Dove vedere Sivasspor-Fiorentina in diretta TV, Streaming e Probabili Formazioni 10-03-2023

Dove vedere Sivasspor-Fiorentina, match valevole per il ritorno degli ottavi di finale di Conference League.

La partita si giocherà allo stadio “Yeni 4 Eylul” di Sivas, giovedì 16 marzo, alle ore 18:45. Il match sarà visibile in Diretta tv e Streaming su Dazn. Un’altra opzione è Tim Vision, che permette a tutti i propri abbonati l’accesso ai contenuti Dazn, di conseguenza anche allo streaming della partita. La partita potrà essere seguita anche su Sky.

I turchi del Sivasspor continuano il loro periodo di blackout dopo il terzo ko consecutivo incassato negli ultimi tre incontri, incluso quello della gara d’andata contro i Viola, l’ultimo in ordine cronologico è arrivato sabato scorso contro l’Istanbulspor che, con un netto 3-0, ha messo al tappeto la squadra allenata da Calimbay. Come se non bastasse, i turchi dovranno fare a meno anche del loro uomo più pericoloso ovvero Gardel, che dopo l’espulsione rimediata al Franchi dovrà assistere al match di ritorno dalla tribuna.

Dall’altra parte una Fiorentina del tutto rivitalizzata, che sta attraversando un periodo di forma straordinario. Sono, infatti, 6 i successi tra campionato e coppa che i viola hanno messo a segno nelle ultime 7 gare, un bilancio grandioso per la squadra di Italiano, che sembra di aver trovato la giusta quadra all’interno della propria rosa. Il vero e proprio fiore all’occhiello di questa nuova Fiorentina è sicuramente Arthur Cabral. Il brasiliano dall’inizio del girone di ritorno è stato il miglior realizzatore dei Viola mettendo a segno 6 gol. La Fiorentina vuole assolutamente continuare a cavalcare la cresta dell’onda e portare a casa l’ennesimo successo che consentirebbe alla formazione di Vincenzo Italiano di approdare ai quarti di finale di Conference League e di scrivere un’altra importante pagina della stagione europea delle Italiane quest’anno.

Dove vedere Sivasspor-Fiorentina in Diretta Tv e Streaming

Partita: Sivasspor-Fiorentina

Sivasspor-Fiorentina Data: 16 Marzo

16 Marzo Orario: 18:45

18:45 Canale tv: Sky

Sky Streaming: Dazn, Tim Vision

Sivasspor-Fiorentina sarà trasmessa in Diretta Tv su Sky, sul canale Sky Sport e in Diretta Streaming su Dazn, ma sarà visibile anche a tutti gli abbonati Tim Vision che dispongono di una Tim Vision Box, da cui potranno accedere a tutti i contenuti Dazn e avviare lo streaming del match direttamente dalla Box.



Al termine delle partite, gli utenti di Dazn avranno a disposizione tutti gli highlights e le partite integrali, per poter rivivere qualsiasi momento perso. La partita sarà visibile anche su Sky. Mentre non sarà possibile seguirla in chiaro su Tv8.



La partita Sivasspor-Fiorentina potrà essere seguita sull’app di Dazn, scaricabile gratuitamente dal proprio Store su PC, Smartphone e Tablet, oltre che sul sito Internet della piattaforma eseguendo l’accesso con le proprie credenziali.

Sivasspor-Fiorentina le ultimissime:

Nei turchi, oltre a Gradel fuori per espulsione, saranno out anche Osmanpasa, Yalcin e Yatabare. Per quanto riguarda lo schema tattico, il Sivasspor confermerà l’oramai consuetudinario 4-3-3, con Caicedo che dovrebbe prendere posto sulla corsia offensiva di sinistra al posto di Gradel, mentre sul lato opposto si aggirerà N’Jie, entrambi a supporto dell’unica punta nigeriana James.

Nella Fiorentina, invece, cresce la preoccupazione per Luka Jovic, che a causa di problemi burocratici è stato fermato a Madrid e, dunque, si legherà alla squadra sotanto nella giornata di domani, molto probabile la partenza dal primo minuto di Arthur Cabral al centro dell’attacco. Sugli esterni crescono anche le quotazioni di Niko Gonzalez e Ikone, supportati a centrocampo da Amrabat, Mandragora e Bonaventura. In difesa confermati Biraghi e Dodò, che agiranno sulle fasce, mentre Igor e Milenkovic completeranno il reparto difensivo.

Sivasspor-Fiorentina Probabili Formazioni:



SIVASSPOR (4-3-3): Vural; Paluli, Appindangoyé, Goutas, Ciftci; H. Arslan, Cofie, Charisis; N’Jie , Caicedo, James.

FIORENTINA (4-3-3): Terracciano; Dodò, Milenkovic, Igor, Biraghi; Bonaventura, Amrabat, Mandragora; Ikoné, Cabral, Gonzalez.