Dove vedere Roma-Sassuolo in diretta TV, live streaming e probabili formazioni (17/03/2024)

Roma e Sassuolo si affronteranno domenica 17 marzo alle ore 18.00 per il match che vale la ventinovesima giornata del campionato di Serie A. La partita sarà trasmessa in esclusiva su DAZN, visibile anche sul canale 214 del decoder di Sky e sul canale TV zona DAZN

Un match che può significare tanto sia in un verso che nell’altro. Roma e Sassuolo si contenderanno i tre punti allo stadio Olimpico. Un pareggio gioverebbe poco a entrambe le compagini, in lotta per obiettivi diametralmente opposti. I giallorossi necessitano di una vittoria per tentare di agganciare l’agognata quarta piazza ad oggi occupata dal Bologna distante sei lunghezze, ma con una gara in più. Sassuolo che si ritrova, invece, in piena lotta salvezza. L’arrivo di Ballardini sembra aver portato qualche certezza in più; tuttavia, per gli emiliani la classifica è molto complicata, in questo momento penultimi a meno due dell’Empoli, virtualmente salvo, ma anch’egli con una gara in più.

Roma che nella ultime cinque gare di campionato vanta tre vittorie, un pareggio e una sconfitta. Pareggio arrivato al fotofinish, grazie al destro di Llorente, nell’ultima giornata di campionato contro la Fiorentina. Per il Sassuolo le cose sono un po’ più complicate, nelle ultime cinque giornate i neroverdi hanno racimolato solo tre punti grazie al successo per 1 a 0 contro il Frosinone.

Negli ultimi dieci precedenti tra le due formazioni la Roma è riuscita a portare a casa solo tre vittorie, cinque sono i pareggi e due le vittorie degli emiliani. Da sottolineare che solo in due occasioni le porte di entrambe le squadre sono rimaste inviolate.

Guarda Roma-Sassuolo in Diretta Streaming su DAZN.

REGISTRATI SUBITO!

Dove vedere Roma-Sassuolo in diretta TV e live streaming

Partita: Roma-Sassuolo

Roma-Sassuolo Data: 17/03/2024

17/03/2024 Orario: 18.00

18.00 Canale TV: DAZN , Sky (canale 214-zona DAZN)

DAZN , Sky (canale 214-zona DAZN) Live streaming: DAZN

Per poter guardare la partita Roma-Sassuolo in live streaming basterà registrarsi su DAZN e attivare l’abbonamento mensile che permette la visione dell’intero campionato di Serie A.

Roma-Sassuolo sarà visibile su tutti i televisori collegati ad una console come Xbox, Xbox serie X o PlayStation 4 o 5, oppure a un dispositivo TIM VISION BOX, Android Box, Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast.

Roma-Sassuolo, inoltre, sarà visibile anche su Sky utilizzando il decoder Sky Q e sintonizzandosi sul canale 214 “Zona Dazn”, ossia un canale con contenuti DAZN.

Grazie ai canali Zona DAZN disponibili sul Decoder Sky Q si avrà la comodità di vedere DAZN direttamente sul satellite o digitale terrestre senza problemi di connessione a internet.

Per il canale Zona DAZN con Sky è necessario pagare a Dazn un sovrapprezzo di 5 euro al mese, attivando l’opzione sul proprio account.

Roma-Sassuolo dove ascoltare la radiocronaca

È possibile ascoltare la radiocronaca di Roma-Sassuolo in diretta live sulle frequenze di Rai Radio Uno.

La radiocronaca della partita sarà disponibile anche su dispositivi mobile: smartphone e tablet, scaricando l’applicazione gratuita RaiPlay Radio, abilitata ai sistemi Android e iOS.

Probabili formazioni di Roma-Sassuolo

Roma che scenderà in campo con l’ormai rodato 4-3-3. Svilar tra i pali, difesa con Karsdorp, Mancini, Ndicka e Angelino. A centrocampo il solito Paredes in regia affiancato da Cristante e Pellegrini. In attacco out Dybala, per infortunio, e Lukaku che non è al meglio. Di conseguenza spazio al tridente formato da Baldanzi, Azmoun ed El Shaarawy.

Il Sassuolo dovrebbe scendere in campo con un 4-3-2-1. In porta Consigli, difesa formata da Missori, Erlic, Ferrari e Pedersen. I due mediani di centrocampo saranno Racic e Boloca. Bajrami, Henrique e Laurienté forniranno supporto all’unica punta Pinamonti.

ROMA (4-3-3): Svilar; Karsdorp, Mancini, Ndicka, Angelino; Cristante, Paredes, Pellegrini; Baldanzi, Azmoun, El Shaarawy.

SASSUOLO (4-2-3-1): Consigli; Missori, Erlic, Ferrari, Pedersen; Racic, Boloca; Bajrami, Henrique, Laurienté; Pinamonti.

Seguici su Telegram Rimani aggiornato sulle ultime novità, i Pronostici Scommesse e i migliori Bonus Bookmaker. Seguici (Gratis!)

Copyright © stadiosport.it - È vietata la riproduzione di contenuti e immagini, in qualsiasi forma.