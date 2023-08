Dove vedere Torino – Cagliari in Diretta Tv e Streaming 21-08-2023

Torino – Cagliari, incontro valido per la 1ª giornata di Serie A, si giocherà lunedì 21 Agosto 2023 alle 18:30 allo Stadio Olimpico Grande Torino. Il match tra il Torino di Juric e il neopromosso Cagliari di Ranieri, sarà trasmesso in diretta sia su SKY che su DAZN, con collegamento a partire dalle ore 18.00.

Dove vedere Torino-Cagliari – 1° Giornata Serie A

Il campionato di Serie A, riparte nel weekend 19-21 agosto, con la prima giornata che si concluderà con i posticipi tra Torino-Cagliari delle 18.30 e Bologna-Milan delle 20:45.

Allo Stadio Olimpico Grande Torino, alle ore 18:30 in diretta sia su Sky che Dazn, si affronteranno il Torino di Ivan Juric e il Cagliari di Claudio Ranieri.

Il Torino dopo il 10° posto della passata stagione vorrà alzare l’asticella per cercare di centrare un Europa che manca ormai da troppo tempo. Al debutto del campionato 2023/24 incontrerà il Cagliari che dopo un solo anno di purgatorio in Serie B è riuscito a risalire nella massima serie dopo aver vinto la finale spareggio contro il Bari all’ultimo minuto grazie alla rete di Pavoletti.

Il Torino con le neopromosse non hai mai perso nelle 16 occasioni in cui hanno esordito in Serie A (11v, 5n) e ha vinto tutte le ultime 6, come l’anno scorso sul campo del Monza per 2-1. Un successo alla prima giornata che se fosse bissato contro il Cagliari, rappresenterebbe per la squadra una doppietta che non si verifica dal biennio 1992/93-1993/94, con Emiliano Mondonico in panchina.

Il Cagliari non vince al debutto di un campionato di Serie A da 7 partite (3n, 4p). L’ultima vittoria risale nel 2013, quando per 2-1 sconfisse l’Atalanta e non rimane per più stagioni senza successi alla prima gara dal periodo tra il 1972 e il 1990 (7 n, 2 p).

Dove vedere Torino – Cagliari in diretta TV e streaming:

Partita : Torino – Cagliari

: Torino – Cagliari Data : Lunedì 21 Agosto

: Lunedì 21 Agosto Orario : 18:30

: 18:30 Canali TV : Sky Sport

: Sky Sport Streaming: DAZN (app e sito), Sky Go, NowTv, TimVision

Sarà possibile vedere il match Torino – Cagliari valido per la 1° Giornata di Serie A Lunedì 21 Agosto alle ore 18:30 in diretta Tv su Sky Sport ed in streaming sulla piattaforma DAZN tramite APP o sul sito ufficiale utilizzando una Smart Tv, Pc, smartphone, tablet o console.

La telecronaca di Torino Cagliari su Dazn sarà a cura di Luca Farina con commento tecnico di Fabio Bazzani.

Torino – Cagliari sarà visibile anche in tv grazie al collegamento su Sky Sport (Canale 252) per i suoi abbonati.

Scaricando l’App DAZN si potrà vedere Torino Cagliari in diretta streaming su smartphone e tablet. Su pc o notebook è possibile vedere la partita collegandosi direttamente al sito.

Dopo il fischio finale, gli utenti avranno a disposizione gli Highlights e la partita integrale per la visione on demand su Dazn.

Torino-Cagliari: precedenti e statistiche

Il posticipo della 1ª giornata di lunedì 21 agosto tra Torino e Cagliari sarà il 71ª match in Serie A, con leggero vantaggio granata 25 vittorie, 23 pareggi e 22 sconfitte.

Se si considerano gli incontri in Piemonte il vantaggio del Torino diventa più evidente. In 35 incontri la squadra sabauda può vantare 17 vittorie, 10 pareggi e 8 sconfitte. Un Cagliari che va detto ha vinto le ultime due trasferte e non perde da 4 partite, ultima sconfitta risale al 2017.

L’ultimo match in casa del Torino è finito con la vittoria del sarda per 2-1. Tra i marcatori l’attuale terzino granata Bellanova che segnò la sua prima rete in Serie A con la maglia del Cagliari.

Torino-Cagliari: probabili formazioni

Ivan Juric, allenatore del Torino – StadioSport.it

Il Torino alla 1ª giornata di Serie A contro il Cagliari riparte dalle certezze del tecnico Ivan Juric, che in linea di massima dovrebbe confermare l’undici iniziale della sfida di Coppa Italia vinta per 2-1 contro la Feralpisalò. Una formazione che di fatto, tolto il grande ex di turno Bellanova è la stessa della passata stagione, con il classico 3-4-2-1. Davanti a Milinkovic-Savic giocheranno Schuurs, Buongiorno e Rodriguez. A centrocampo in mediana la coppia Ricci-Ilic con laterali a destra Bellanova e a sinistra Vojvoda. In attacco, sulla trequarti Vlasic e Radonjic a supporto dell’unica punta Sanabria.

Claudio Ranieri, allenatore Cagliari- Stadiosport.it

Il Cagliari ritorna a giocare in serie A dopo un solo anno. Mister Ranieri si affiderà al blocco della promozione e al suo modulo più congeniale (4-4-2) con possibili variabili a causa delle assenze di Rog e del bomber Lapadula. Un assenza pesante in attacco che darà spazio a Pavoletti, l’eroe di Bari, con possibile ballottaggio tra il giovane Oristanio e il nuovo acquisto Shomurodov. Altri volti nuovi saranno Jankto e la sorpresa Sulemana a centrocampo e Augello sulla fascia sinistra. L’ultimo colpo di calciomercato Prati dovrebbe debuttare a partita in corso.

TORINO (3-4-3): Milinkovic-Savic; Buongiorno, Schuurs, Rodriguez; Bellanova, Vojvoda, Ricci, Ilic; Radonjic, Sanabria, Vlasic. All. Juric

CAGLIARI (4-4-2): Radunovic; Zappa, Dossena, Obert, Augello; Nandez, Makoumbou, Sulemana, Jankto; Shomurodov, Pavoletti. All. Ranieri