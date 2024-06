La partita Svizzera-Germania si giocherà allo stadio “Deutsche Bank Park” di Francoforte, domenica 23 giugno, alle ore 21:00. Il match sarà visibile in Diretta Tv su Sky Sport e su Rai Uno, mentre le alternative streaming saranno rappresentate, oltre che da Rai Play e SkyGo, anche da Now Tv Sport, piattaforma dove tutti gli utenti che avranno sottoscritto un abbonamento, avranno accesso a tutti i contenuti Sky.

Dove vedere Svizzera-Germania in diretta TV, Streaming e Probabili Formazioni 23-06-2024

Domani andrà in scena l’ultimo turno del Gruppo A degli Europei con Svizzera e Germania che si affronteranno tra di loro da squadre ancora imbattute.

Dopo il successo per 1-3 all’esordio contro l’Ungheria e il pareggio contro la Scozia per 1-1, la Svizzera resta ancorata al secondo posto in solitaria nel Gruppo A con 4 punti totalizzati. Il prossimo obiettivo degli svizzeri di Yakin sarà quello di completare il proprio girone nel migliore dei modi, magari riuscendo nell’intento di strappare anche un pareggio ai tedeschi per garantirsi il passaggio al turno successivo e scongiurare definitivamente uno scivolamento in 3° posizione.

Dall’altra parte, invece, ci sarà la Germania che continua a dimostrarsi sempre di più come una delle favoritissime a poter arrivare fino in fondo e alzare il trofeo al cielo. Il gruppo tedesco di Nagelsmann ha praticamente annichilito prima la Scozia per 5-1 e poi l’Ungheria per 2-0, mettendo in mostra eccellenti qualità in ogni parte del campo, frutto di un eccellente mix di giocatori di esperienza e giovani stelle. Anche la differenza reti, come visto, è fin qui impressionante, con il rapporto di 7-1, di cui l’unico gol subito dai tedeschi è stato frutto di un autogol casuale. Insomma una vera e propria corazzata creata e modellata dal giovanissimo tecnico ex Lipsia, che avrà tutte le intenzioni di concludere a punteggio pieno questo girone per poi puntare alla finale di Berlino del prossimo 14 luglio.

Dove vedere Svizzera-Germania in diretta Tv e Streaming

Svizzera-Germania sarà visibile in diretta tv su Sky, con i canali di riferimento che saranno Sky Sport Uno (201) e Sky sport 4k (213). Inoltre, il match sarà trasmesso in chiaro su Rai Uno.

L’alternativa streaming sarà rappresentata da Now Tv, piattaforma sulla quale, attraverso il proprio abbonamento, sarà possibile accedere a tutti i contenuti Sky, sottoscrivendo l’abbonamento al Pass Sport dal costo di 9,99 euro al mese. Così come anche l’applicazione Rai Play consentirà a tutti di poter prendere visione dello streaming del match in maniera totalmente gratuita, scaricando l’app dal proprio store quest’ultima disponibile sia per IOS che per Android.

La partita Svizzera-Germania potrà essere seguita sull’app SkyGo, scaricabile gratuitamente da proprio store per Pc, Tablet e Smartphone, attraverso la quale, inserendo le proprie credenziali, si potrà accedere allo streaming del match.

Svizzera-Germania le ultimissime:

Dopo il pareggio amaro contro la Scozia, che però non cancella l’ottima prestazione degli svizzeri, il Ct Yakin, punta a confermare la stessa formazione scesa in campo 4 giorni fa. In porta confermatissimo Sommer. Per quanto riguarda la difesa, invece, Rodiguez e Schar saranno i braccetti con Akanji centrale. Sulle fasce di centrocampo agiranno Shaqiri e Widmer, mentre Freuler e Xhaka detteranno i tempi di gioco centralmente. I due trequartisti saranno Vargas e Aebischer, mentre l’unica punta centrale sarà Ndoye.

Dall’altra parte, visto che ai tedeschi mancherebbe un solo punto per qualificarsi come prima nel girone, non è escluso che Nagelsmann possa dare maggior minutaggio a chi fin qui ha visto poco o nulla il terreno di gioco. Il modulo sarà sempre quello del 4-2-3-1 con Fulkrug che scalpita per una maglia da titolare in attacco, se così fosse, infatti, Havertz sarebbe dirottato sulla trequarti in posizione centrale per far rifiatare Gundogan con Sanè e Musiala a completare il reparto. In mediana inamovibile Toni Kroos, mentre per affiancarlo dal 1’ resta vivo il ballottaggio tra Andrich e Can. In difesa a fare i conti con le rotazioni potrebbe essere Rudiger, ammonito contro l’Ungheria e a rischio di saltare gli ottavi di finale, al suo posto ci sarà Anton con Tah ad affiancarlo, mentre i terzini saranno Kimmich e Mittelstadh.

Svizzera-Germania Probabili Formazioni:

Svizzera (3-4-2-1): Sommer, Rodriguez, Akanji, Schar, Shaqiri, Freuler, Xhaka, Widmer, Vargas, Aebischer, Ndoye. All. Yakin.

Germania (4-2-3-1) Neuer, Mittelstadh, Rudiger, Tah, Kimmich, Andrich, Kroos, Musiala, Havertz, Sanè, Fulkrug. All. Nagelsmann.

