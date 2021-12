Dove vedere Salernitana-Inter in Diretta TV e Streaming: Probabili formazioni e orario 17-12-2021

Dove vedere Salernitana-Inter, 18° giornata di Serie A, Venerdì 17 Dicembre 2021 alle 20:45. Il match dello Stadio Arechi di Salerno sarà trasmesso in Diretta TV e Streaming su SKY e DAZN.

Il folto venerdì della diciottesima giornata di campionato, offre un interessantissimo testa-coda.

La prima della classe, divenuta tale grazie alle combinazioni dell’ultima giornata, sfida l’ultima della graduatoria e a dividere le due formazioni ci sono ben 32 punti di differenza.

I 40 punti conquistati dall’Inter sono proprio quella quota salvezza che la Salernitana sogna di ottenere a fine campionato ma che, ora come ora, sembra difficile da pensare.

I nerazzurri sono oggettivamente la squadra più in forma di questo campionato, capace di recuperare un gap che sembrava essere importante da Milan e Napoli e trasformarlo in vantaggio.

La sfida dell’Arechi è, sulla carta, uno scoglio facile per gli uomini di Inzaghi che sono consapevoli anche del fatto che a Milano, il big match tra Milan e Napoli toglierà punti ad almeno una delle rivali per il titolo.

Nonostante ciò, proprio questa possibile eccessiva sicurezza potrebbe essere una grande insidia per l’Inter che dovrà affrontare una Salernitana consapevole che basterebbe una vittoria per rimettere tutto in discussione sul piano salvezza.

I granata sperano nel ritorno al gol dei propri attaccanti e proveranno a regalare una gioia immensa ai tifosi nel proprio stadio di casa.

Guarda Salernitana-Inter in Diretta Streaming su DAZN.

REGISTRATI SUBITO!

Come vedere Salernitana-Inter in Diretta TV e Streaming Live

Partita: Salernitana-Inter

Salernitana-Inter Data: Venerdì 17 Dicembre 2021

Venerdì 17 Dicembre 2021 Orario: 20:45

20:45 Canale tv: Sky Sport Uno (canale 201), Sky Calcio (canale 251), Sky Sport Football (canale 203)

Sky Sport Uno (canale 201), Sky Calcio (canale 251), Sky Sport Football (canale 203) Streaming: DAZN, SkyGo (App), NowTv (App e sito)

Salernitana Inter sarà trasmessa in diretta streaming su DAZN e sarà visibile per i suoi abbonati sia su smart tv di ultima generazione compatibili con l’app che su tutte le tv collegate ad una console PlayStation 4/5 o Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S), al TIMVISION BOX o ad un dispositivo Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast, anche in questo caso attraverso l’applicazione.

Guarda tutte le partite di Serie A in Diretta Streaming su DAZN.

REGISTRATI SUBITO!

Scaricando l’App DAZN si potrà vedere Roma Spezia in diretta streaming anche su dispositivi mobili come smartphone e tablet. Su pc o notebook è possibile vedere la partita collegandosi al sito ufficiale DAZN.

Dopo il fischio finale, gli utenti avranno a disposizione gli highlights e la partita integrale per la visione on demand su Dazn.

Sarà possibile vedere il match tra la Salernitana di Stefano Colantuono e l’Inter di Simone Inzaghi, con calcio d’inizio programmato per le ore 20:45 di Venerdì 17 Novembre 2021, tramite il possesso di un abbonamento Sky comprendente i pacchetti “Calcio” e “Sport”. Il match dello Stadio Arechi di Salerno sarà visibile attraverso i canali del decoder Sky adibiti al racconto della Serie A come Sky Sport , Sky Calcio.

Sarà, inoltre, possibile seguire il match tramite le piattaforme digitali scaricando l’App SkyGo (accessibile a chi ha un abbonamento Sky), NowTV, che non ha bisogno di un abbonamento a Sky ma semplicemente dell’acquisto di un pacchetto, oppure si potrà sentire la diretta della partita via Radio su Rai Radio 1.

Dove ascoltare la Radiocronaca di Salernitana-Inter

E’ possibile ascoltare la radiocronaca di Salernitana-Inter in diretta live sulle frequenze di Rai Radio Uno oppure cliccando sul pulsante PLAY presente nel player in basso.

La radiocronaca della partita sarà disponibile anche su dispositivi mobile, quindi smartphone e tablet, scaricando l’applicazione gratuita RaiPlay Radio, abilitata ai sistemi Android e iOS.

Le ultime sulle formazioni di Salernitana-Inter

fonte: Inter Twitter

La Salernitana di Colantuono ospita la capolista all’Arechi e lo farà con un 3-5-2 che ha nel reparto offensivo l’arma in più.

La presenza di Ribery e Simy cercherà di dare “fastidio” alla difesa nerazzurra e i due attaccanti granata saranno spalleggiati da un folto centrocampo.

Sugli esterni Colantuono sceglie Kechrida e Luca Ranieri, mentre al centro ci sarà l’ex Joel Obi, L.Coulibaly e Kastanos.

Belec, altro ex del match, giocherà in porta con Veseli, Gyomber e Bogdan in difesa.

L’Inter di Inzaghi risponde con una formazione speculare a quella degli avversari e l’impressione è che dopo l’ottima prova vista con il Cagliari, l’accoppiata Lautaro-Sanchez potrebbe essere riconfermata.

Dumfries e Perisic saranno gli esterni designati con Barella e Brozovic a centrocampo. Leggermente più avanti, invece, ci sarà Calhanoglu, in un ottimo stato di forma.

Handanovic si posizionerà tra i pali con Skriniar, De Vrij e Bastoni a formare il muro difensivo.

Le probabili formazioni di Salernitana-Inter

Salernitana (3-5-2): Belec; Veseli, Gyomber, Bogdan; Kechrida, Obi, L. Coulibaly, Kastanos, Ranieri; Simy, Ribery. Allenatore: Stefano Colantuono

Inter (3-5-2): Handanovic; Skriniar, de Vrij, A. Bastoni; Dumfries, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Perisic; Lautaro, Sanchez. Allenatore: Simone Inzaghi

Migliori Bookmakers AAMS