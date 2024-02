Dove vedere Torino-Lazio in diretta TV, streaming, probabili formazioni e orario 22/02/2024

Torino-Lazio, recupero della 21ª giornata di Serie A si disputerà giovedì 22 febbraio alle ore 20:45 presso lo stadio Olimpico Grande Torino. La partita tra i piemontesi e capitolini sarà trasmessa sia da DAZN che da Sky Sport.

Urbano Cairo, presidente Torino – Stadiosport

Interessante recupero infrasettimanale tra il Torino di Urbano Cairo e la Lazio di Claudio Lotito, separate da un solo punto in classifica. I granata sono reduci da una convincente vittoria casalinga per 2-0 contro il Lecce, dimostrazione di una certa continuità e consapevolezza dei propri mezzi. Infatti da inizio anno la squadra di Juric ha raccolto 3 vittorie e 3 pareggi e non perde dalla trasferta di Firenze, datata 29 dicembre 2023.

La Lazio invece, dopo la bella e sorprendente vittoria di Champions contro il Bayern Monaco, arriva a Torino dopo la sconfitta casalinga per 2-1 contro il Bologna. Vista la classifica, biancocelesti ottavi con 37 punti, granata decimi con 36, la partita profuma di Europa.

Dove vedere Torino-Lazio in diretta TV e streaming:

Partita : Torino-Lazio

: Torino-Lazio Data : 22 febbraio 2023

: 22 febbraio 2023 Orario : 20.45

: 20.45 Canale TV : DAZN, Sky Sport Calcio, Sky Sport 254

: DAZN, Sky Sport Calcio, Sky Sport 254 Streaming: DAZN, SkyGo, NOW

Torino-Lazio sarà trasmessa sia da DAZN che da Sky Sport. Nel primo caso sarà quindi visibile sulle smart tv compatibili con l’apposita app e su tutte le tipologie di televisori collegati ad una console Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S) o PlayStation 4/5, ad un TIMVISION BOX o ad un dispositivo Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast. Nella seconda eventualità sarà invece visibile sui canali Sky Sport Calcio (numero 202 e 249 satellite, numero 473 e 483 del digitale terrestre) e Sky Sport (canale 251 del satellite).

La telecronaca di Torino-Lazio su DAZN sarà affidata a Ricky Buscaglia con Massimo Gobbi nel ruolo di seconda voce. Su Sky la coppia di telecronisti sarà Antonio Nucera e Lorenzo Minotti.

Torino-Lazio: precedenti e curiosità

Torino e Lazio si sono affrontate in terra piemontese 68 volte in Serie A: 28 vittorie granata, 25 pareggi e 15 affermazioni biancocelesti.

Nella passata stagione in piena estate la sfida è finita 0-0. L’ultima vittoria del Torino è datata 26 maggio 2019, una sfida finita per 3-1 con le reti Iago Falque, Lukic e De Silvestri e Immobile per la Lazio. Da notare che nessun giocatore granata di 5 anni fa è presente nella attuale rosa allenata da Juric.

Fonte immagine: Pagina Facebook Io Tifo Lazio

La Lazio invece non sbanca l’Olimpico Grande Torino dal 1 novembre 2020, quando nei minuti di recupero ribaltò il risultato imponendosi per 4-3 con tante polemiche e tensioni, grazie ad un rigore di Immobile e rete decisiva di Caicedo.

Torino-Lazio: probabili formazioni

Il tecnico Juric in conferenza stampa alla vigilia di Torino-Lazio è apparso carico ed elettrizzato, nonostante le numerose assenze in difesa, perché come da lui ammesso “certi treni per l’Europa non passano ogni anno“. Infatti non ci saranno Vojvoda e Djidji per infortunio, oltre a Rodriguez e Buongiorno e chiaramente Schuurs (stagione finita). Per la terza difesa meno battuta in Serie A, una linea difensiva inedita, con i nuovi acquisti Lovato e Masina assieme a Sazonov.

TORINO (3-4-1-2): Milinkovic-Savic; Sazonov, Lovato, Masina; Bellanova, Ricci, Ilic, Lazaro; Vlasic; Sanabria, Zapata. All. Juric.

Tanti dubbi per il toscano Sarri. L’allenatore della Lazio potrà contare su Romagnoli dopo la squalifica, per ricomporre la coppia centrale con Gila davanti a Provedel. A centrocampo out Rovella, Vecino in dubbio, dovrebbe giocare il trio Guendouzi-Cataldi-Luis Alberto, con Kamada possibile sorpresa. In attacco, nonostante il recupero di Zaccagni, sugli esterni saranno confermati Felipe Anderson e Isaksen con Ciro immobile favorito su Castellanos.

LAZIO (4-3-3): Provedel; Lazzari, Gila, Romagnoli, Marusic; Guendouzi, Cataldi, Luis Alberto; Isaksen, Immobile, Felipe Anderson. All. Sarri.