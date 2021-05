Dove vedere Spezia-Roma in Diretta TV-Streaming, orario e Probabili formazioni 23-5-2021

Dove vedere Spezia-Roma, 38° e ultima Giornata di Serie A, domenica 23 Maggio alle 20:45. La partita Spezia-Roma sarà trasmessa in Diretta TV e Streaming in esclusiva su Sky.

Un’ultima partita, un verdetto ancora da consegnare alla matematica e due probabili addii.

Queste saranno le informazioni più importanti che la sfida di La Spezia tra i padroni di casa e la Roma donerà all’ultima giornata del campionato di Serie A 2020/2021.

Mentre lo Spezia è sicuro della matematica salvezza nella massima categoria italiana, la Roma giocherà con l’obiettivo di vincere per regalarsi, in una stagione negativa, la qualificazione in UEFA Conference League.

In entrambi i casi sembra, ormai, la partita dell’epilogo dei due allenatori che saranno protagonisti nel match di domani.

Vincenzo Italiano sembra dover essere il promesso sposo della panchina del Sassuolo dopo un campionato di elevata caratura con i bianconeri che dopo il mercato estivo erano dati come certi della retrocessione.

Invece, soprattutto grazie al proprio allenatore, lo Spezia si è rapidamente calato nel ruolo di sorpresa del campionato grazie a prestazioni di grande livello e di grande spregiudicatezza. Il girone di ritorno ha mostrato un fisiologico calo che, però, non ha intaccato il valore della grande impresa svolta con questa salvezza.

Paulo Fonseca, invece, è già certo del suo addio alla Roma, ma potrebbe restare in Italia dopo che le sirene Viola della Fiorentina si sono fatte insistenti al cospetto dell’allenatore portoghese.

Tra sfortuna, infortuni ed evidenti errori, la stagione dei giallorossi è stata un continuo calare e dopo il picco a fine girone d’andata con un terzo posto che faceva ben sperare, da marzo in poi si è registrata la verticale caduta fino al settimo posto.

Non è, però, da dimenticare la bella spedizione europea e il buon campionato dello scorso anno, figlie anche di un calcio propositivo e interessante e una proposta di gioco che fa gola a tanti.

Comunque vada il match di domani, lo spettacolo sarà in panchina dove sia Italiano, che Fonseca rivivranno in 90 minuti una grande avventura destinata a concludersi.

Ultime sulle formazioni di Spezia-Roma

Sarà l’ultima panchina di Paulo Fonseca con la Roma

I bianconeri chiuderanno il campionato con un classico 4-3-3 confezionato dal mister Vincenzo Italiano, probabilmente all’ultima panchina con lo Spezia.

Davanti è favorito il tridente composto da Nzola assistito dall’ex giallorosso Daniele Verde e Riccardo Saponara, mentre a centrocampo resiste il ballottaggio tra Estevez e Pobega con il primo favorito.

A completare la mediana ci saranno Ricci e Maggiore con Capradossi e Marchizza, entrambi ex Roma, a completare il quartetto difensivo insieme a Salva Ferrer e Terzi.

Fonseca saluterà la Roma utilizzando lo stesso assetto tattico di questo ultimo mese, il 4-2-3-1.

Ancora fiducia per i due giovani Fuzato e Darboe, mentre davanti è favorito Dzeko su Mayoral.

El Shaarawy sostituirà Pellegrini e completerà il tridente sulla trequarti con Pedro e Mkhitaryan.

Bruno Peres giocherà la sua ultima partita in giallorosso dal primo minuto, completando il quartetto di difesa con Mancini, Kumbulla e Karsdorp.

Probabili formazioni di Spezia-Roma

SPEZIA (4-3-3): Provedel; Ferrer, Terzi, Capradossi, Marchizza; Estevez, Ricci, Maggiore; Verde, Nzola, Saponara.

ROMA (4-2-3-1): Fuzato; Karsdorp, Mancini, Kumbulla, Bruno Peres; Cristante, Darboe; El Shaarawy, Pedro, Mkhitaryan; Dzeko.

Sarà possibile vedere il match tra lo Spezia di Vincenzo Italiano e la Roma di Paulo Fonseca, con calcio d’inizio programmato per le ore 20:45 di Domenica 23 Maggio 2021, tramite il possesso di un abbonamento Sky comprendente i pacchetti “Calcio” e “Sport”. Il match dello Stadio Alberto Picco sarà visibile attraverso i canali del decoder Sky adibiti al racconto della nostra Serie A come Sky Sport , Sky Sport Serie A.

Sarà, inoltre, possibile seguire il match tramite le piattaforme digitali scaricando l’App SkyGo (accessibile a chi ha un abbonamento Sky), NowTV, che non ha bisogno di un abbonamento a Sky ma semplicemente dell’acquisto di un pacchetto, oppure si potrà sentire la diretta della partita via Radio su Rai Radio 1.

Dove ascoltare la Radiocronaca Live di Spezia-Roma

E’ possibile ascoltare la radiocronaca di Spezia-Roma in diretta live sulle frequenze di Rai Radio Uno oppure cliccando sul pulsante PLAY presente nel player in basso.

E’ possibile ascoltare la radiocronaca della partita su dispositivi mobile, quindi smartphone e tablet, scaricando l’applicazione gratuita RaiPlay Radio, abilitata ai sistemi Android e iOS.

Precedenti e statistiche di Spezia-Roma

Sono 3 i precedenti tra queste due squadre (2 in coppa e 1 in campionato) e la Roma non ha mai vinto.

L’andata ha consegnato un pareggio clamoroso al 90 minuto, mentre in Coppa lo Spezia è riuscito, una volta ai rigori e una volta ai supplementari, a sorprendere ed eliminare i giallorossi.

Stagione straordinaria di Mkhitaryan che è uno dei pochi in Europa ad aver registrato doppia cifra sia nei gol che negli assist.

