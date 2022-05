Dove vedere Roma-Venezia in Diretta TV-Streaming, orario e Probabili formazioni 14-5-2022

Dove vedere Roma-Venezia, 37° giornata di Serie A, Sabato 14 Maggio 2022 alle 20:45. Il match dello Stadio Olimpico di Roma sarà trasmesso in Diretta TV e Streaming su SKY e DAZN.

La sfida della 37^ giornata di Serie A potrebbe essere decisiva per la totale chiusura degli obiettivi stagionali di Roma e Venezia.

I lagunari, ultimi in classifica, hanno prolungato la propria permanenza in Serie A, ma potrebbe non bastare una vittoria per scacciare la matematica certezza della retrocessione.

Il Venezia non è padrone del proprio destino ma non vuole, di certo, perdere quell’ultima speranza rimasta.

Allo Stadio Olimpico, però, servirà un’impresa visto che i giallorossi, sconfitti dalla Fiorentina, stanno rischiando di compromettere la stagione lasciandosi sfuggire l’Europa League dalle mani.

La finale di Conference League è sicuramente un’opportunità importante sia per l’Europa, sia per mettere un trofeo in bacheca, però l’obiettivo stagionale è comunque quello di rimanere al quinto o sesto posto del campionato, soprattutto quando davanti hai la Lazio.

Ecco perché, il match contro il Venezia è importantissimo nell’economia di questo campionato e la squadra di Mourinho non può sbagliare.

Soncin e squadra, però, faranno di tutto per distruggere i sogni di gloria dei giallorossi in una partita in cui entrambe proveranno a chiudere definitivamente le speranze dell’altra.

Guarda Roma Venezia in Diretta Streaming su DAZN.

Come vedere Roma-Venezia in Diretta TV e Streaming Live

Partita: Roma-Venezia

Roma-Venezia Data: Sabato 14 Maggio 2022

Sabato 14 Maggio 2022 Orario: 20:45

20:45 Canale tv: Sky Sport Uno (canale 201), Sky Calcio (canale 251), Sky Sport Football (canale 203)

Sky Sport Uno (canale 201), Sky Calcio (canale 251), Sky Sport Football (canale 203) Streaming: DAZN, SkyGo (App), NowTv (App e sito)

Roma Venezia sarà trasmessa in diretta streaming su DAZN e sarà visibile per i suoi abbonati sia su smart tv di ultima generazione compatibili con l’app che su tutte le tv collegate ad una console PlayStation 4/5 o Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S), al TIMVISION BOX o ad un dispositivo Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast, anche in questo caso attraverso l’applicazione.

Guarda tutte le partite di Serie A ed Europa League in Diretta Streaming su DAZN.

Scaricando l’App DAZN si potrà vedere Roma Venezia in diretta streaming anche su dispositivi mobili come smartphone e tablet. Su pc o notebook è possibile vedere la partita collegandosi al sito ufficiale DAZN.

Dopo il fischio finale, gli utenti avranno a disposizione gli highlights e la partita integrale per la visione on demand su Dazn.

Sarà possibile vedere il match tra la Roma di Josè Mourinho e il Venezia di Andrea Soncin, con calcio d’inizio programmato per le ore 20:45 di Sabato 14 Maggio 2022, tramite il possesso di un abbonamento Sky comprendente i pacchetti “Calcio” e “Sport”. Il match dello Stadio Olimpico di Roma sarà visibile attraverso i canali del decoder Sky adibiti al racconto della Serie A come Sky Sport , Sky Calcio.

Sarà, inoltre, possibile seguire il match tramite le piattaforme digitali scaricando l’App SkyGo (accessibile a chi ha un abbonamento Sky), NowTV, che non ha bisogno di un abbonamento a Sky ma semplicemente dell’acquisto di un pacchetto, oppure si potrà sentire la diretta della partita via Radio su Rai Radio 1.

Dove ascoltare la Radiocronaca di Roma-Venezia

E’ possibile ascoltare la radiocronaca di Roma-Venezia in diretta live sulle frequenze di Rai Radio Uno oppure cliccando sul pulsante PLAY presente nel player in basso.

La radiocronaca della partita sarà disponibile anche su dispositivi mobile, quindi smartphone e tablet, scaricando l’applicazione gratuita RaiPlay Radio, abilitata ai sistemi Android e iOS.

Le ultime sulle formazioni di Roma-Venezia

La Roma di Mourinho non dovrebbe modificare la propria formazione titolare per il match contro il Venezia.

Rui Patricio sarà il portiere titolare con una difesa composta da Kumbulla, Smalling e Ibanez, con Mancini fuori.

Il centrocampo, invece, prevede la presenza di Cristante e Oliveira con Karsdorp e Zalewski a giocare sugli esterni.

Lorenzo Pellegrini e Zaniolo saranno i trequartisti designati, con Abraham punta.

Anche il Venezia non cambierà molto dopo la vittoria con il Bologna tranne in attacco dove Johnsen sembra favorito per una maglia da titolare.

Insieme a lui, giocheranno Aramu e Henry.

Maenpaa sarà il portiere titolare e davanti a lui ci saranno Caldara, Ampadu e Ceccaroni.

Mateju e Haps saranno gli esterni designati con Cuisance e Crnigoj al centro.

Le probabili formazioni di Roma-Venezia

ROMA (3-4-1-2): Rui Patricio; Kumbulla, Smalling, Ibanez; Karsdorp, Cristante, Oliveira, Zalewski; Pellegrini Lo; Zaniolo, Abraham. Allenatore: Mourinho

VENEZIA (3-4-3): Maenpaa; Caldara, Ampadu, Ceccaroni; Mateju, Crnigoj, Cuisance, Haps; Aramu, Henry, Johnsen Allenatore: Soncin