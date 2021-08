Dove vedere Salernitana-Roma in Diretta TV-Streaming, orario e Probabili formazioni 29-8-2021

Dove vedere Salernitana-Roma, 2° Giornata di Serie A, Domenica 29 Agosto 2021 alle 20:45. Il match dell’Arechi tra Salernitana e Roma sarà trasmesso in Diretta TV e Streaming in esclusiva su DAZN.

Sarà di certo uno spettacolo rivedere l’Arechi di Salerno ospitare, dopo il 1999, una partita di Serie A e quale avversario potrebbe essere più consono se non una delle big del nostro campionato che, tra l’altro, ospitò la prima partita assoluta del cavalluccio marino nella massima serie.

La squadra di Fabrizio Castori ospita la Roma dopo che la prima giornata di campionato ha regalato una prestazione interessante da parte dei granata che, però, non ha portato punti alla neopromossa.

Con Simy ancora a mezzo servizio e con tutta l’emozione del debutto, la Salernitana ha mostrato gli artigli contro una squadra esperta come il Bologna che ha sudato sette camicie per vincere la gara casalinga, finita con il risultato di 3-2.

Tutto ciò, fa intendere che per Josè Mourinho e per la Roma, stanca dopo il triplo impegno in poco meno di 10 giorni, non sarà una gara semplice e la concentrazione dovrà andare oltre il semplice pronostico, inevitabilmente favorevole ai giallorossi.

Il debutto della Roma è stato eccellente e i riscontri positivi sono stati davvero tanti in una partita non facile come quella contro la Fiorentina.

I giallorossi hanno capito di poter giocare di reazione e di saper ben verticalizzare favorendo gli inserimenti di Mkhitaryan e Veretout, ma, soprattutto, possono contare su un duo di attaccanti che sembrano essere in forma.

Abraham sembra poter avere la personalità di prendersi velocemente la Roma, mentre Shomurodov, in questi pochi mesi della sua avventura giallorossa, sembra un giocatore totalmente diverso da quello visto con il Genoa.

Il palcoscenico è pronto e la Roma dovrà fare attenzione alla voglia della Salernitana di non sfigurare davanti al proprio pubblico e al (possibile) debutto dal primo minuto di uno degli attaccanti più prolifici dello scorso campionato, ovvero Simy.

Sarà possibile vedere la sfida tra la Salernitana di Fabrizio Castori e la Roma di Josè Mourinho, il 29 agosto 2021, alle ore 20:45 in esclusiva sulla piattaforma DAZN tramite APP o sul sito ufficiale utilizzando una Smart Tv, Pc, smartphone, tablet o console.

Salernitana-Roma verrà raccontata su DAZN dalle voci di Riccardo Mancini e Simone Tiribocchi.

Per poter guardare la partita Salernitana Roma in diretta Streaming basterà registrarsi su DAZN e attivare l’abbonamento mensile che permette la visione dell’intero campionato di Serie A.

Salernitana-Roma, inoltre, sarà visibile anche su tutti i televisori collegati ad una console come Xbox, Xbox serie X o PlayStation 4 o 5, oppure a un dispositivo Android Box, Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast.

Dove ascoltare la Radiocronaca di Salernitana-Roma

E' possibile ascoltare la radiocronaca di Salernitana-Roma in diretta live sulle frequenze di Rai Radio Uno oppure cliccando sul pulsante PLAY presente nel player in basso.

La radiocronaca della partita sarà disponibile anche su dispositivi mobile, quindi smartphone e tablet, scaricando l'applicazione gratuita RaiPlay Radio, abilitata ai sistemi Android e iOS.

Le ultime sulle formazioni di Salernitana-Roma

Il primo gol del campionato giallorosso ha portato la firma di H.Mkhitaryan

La Salernitana debutta in questa Serie A davanti al suo pubblico con un 3-5-2 che Fabrizio Castori confeziona grazie alla presenza (per la prima volta) dei due acquisti di questa sessione di mercato in attacco: Simy e Bonazzoli.

Belec giocherà tra i pali con davanti una difesa a 3 composta da Bogdan, Gyomber e Jaroszynski.

Sugli esterni giocheranno Ruggeri e Kechrida con al centro del campo Coulibaly, Di Tacchio e Obi.

Anche la Roma, vista la squalifica di Zaniolo, sta pensando a schierare i due attaccanti principi della sessione di mercato con Abraham unica punta e Shomurodov adattato in posizione di trequarti.

A completare il reparto offensivo ci saranno Lorenzo Pellegrini e Mkhitaryan.

Rui Patricio giocherà tra i pali con Karsdorp e Vina sugli esterni e Mancini centrale insieme ad Ibanez, con Smalling ancora infortunato.

Cristante e Veretout completeranno la mediana.

Probabili formazioni di Salernitana-Roma

SALERNITANA (3-5-2): Belec; Bogdan, Gyomber, Jaroszynski; Kechrida, M. Coulibaly, Di Tacchio, Obi, Ruggeri; Simy, Bonazzoli. All: Castori

ROMA (4-2-3-1): Rui Patricio; Karsdorp, Mancini, Ibanez, Viña; Cristante, Veretout; Shomurodov, Lo. Pellegrini, Mkhitaryan; Abraham. All: Mourinho

Precedenti e statistiche di Salernitana-Roma

Sono 4 i precedenti tra le due squadre e solo 2 di questi nell’epoca del girone unico a 3 punti.

La Roma ha vinto 3 volte, tra cui la prima giornata del 1998 con il risultato di 3-1.

La gara di ritorno, dello stesso anno, vide al Salernitana imporsi 2-1 proprio all’Arechi.

