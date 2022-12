Semifinali Mondiali Qatar dove vederli in diretta TV e streaming. Le partite si giocheranno nelle giornata del 9 e 10 dicembre e saranno trasmesse in esclusiva sulla Rai.

Manca pochissimo alla fine dei Mondiali in Qatar. In due giornate si sono esauriti i quarti di finale. La prima sfida, quella tra Croazia e Brasile, ha già regalato tante emozioni. Dopo lo 0-0 nei tempi regolamentari, le due squadre hanno deciso tutto nei tempi supplementari. In vantaggio è andata la formazione brasiliana grazie ad un gol di Neymar.

Sembrava tutto finito per la Croazia ma Bruno Pektovic segna il gol dell’1-1. Tutto in parità e si decide ai calci di rigori. Per la Seleçao a sbagliare sono Rodrygo e Marquinhos mentre i croati mettono a segno tutti e quattro i rigori. Clamorosamente, il Brasile favoritissimo viene eliminato dalla Croazia che continua nel suo sogno.

Tanti gol anche nella sfida tra Olanda e l’Argentina. Sembra tutto in discesa per l’Albiceleste che va in vantaggio per 2-0 contro gli olandesi con la reti di Nahuel Molina e Lionel Messi. Gli Orange, però, non si perdono d’animo e Wouth Weghorst firma la rimonta per 2-2 con una super doppietta. Dopo i tempi supplementari anche qui si va ai calci di rigore dove a vincere è l’Argentina.

Continua, invece, il sogno del Marocco che batte 1-0 il Portogallo. Un gol di Youssef En-Nesyri regala la prima storica qualificazione alla nazionale marocchina, che è anche la prima squadra africana a raggiungere la semifinali nell’intera storia dei Mondiali. Finisce con una sconfitta quello che probabilmente sarà l’ultimo Mondiale di Cristiano Ronaldo.

La seconda semifinalista è la Francia che vince per 2-1 contro l’Inghilterra grazie alla rete di Olivier Giroud. Gli inglesi hanno avuto la possibilità di pareggiare la partita con un calcio di rigore che, però, è stato fallito da Harry Kane dopo che l’attaccante del Tottenham aveva messo a segno quello del momentaneo pareggio.

Semifinali Mondiali Qatar, dove vederli in diretta TV e streaming

Come per la fase a gironi, le semifinali verranno trasmesse ugualmente dalla Rai che detiene i diritti di tutte le partite. I match potranno essere seguiti anche in Streaming sull’app Rai Play, scaricabile per PC, smartphone o tablet o visibile attraverso il proprio sito web.

Semifinali Mondiali Qatar, il calendario

13 dicembre: Argentina-Croazia ore 20:00 (Rai 1)

14 dicembre: Francia–Marocco ore 20:00 (Rai)