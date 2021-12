Dove vedere Roma-Sampdoria in Diretta TV-Streaming, orario e Probabili formazioni 22-12-2021

Dove vedere Roma-Sampdoria, 19° Giornata di Serie A, Mercoledì 22 Dicembre 2021 alle 18:30. Il match dello Stadio Olimpico di Roma sarà trasmesso in Diretta TV e Streaming in esclusiva su DAZN.

Il 2021 di Roma e Sampdoria si concluderà con la sfida dello Stadio Olimpico in cui le due compagini cercheranno di rendere la classifica di fine anno il più sorridente possibile.

Non è stata un’annata da ricordare per i capitolini che dopo la magra qualificazione in Conference League, hanno deciso di fare all-in puntando su un’allenatore esperto e dal grande palmares come Josè Mourinho.

Tra alti e bassi, il quinto posto in classifica è comunque soddisfacente, vista la corsa inarrestabile delle prime quattro, e l’ambiente giallorosso ha potuto tornare a gioire grazie alla vittoria contro l’Atalanta, senza dubbio la miglior partita dell’anno.

La Sampdoria, invece, ha salutato Claudio Ranieri, autore di una buona stagione che i blucerchiati non sono riusciti ancora a replicare con la conduzione di Roberto D’Aversa.

Attualmente la classifica non sorride ai doriani che vogliono tornare nelle zone di classifica alte, nonostante la zona retrocessione dista 9 punti, non è comunque una stagione facile per la Sampdoria che vede nella sfida contro la Roma l’ultima possibilità per dare continuità al breve periodo di risultati utili della squadra.

I giallorossi, in piena corsa Europa, non faranno sconti.

Come vedere Roma-Sampdoria in Diretta TV e Streaming Live

Partita : Roma-Sampdoria

: Roma-Sampdoria Data : Mercoledì 22 Dicembre 2021

: Mercoledì 22 Dicembre 2021 Orario : 18:30

: 18:30 Canali TV : DAZN (app e sito)

: DAZN (app e sito) Streaming: DAZN (app e sito)

Sarà possibile vedere la sfida tra la Roma di Josè Mourinho e la Sampdoria di Roberto D’Aversa, il 22 Dicembre 2021, alle ore 18:30 in esclusiva sulla piattaforma DAZN tramite APP o sul sito ufficiale utilizzando una Smart Tv, Pc, smartphone, tablet o console.

Per poter guardare la partita Roma Sampdoria in diretta Streaming basterà registrarsi su DAZN e attivare l’abbonamento mensile che permette la visione dell’intero campionato di Serie A.

Roma Sampdoria, inoltre, sarà visibile anche su tutti i televisori collegati ad una console come Xbox, Xbox serie X o PlayStation 4 o 5, oppure a un dispositivo Android Box, Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast.

Dove ascoltare la Radiocronaca di Roma-Sampdoria

E’ possibile ascoltare la radiocronaca di Roma-Sampdoria in diretta live sulle frequenze di Rai Radio Uno oppure cliccando sul pulsante PLAY presente nel player in basso.

La radiocronaca della partita sarà disponibile anche su dispositivi mobile, quindi smartphone e tablet, scaricando l’applicazione gratuita RaiPlay Radio, abilitata ai sistemi Android e iOS.

Le ultime sulle formazioni di Roma-Sampdoria

Henrik Mkhitaryan, centrocampista della Roma, sta tornando a buoni livelli di rendimento

Mourinho sfida la Sampdoria confezionando un 3-5-2 con Rui Patricio in porta e una difesa che registra il ritorno di Mancini.

Saranno Ibanez e Smalling a completare il trio del reparto arretrato con Karsdorp e Vina esterni, Cristante e Veretout al centro del centrocampo e Mkhitaryan sulla trequarti.

Abraham e Zaniolo giocheranno in attacco. Con il giovane italiano riconfermato nel ruolo di seconda punta dopo la bella prestazione mostrata a Bergamo.

La Sampdoria di Roberto D’Aversa giocherà con il 4-4-2 con Gabbiadini e Caputo che daranno esperienza alla manovra.

Sugli esterni, imprescindibile la presenza di Candreva con Adrien Silva sull’altra fascia.

In mezzo al campo, invece, ci saranno Ekdal e Thorsby.

Le probabili formazioni di Roma-Sampdoria

Roma (3-5-2): Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibanez; Karsdorp, Veretout, Cristante, Mkhitaryan, Vina; Abraham, Zaniolo. Allenatore: Josè Mourinho

Sampdoria (4-4-2): Audero; Bereszynski, Yoshida, Colley, Augello; Candreva, Adrien Silva, Ekdal, Thorsby; Gabbiadini, Caputo. Allenatore: Roberto D’Aversa

