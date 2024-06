La partita Spagna-Georgia si giocherà allo stadio “RheinEnergieStadion” di Colonia, domenica 30 giugno, alle ore 21:00. Il match sarà visibile in Diretta Tv su Sky Sport e su Rai Uno, mentre le alternative streaming saranno rappresentate, oltre che da Rai Play e SkyGo, anche da Now Tv Sport, piattaforma dove tutti gli utenti che avranno sottoscritto un abbonamento, avranno accesso a tutti i contenuti Sky.

Dove vedere Spagna-Georgia in diretta TV, Streaming e Probabili Formazioni 30-06-2024

Dopo aver del tutto dominato il Gruppo B con tanto di passaggio del turno a punteggio pieno, la Spagna di De La Fuente si appresta ad affrontare agli ottavi di finale la rivelazione Georgia. Le furie rosse sono tra le prime candidate alla vittoria finale dopo quanto fatto vedere nel proprio girone, dalla loro parte ci sono anche i dati impressionati in termini di gol fatti (5) e di gol subiti (0). La Spagna, infatti, oltre a vantare un attacco del tutto incontenibile con le proprie frecce Yamal e Willams, potrà far leva anche sul classico possesso palla asfissiante, il quale non consentirà agli avversari di poter ambire a numerose occasioni nell’arco del match.

Dall’altra parte una Georgia vera e propria autrice di una qualificazione storica ottenuta per meno del Portogallo di Cristiano Ronaldo, contro il quale i georgiani si sono imposti con un netto 2-0 grazie ai gol di Kvaratskhelia e Mikautadze. Il gruppo allenato dal tecnico francese, Sagnol, ha dimostrato di poter attingere da una buonissima preparazione fisica e di saper rifornire al meglio i propri giocatori più estrosi, elementi che hanno condotto fin qui la nazionale dell’est.

Dove vedere Spagna-Georgia in diretta Tv e Streaming

Partita : Spagna-Georgia

: Spagna-Georgia Data: 30 giungo

30 giungo Orario: 21:00

21:00 Diretta Tv : Sky Sport e Rai Uno

: Sky Sport e Rai Uno Streaming: Now Tv, Rai Play e SkyGo

Spagna-Georgia sarà visibile in diretta tv su Sky, con i canali di riferimento che saranno Sky Sport Uno (201) e Sky sport 4k (213). Inoltre, il match sarà trasmesso in chiaro su Rai Uno.

L’alternativa streaming sarà rappresentata da Now Tv, piattaforma sulla quale, attraverso il proprio abbonamento, sarà possibile accedere a tutti i contenuti Sky, sottoscrivendo l’abbonamento al Pass Sport dal costo di 9,99 euro al mese. Così come anche l’applicazione Rai Play consentirà a tutti di poter prendere visione dello streaming del match in maniera totalmente gratuita, scaricando l’app dal proprio store quest’ultima disponibile sia per IOS che per Android.

La partita Spagna-Georgia potrà essere seguita sull’app SkyGo, scaricabile gratuitamente dal proprio store per Pc, Tablet e Smartphone, attraverso la quale, inserendo le proprie credenziali, si potrà accedere allo streaming del match.

Spagna-Georgia le ultimissime:

Nella Spagna, dopo il turnover messo in atto nell’ultima del girone contro l’Albania, si ritornerà ad affidare le sorti del torneo in mano all’ossatura dei titolari. In porta confermatissimo Unai Simon. In difesa l’unico ballottaggio resta quello tra Nacho e Laporte, uno dei due affiancherà LeNormand, con Carvajal e Cucurella da terzini. Il tris di centrocampisti sarà composto da Rodri in regia, con Pedri e Fabian Ruiz mezzali. Davanti inamovibile il tridente che fin qui ha seminato il panico nelle difese avversarie con Yamal a destra, Williams dalla parte opposta e Morata unico riferimento centrale.

La Georgia, invece, si affiderà alla solidità del 3-5-2 con il Ct, Sagnol che cercherà ancora una volta di mettere le proprie stelle nelle condizioni di rendere al meglio. Tra questi in prima battuta ci sarà Kvicha Kvaratskhelia che agirà da seconda punta alle spalle della macchina da golo Mikautadze.

Spagna-Georgia Probabili Formazioni:

SPAGNA (4-3-3): Unai Simon; Carvajal, Le Normand, Nacho, Cucurella; Fabian Ruiz, Rodri, Pedri; Yamal, Morata, Williams. Ct. De La Fuente.

GEORGIA (3-5-2): Mamardashvili; Shengelia, Dvali, Kashia, Kverkvelia, Gocholeishvili; Kiteishvili, Kochorashvili, Chakvetadze; Mikautadze, Kvaratskhelia. Ct. Sagnol.

