Dove vedere Roma – Slavia Praga in Diretta TV e Streaming Europa League 26-10-2023

Dove vedere Roma – Slavia Praga, 3° Giornata Europa League Giovedì 26 Ottobre 2023 alle 21:00.

Roma – Slavia Praga sarà trasmessa in Diretta TV su TV8, Sky Sport ed in Diretta Streaming su DAZN, NowTv e Sky Go.

La sfida tra Roma e Slavia Praga in programma Giovedì 26 Ottobre alle 21:00 allo Stadio Olimpico sarà trasmessa in diretta tv su TV8, Sky Sport Uno, Sky Sport Football, Sky Sport 4k e Sky Sport 251. In streaming, invece, la si potrà seguire su Dazn, Sky Go, e Now Tv.

Roma e Slavia Praga sono appaiate al 1° posto nel Gruppo G di Europa League con 6 punti frutto di 2 vittorie nelle prime due giornate.

Questa sfida è un vero e proprio scontro diretto per il primo posto nel girone.

Lo Slavia Praga sin qui ha segnato 8 gol subendone 0 mentre la Roma ne ha segnati 6 e ne ha subito 1.

La Roma di Mourinho arriva a questa sfida dopo la vittoria di misura contro il Monza di domenica scorsa grazie al gol di El Shaarawy arrivato proprio al 90°. I giallorossi in campionato sono risaliti al 7° posto in classifica con 14 punti.

Lo Slavia Praga nel suo campionato è al 2° posto con 30 punti in 12 partite a -2 dallo Sparta Praga che è primo.

Lo Slavia Praga èsicuramente un avversario ostico, non perde una partita dal 31 agosto, è secondo nel suo campionato e senza gol subiti nelle prime due sfide europee.

La Roma dal canto suo davanti ad uno Stadio “Olimpico” tutto esaurito dovrà fare di tutto per portare a casa un risultato positivo e ipotecare la qualificazione.

Come vedere Roma – Slavia Praga in Diretta TV e Streaming Live:

Partita : Roma – Slavia Praga

: Roma – Slavia Praga Data : Giovedì 26 Ottobre 2023

: Giovedì 26 Ottobre 2023 Orario : 21:00

: 21:00 Canali TV : TV8, Sky Sport Football

: TV8, Sky Sport Football Streaming: DAZN, NowTv, Sky Go

Sarà possibile vedere la sfida valida per la 3° Giornata di Europa League tra la Roma di Josè Mourinho e lo Slavia Praga giovedì 26 Maggio 2023 alle ore 21:00 in diretta TV sul digitale terrestre in chiaro su TV8 e per gli abbonati su Sky Sport.

Sarà possibile vedere Roma – Slavia Praga in Diretta Streaming sulla piattaforma DAZN tramite APP o sul sito ufficiale utilizzando una Smart Tv, Pc, smartphone, tablet o console.

DAZN ha affidato la telecronaca di Roma – Slavia Praga a Stefano Borghi con il commento tecnico di Simone Tiribocchi.

Su Sky invece ci sarà la telecronaca di Riccardo Gentile affiancato dal commento tecnico di Lorenzo Minotti. Inviati a bordocampo Paolo Assogna e Angelo Mangiante.

Per poter guardare la partita Roma – Slavia Praga in diretta Streaming basterà registrarsi su DAZN e attivare l’abbonamento mensile che permette la visione dell’intero campionato di Serie A.

Roma – Slavia Praga inoltre, sarà visibile anche su tutti i televisori collegati ad una console come Xbox, Xbox serie X o PlayStation 4 o 5, oppure a un dispositivo Android Box, Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast.

Guarda Roma – Slavia Praga in Diretta Streaming su DAZN.

Roma – Slavia Praga sarà visibile anche su Sky utilizzando il decoder Sky Q e sintonizzandosi sul canale 214 “Zona Dazn”, ossia un canale con contenuti Dazn.

Grazie ai canali Zona Dazn disponibili sul Decoder Sky Q si avrà la comodità di vedere Dazn direttamente sul satellite o digitale terrestre senza problemi di connessione a internet.

I clienti Sky possono vedere i contenuti di Dazn anche direttamente dall’app presente sui disposititi Sky Q oltre che sul canale 214 Zona Dazn.

In ogni caso è necessario essere abbonati a Dazn. La app si può trovare nella sezione apposita del decoder o utilizzando il comando vocale “apri Dazn”. Per il canale Zona Dazn è necessario pagare a Dazn un sovrapprezzo di 5 euro al mese, attivando l’opzione sul proprio account Dazn.

Per vedere il Pacchetto Mondo Dazn su Sky è necessario aggiungere all’abbonamento Sky Calcio (14.90 euro/mese il più economico) anche quello a Dazn (29.99 euro/mese), più altri 5 euro da versare a Dazn per rendere accessibile il canale.

Quindi vedere tutta la Serie A anche sul satellite o digitale terrestre costa 49.89 euro al mese.

Probabili Formazioni di Roma – Slavia Praga:

Mourinho manda in campo la sua Roma con il 3-5-2 con Svilar in porta e linea difensiva a 3 formata da Mancini, Llorente e Ndicka. A centrocampo c’è Paredes in cabina di regia affiancato da Cristante e Bove. Sulla fascia destra c’è Karsdorp e a sinistra Zalewski. La coppia d’attacco è formata da Lukaku e El Shaarawy.

Trpisovsky manda in campo lo Slavia Praga con un 3-5-2 speculare alla Roma con Mandous in porta ed in difesa Vlcek, Ogbu e Holes. A centrocampo c’è Zefeiris in cabina di regia affiancato da Dorley e Masopust. Sulla fascia destra c’è Holes e a sinistra Schranz. In attacco la coppia formata da Jurecka e Chytil.

ROMA (3-5-2): Svilar; Mancini, Llorente, Ndicka; Karsdorp, Cristante, Paredes, Bove, Zalewski; El Shaarawy, Lukaku. Allenatore: Mourinho.

A disposizione: Rui Patricio, Boer, Smalling, Spinazzola, Celik, Aouar, Pagano, Belotti, Pisilli, Mannini, Joao Costa, D’Alessio. Indisponibili: Abraham, Azmoun, Dybala, Kristensen, Kumbulla, Pellegrini, Renato Sanches. Squalificati: nessuno. Diffidati: nessuno.

SLAVIA PRAGA (3-5-2): Mandous; Vlcek, Ogbu, Holes; Doudera, Dorley, Zafeiris, Masopust, Schranz; Chytil, Jurecka. Allenatore: Trpisovsky.

A disposizione: Kolar, Sirotnik, Dumitrescu, Boril, Tomic, Wallem, Provod, Jurasek, Ogunbayi, Tijani, Van Buren. Indisponibili: Sevcki. Squalificati: nessuno. Diffidati: nessuno.

Arbitro: Eskas (Norvegia).