.

Le ultime sulle formazioni di Torino-Salernitana

Frank Ribery tornerà protagonista in Serie A con la maglia della Salernitana

Il Torino sfiderà la Salernitana con un 3-4-2-1 che Juric disegna sperando nelle migliori condizioni del Gallo Belotti che dovrebbe essere il fulcro dell’attacco granata.

Dietro di lui agiranno Simone Verdi e Marko Pjaca, anche lui alla ricerca della forma ottimale.

Vanja Milinkovic Savic sarà il portiere designato per questo match con Izzo, Djidji e Ricardo Rodriguez a fare da centrali difensivi nella difesa a 3.

Il quartetto in mezzo al campo, invece, sarà composto da Lukic e Mandragora al centro e Aina ad agire sulle fasce con Singo.

La Salernitana di Castori aspetta di conoscere lo stato di forma del nuovo, grande, arrivato Frank Ribery che attualmente è in ballottaggio con Federico Bonazzoli per un posto da titolare.

L’italiano è in vantaggio e dovrebbe giocare in coppia con Simy nel 3-5-2 del cavalluccio marino.

Vid Belec giocherà tra i pali, mentre la difesa a 3 sarà composta da Strandberg, Gyomber e Gagliolo.

Ruggeri e Kechrida agiranno sugli esterni, mentre Coulibaly, Di Tacchio e Capezzi saranno i centrali.

Probabili formazioni di Torino-Salernitana

Torino (3-4-2-1): Milikovic-Savic; Izzo, Djidji, Rodriguez; Singo, Lukic, Mandragora, Aina; Verdi, Pjaca; Belotti. All. Juric

Salernitana (3-5-2): Belec; Strandberg, Gyomber, Gagliolo; Kechrida, M. Coulibaly, Di Tacchio, Capezzi, Ruggeri; Simy, Bonazzoli. All. Castori

