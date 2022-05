Dove vedere Spezia-Napoli in diretta TV, streaming, probabili formazioni e orario 22-5-2022

Dove vedere Spezia-Napoli, match valido per la 38° giornata di Serie A. La partita si giocherà domenica 22 maggio alle 12:30 allo Stadio Alberto Picco. Spezia – Napoli sarà visibile in diretta Streaming su DAZN. Inoltre, per visionare il match, sarà possibile il collegamento alla Smart tv di un dispositivo come Amazon Fire Stick, Google Chromecast, Xbox One, Play Station 4 o Play Station 5.

Il campionato del Napoli si conclude con il lunch match contro lo Spezia. Un campionato tutto sommato positivo per i partenopei che potevano anche inserirsi fino alla fine per la lotta scudetto assieme a Milan ed Inter. Tuttavia, l’obbiettivo Champions League è stato già raggiunto e la trasferta in Liguria sarà solamente una buona maniera per concludere la stagione con una vittoria.

Anche lo Spezia ha poco da recriminare. Thiago Motta è riuscito a conquistare la salvezza con la vittoria in trasferta contro l’Udinese. Un successo che è arrivato dopo tante sconfitte consecutive che stavano per far rischiare i Bianchi. Lo Spezia chiude il campionato al sedicesimo posto e l’anno prossimo sarà il suo terzo anno consecutivo in Serie A.

Dove vedere Spezia-Napoli in diretta TV e streaming

Spezia Napoli, match della 38° giornata di Serie A, sarà trasmesso in Diretta Streaming su DAZN. Sarà possibile vedere il match direttamente dal sito o scaricando l’App disponibile per Smart tv, smartphone, tablet e console.

Inoltre, sarà possibile vedere il match anche su DAZN Channel (canale 409 del digitale terrestre).

Spezia – Napoli sarà trasmessa in esclusiva in diretta streaming su DAZN e sarà visibile per i suoi abbonati sia su Smart tv di ultima generazione compatibili con l’app che su tutte le tv collegate ad una console PlayStation 4/5 o Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S), al TIMVISION BOX o ad un dispositivo Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast, anche in questo caso attraverso l’applicazione.

Scaricando l’App DAZN si potrà vedere Spezia – Napoli in diretta streaming anche su smartphone, tablet. Su pc o notebook è possibile vedere la partita collegandosi all’app.

Dopo il fischio finale, gli utenti avranno a disposizione gli Highlights e la partita integrale per la visione on demand su Dazn.

Dove ascoltare Spezia-Napoli in radiocronaca

La radiocronaca di Spezia-Napoli sarà disponibile, a partire dalle 12.30, sulle frequenze di Rai Radio Uno e Radio Kiss Kiss Italia.

Spezia-Napoli, le ultimissime

4-2-3-1 per lo Spezia. Con Provedel a porta, la difesa dovrebbe prevedere Amian ed Erlic al fianco di Nikolaou e Ferrer. Per la mediana spezzina Maggiore con Kiwior. Sulla trequarti, Thiago Motta si affida a Verde, Kovalenko e Agudelo dietro l’unica punta Manaj.

Il Napoli risponde con un 4-2-3-1. Davanti ad Ospina, la difesa a quattro con i due centrali Rrahmani e Koulibaly mentre sulle fasce Di Lorenzo con Mario Rui. Per il centrocampo Anguissa vicino a Fabian Ruiz. In attacco Lozano, Mertens ed Insigne alle spalle di Osimhen.

Spezia-Napoli, le probabili formazioni

SPEZIA (4-2-3-1): Provedel; Amian, Erlic, Nikolaou, Ferrer; Maggiore, Kiwior; Verde, Kovalenko, Agudelo; Manaj.

NAPOLI (4-2-3-1): Ospina; Di Lorenzo, Rrahmani, Koulibaly, Mario Rui; Anguissa, F. Ruiz; Lozano, Mertens, Insigne; Osimhen.

Spezia-Napoli, precedenti e statistiche

Sono 17 i precedenti tra Spezia e Napoli: 7 le vittorie dei partenopei, 5 quelle dei Bianchi e 4 i pareggi. L’ultimo precedente è quello del Maradona dove, a sorpresa, a vincere fu proprio la squadra di Thiago Motta per 1-0 grazie ad un’autorete del difensore azzurro Juan Jesus.