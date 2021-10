Dove vedere Sassuolo-Venezia in Diretta TV-Streaming, orario e Probabili formazioni 23-10-2021

Dove vedere Sassuolo-Venezia, match valido per la 9° giornata di Serie A. La partita si giocherà sabato 23 ottobre alle 18:00 al Mapei Stadium. Sassuolo – Venezia sarà visibile in diretta Streaming su DAZN. Inoltre, per visionare il match, sarà possibile il collegamento alla Smart tv di un dispositivo come Amazon Fire Stick, Google Chromecast, Xbox One, Play Station 4 o Play Station 5.

Sassuolo e Venezia si sfideranno nell’anticipo delle 18 per la nona giornata di Serie A. Un match che si preannuncia interessante per entrambe le squadre.

I neroverdi di Alessio Dionisi vengono da un rendimento piuttosto singhiozzato. Dopo l’ottimo campionato dello scorso anno, il Sassuolo si trova, attualmente, ad 8 punti. Nell’ultima giornata gli emiliani erano in vantaggio di due reti sul Genoa ma si sono fatti rimontare dal Grifone ed il match è terminato 2-2. Il Sassuolo ha perso anche contro l’Inter sempre in rimonta.

Il Venezia di Paolo Zanetti, invece, viene dalla vittoria per 1-0 contro la Fiorentina grazie alla rete di Aramu. I veneti tornano a vincere dopo due pareggi consecutivi per 1-1 contro Torino e Cagliari. Le due squadre sono appaiate ad 8 punti e sarà una sfida fondamentale anche per il sorpasso.

Dove vedere Sassuolo-Venezia in diretta TV e streaming

Partita: Sassuolo-Venezia

Sassuolo-Venezia Data: 23 ottobre 2021

23 ottobre 2021 Orario: 18.00

18.00 Canale tv: DAZN Channel (canale 409 del digitale terrestre)

DAZN Channel (canale 409 del digitale terrestre) Streaming: DAZN

Sassuolo Venezia, match della 9° giornata di Serie A, sarà trasmesso in Diretta Streaming su DAZN. Sarà possibile vedere il match direttamente dal sito o scaricando l’App disponibile per Smart tv, smartphone, tablet e console.

Inoltre, sarà possibile vedere il match anche su DAZN Channel (canale 409 del digitale terrestre).

Sassuolo – Venezia sarà trasmessa in esclusiva in diretta streaming su DAZN e sarà visibile per i suoi abbonati sia su Smart tv di ultima generazione compatibili con l’app che su tutte le tv collegate ad una console PlayStation 4/5 o Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S), al TIMVISION BOX o ad un dispositivo Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast, anche in questo caso attraverso l’applicazione.

Scaricando l’App DAZN si potrà vedere Sassuolo– Venezia in diretta streaming anche su smartphone, tablet. Su pc o notebook è possibile vedere la partita collegandosi all’app.

La telecronaca di Sassuolo Venezia è a cura di Andrea Calogero affiancato da Stefan Schwoch al commento tecnico.

Dopo il fischio finale, gli utenti avranno a disposizione gli Highlights e la partita integrale per la visione on demand su Dazn.

Dove ascoltare in radiocronaca Sassuolo-Venezia

È possibile ascoltare la radiocronaca di Sassuolo-Venezia in diretta live sulle frequenze di Rai Radio Uno oppure cliccando sul pulsante PLAY presente nel player in basso.

È possibile ascoltare la radiocronaca della partita su dispositivi mobile, quindi smartphone e tablet, scaricando l’applicazione gratuita RaiPlay Radio, abilitata ai sistemi Android e iOS.

Sassuolo-Venezia, le probabili formazioni

Il Sassuolo sceglie il 4-2-3-1. Consigli sarà il portiere e davanti a lui la difesa con Toljan, Chiriches, Ferrari e Rogério. Per il centrocampo, invece, Frattesi e Lopez. Per la trequarti, Dionisi si affida al Berardi, Raspadori e Djuricic. L’unica punta sarà Scamacca.

4-3-3 per il Venezia. A porta Romero mentre davanti a lui la difesa che potrebbe prevedere i centrali Svoboda e Ceccaroni mentre sulle fasce Mazzocchi e Haps. Per il centrocampo Crnigoj, Ampadu e Busio. Per il reparto offensivo Aramu, autore del gol vittoria contro la Fiorentina, assieme a Henry e Okereke.

Sassuolo (4-2-3-1): Consigli; Toljan, Chiriches, Ferrari, Rogério; Frattesi, Lopez; Berardi, Raspadori, Djuricic; Scamacca.

Venezia (4-3-3): Romero; Mazzocchi, Svoboda, Ceccaroni, Haps; Crnigoj, Ampadu, Busio; Aramu, Henry, Okereke.

