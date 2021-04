Dove vedere Sampdoria-Roma in Diretta TV-Streaming, orario e Probabili formazioni 2-5-2021

Dove vedere Sampdoria-Roma, posticipo della 34° Giornata di Serie A, domenica 2 Maggio alle 20:45. La partita Sampdoria-Roma sarà trasmessa in Diretta TV e Streaming in esclusiva su Sky.

A Roma, in questi ultimi giorni, regna il buio più totale.

La squadra di Paulo Fonseca, reduce dal sonoro 6-2 subito con il Manchester United, ha perso tutto e sembra non avere alcuna voglia di rialzare la testa nonostante il campionato sia ancora nel pieno della propria attività e la Conference League non è ancora stata conquistata matematicamente.

Difficile trovare modo per riconquistare le motivazioni e l’umore che solo qualche settimana fa sembravano divampare nell’ambiente romano. Le sconfitte contro Torino, Cagliari e Manchester United hanno spezzato le ali della macchina, già precaria, dell’allenatore portoghese, ormai pronto a fare le valigie per far posto, molto probabilmente, a Maurizio Sarri.

Mentre il presente e il futuro della squadra capitolina si intrecciano, il campionato mette di fronte alla Roma uno degli allenatori del proprio passato: Claudio Ranieri.

La stagione di Ranieri e dei suoi blucerchiati è stata più che convincente con un nono posto attuale, figlio di una grande rimonta e dalla rinascita dalle ceneri di una squadra che ha tanta qualità, ma spesso inespressa.

Al Marassi, la Samp non ha apparentemente nulla da chiedere a questo campionato ma l’idea di battere una Roma fin troppo timorosa e alzare l’asticella della propria stagione, potrebbero stimolare i giocatori di Ranieri.

La Roma fa i conti con il proprio presente non troppo roseo, ma non può perdere ancora e deve trovare il modo per rialzare la testa e dimostrare quel valore che, fino alla fine del girone d’andata, sembrava indiscutibile.

Ultime sulle formazioni di Sampdoria-Roma

Claudio Ranieri: passato della Roma e presente della Sampdoria

Ranieri sceglie un 4-4-1-1 privo del proprio bomber, Fabio Quagliarella.

Sarà Gabbiadini a giocare come punta centrale con Ramirez in supporto. A rischio forfait anche Candreva, con Damsgaard, Thorsby, Ekdal e Jankto a centrocampo.

Bereszynski e Augello giocheranno come esterni bassi, mentre Yoshida e Colley presenzieranno nel centro della difesa con Audero in porta.

Paulo Fonseca darà un’altra occasione a Mirante (visto anche l’infortunio di Pau Lopez), Mancini, Fazio e Kumbulla saranno titolari nel trio difensivo.

Santon sostituirà Spinazzola, mentre Bruno Peres darà un turno di riposo a Karsdorp. Villar e Diawara giocheranno al centro del centrocampo con Carles Perez e Pellegrini sulla trequarti e Borja Mayoral punta centrale.

Probabili formazioni di Sampdoria-Roma

SAMPDORIA (4-4-1-1): Audero; Bereszynski, Yoshida, Colley, Augello; Damsgaard, Thorsby, Ekdal, Jankto; Ramirez; Gabbiadini.

ROMA (3-4-2-1): Mirante; Mancini, Fazio, Kumbulla; Santon, Villar, Diawara, Bruno Peres; Carles Perez, Pellegrini; Borja Mayoral.

Come vedere Sampdoria-Roma in Diretta TV e Streaming Live

Partita : Sampdoria-Roma

: Sampdoria-Roma Data : Domenica 2 Maggio 2021

: Domenica 2 Maggio 2021 Orario : 20:45

: 20:45 Canali TV : SKY Sport Serie A, Sky Calcio

: SKY Sport Serie A, Sky Calcio Streaming: SkyGo (app e sito), NowTV (app e sito)

Sarà possibile vedere il match tra la Sampdoria di Claudio Ranieri e la Roma di Paulo Fonseca, con calcio d’inizio programmato per le ore 20:45 domenica 2 maggio 2021, tramite il possesso di un abbonamento Sky comprendente i pacchetti “Calcio” e “Sport”. Il match dello Stadio Marassi di Genova sarà visibile attraverso i canali del decoder Sky adibiti al racconto della nostra Serie A come Sky Sport , Sky Sport Serie A.

Sarà, inoltre, possibile seguire il match tramite le piattaforme digitali scaricando l’App SkyGo (accessibile a chi ha un abbonamento Sky), NowTV, che non ha bisogno di un abbonamento a Sky ma semplicemente dell’acquisto di un pacchetto, oppure si potrà sentire la diretta della partita via Radio su Rai Radio 1.

Dove ascoltare la Radiocronaca Live di Sampdoria-Roma

E’ possibile ascoltare la radiocronaca di Sampdoria-Roma in diretta live sulle frequenze di Rai Radio Uno oppure cliccando sul pulsante PLAY presente nel player in basso.

E’ possibile ascoltare la radiocronaca della partita su dispositivi mobile, quindi smartphone e tablet, scaricando l’applicazione gratuita RaiPlay Radio, abilitata ai sistemi Android e iOS.

Precedenti e statistiche di Sampdoria-Roma

La difesa della Sampdoria è meno perforata rispetto a quella giallorossa (47-51).

Nelle ultime 5 partite la Roma ha vinto solo una volta; la Sampdoria ha guadagnato 7 punti nelle ultime 5.

Il bomber della Samp è Fabio Quagliarella con 11 gol.

La Roma, invece, ha potuto contare sui 10 gol di Veretout e i 9 gol di Mkhitaryan.

