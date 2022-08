Sampdoria Juventus, dove vedere il match valido per la 2° giornata di Serie A. La partita si giocherà domenica 21 agosto alle 20:45 a Marassi. Sampdoria-Juventus sarà visibile in diretta Streaming su DAZN. Inoltre, per visionare il match, sarà possibile il collegamento alla Smart tv di un dispositivo come Amazon Fire Stick, Google Chromecast, Xbox One, Play Station 4 o Play Station 5.

La seconda giornata si conclude con il posticipo tra Sampdoria e Juventus. I bianconeri, nella loro prima uscita casalinga, si sono imposti per 3-0 sul Sassuolo. Esordio super in campionato per Ángel Di María che con una perla ha sbloccato il punteggio. L’attaccante, tra l’altro, ha regalato anche l’assist al secondo dei due gol messi a segno da Dušan Vlahović.

La buona prestazione della squadra di Max Allegri è stata, però, eclissata dall’infortunio proprio dell’argentino. L’ex PSG sarà ai box, per una Juve che è sempre più in emergenza vista anche l’indisponibilità di Paul Pogba. La Sampdoria, invece, dovrà riprendersi dopo il passo falso nella prima giornata di campionato.

I doriani sono stati sconfitti in casa per 2-0 dall’Atalanta grazie alle reti di Rafael Tolói e del nuovo acquisto Ademola Lookman. Primo KO per Marco Giampaolo che ha la doppia opportunità di potersi riprendere davanti al proprio pubblico.

Sampdoria Juventus, dove vederla in diretta TV e streaming

Sampdoria Juventus, match della 2° giornata di Serie A, sarà trasmesso in Diretta Streaming su DAZN. Sarà possibile vedere il match direttamente dal sito o scaricando l’App disponibile per Smart tv, smartphone, tablet e console.

Sampdoria– Juventus sarà trasmessa in esclusiva in diretta streaming su DAZN e sarà visibile per i suoi abbonati sia su Smart tv di ultima generazione compatibili con l’app che su tutte le tv collegate ad una console PlayStation 4/5 o Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S), al TIMVISION BOX o ad un dispositivo Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast, anche in questo caso attraverso l’applicazione.

Scaricando l’App DAZN si potrà vedere Sampdoria– Juventus in diretta streaming anche su smartphone, tablet. Su pc o notebook è possibile vedere la partita collegandosi all’app.

La telecronaca di Sampdoria Juventus è a cura di Stefano Borghi affiancato da Marco Parolo al commento tecnico.

Dopo il fischio finale, gli utenti avranno a disposizione gli Highlights e la partita integrale per la visione on demand su Dazn.

Da quest’anno c’è una nuova novità: l’app DAZN è disponibile anche su Sky Q. Inoltre, per gli abbonati sia a Sky che a DAZN , al prezzo di 5 Euro al mese che viene aggiunto a quello dell’abbonamento, sarà possibile visionare anche i canali satellitari ZONA DAZN (dal numero 214 al 218) che trasmetteranno le 7 partite in esclusiva insieme ad una selezione di eventi.

Sampdoria Juventus, dove ascoltare la radiocronaca

È possibile ascoltare la radiocronaca di Sampdoria-Juventus in diretta live sulle frequenze di Rai Radio Uno.

È possibile ascoltare la radiocronaca della partita su dispositivi mobile, quindi smartphone e tablet, scaricando l’applicazione gratuita RaiPlay Radio, abilitata ai sistemi Android e iOS.

Sampdoria Juventus, le ultimissime

4-3-1-2 per la Sampdoria. Davanti ad Audero la difesa con i centrali Ferrari e Colley e come terzini Bereszynski. Nella mediana Vieira, Depaoli al fianco di Rincón. Sulla trequarti Sabiri alle spalle dei due attaccanti Leris e Caputo.

La Juventus risponde con un 4-3-3. Perin ancora tra i pali e con la difesa formata da Danilo, Bonucci, Bremer ed Alex Sandro. Il centrocampo a tre potrebbe prevedere Zakaria, anche se uscito zoppicante dall’ultimo match, al fianco di Locatelli e McKennie. In attacco Cuadrado a supporto dei due serbi Vlahović e Kostić.

Sampdoria Juventus, le probabili formazioni

SAMPDORIA (4-3-1-2): Audero; Bereszynski, Ferrari, Colley, Murru; Vieira, Depaoli, Rincon; Sabiri; Leris, Caputo.

JUVENTUS (4-3-3): Perin; Danilo, Bonucci, Bremer, Alex Sandro; Zakaria, Locatelli, McKennie; Cuadrado, Vlahović, Kostić.

Precedenti e statistiche

La Sampdoria e la Juventus si sono affrontate 138 volte. Le vittorie sono nettamente a favore dei bianconeri e sono 74 contro le 27 dei blucerchiati. 37, invece, i pareggi. Nell’ultimo precedente a vincere fu la Juventus per 3-1 con l’autorete di Yoshida e la doppietta di Morata. Per i padroni da casa la rete di Sabiri.