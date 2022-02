Dove vedere Roma-Hellas Verona in Diretta TV-Streaming, orario e Probabili formazioni 19-2-2022

Dove vedere Roma-Hellas Verona, 26° Giornata di Serie A, Sabato 19 Febbraio 2022 alle 18:00. Il match del Mapei Stadium di Reggio Emilia sarà trasmesso in Diretta TV e Streaming in esclusiva su DAZN.

La ventiseiesima giornata di Serie A regala la pirotecnica sfida tra Roma ed Hellas Verona.

Le due compagini condividono una filosofia improntata sull’attacco e che, spesso, vede nelle difese l’elemento più carente ed è per questo che il match del sabato pomeriggio si prospetta più adrenalinico che mai.

Da una parte ci sono i giallorossi, in grandi difficoltà nel ritrovare la via della vittoria, che possono contare sulla buona forma di Abraham, mentre il Verona ha nel suo arsenale le grandissime stagioni di Caprari e Barak, al quale si deve aggiungere anche Simeone che, nonostante abbia abbassato i suoi numeri nell’ultimo mese, resta imprescindibile.

Ovvio che per Mourinho e squadra, questa partita può nascondere più di una insidia visto la grande propensione del Verona a giocare a viso aperto e l’entusiasmo dei gialloblu che non disdegnano mai i grandi confronti.

La Roma deve ritrovarsi e per farlo deve cercare, prima di tutto, la via della vittoria.

Il Verona, però, non ha intenzione di frenare una cavalcata che la sta confermando come grande realtà della zona sinistra della classifica e in attesa di capire se le ambizioni possono diventare anche europee, non vuole smettere di convincere.

Guarda Roma Hellas Verona in Diretta Streaming su DAZN!

REGISTRATI SUBITO!

Come vedere Roma-Hellas Verona in Diretta TV e Streaming Live

Partita : Roma-Hellas Verona

: Roma-Hellas Verona Data : Sabato 19 Febbraio 2022

: Sabato 19 Febbraio 2022 Orario : 18:00

: 18:00 Canali TV : DAZN (app e sito)

: DAZN (app e sito) Streaming: DAZN (app e sito)

Sarà possibile vedere la sfida tra la Roma di Josè Mourinho e l’Hellas Verona di Igor Tudor, il 19 Febbraio 2022, alle ore 18:00 in esclusiva sulla piattaforma DAZN tramite APP o sul sito ufficiale utilizzando una Smart Tv, Pc, smartphone, tablet o console.

Per poter guardare la partita Roma Hellas Verona in diretta Streaming basterà registrarsi su DAZN e attivare l’abbonamento mensile che permette la visione dell’intero campionato di Serie A.

Roma Hellas Verona, inoltre, sarà visibile anche su tutti i televisori collegati ad una console come Xbox, Xbox serie X o PlayStation 4 o 5, oppure a un dispositivo Android Box, Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast.

Guarda Tutte le partite di Serie A 2021-22 in Diretta su DAZN

Guarda tutte le partite di Serie A in Diretta Streaming su DAZN.

REGISTRATI SUBITO!

Dove ascoltare la Radiocronaca di Roma-Hellas Verona

E’ possibile ascoltare la radiocronaca di Roma-Hellas Verona in diretta live sulle frequenze di Rai Radio Uno oppure cliccando sul pulsante PLAY presente nel player in basso.

La radiocronaca della partita sarà disponibile anche su dispositivi mobile, quindi smartphone e tablet, scaricando l’applicazione gratuita RaiPlay Radio, abilitata ai sistemi Android e iOS.

Le ultime sulle formazioni di Roma-Hellas Verona

Contro l’Hellas Verona potrebbe esserci il possibile ritorno alla difesa a 4 per la Roma di Josè Mourinho.

I capitolini potrebbero rispolverare il 4-2-3-1 con Rui Patricio che viene confermato nonostante la brutta prestazione contro il Sassuolo.

La linea difensiva sarà composta da Vina e Maitland-Niles sulle fasce e Smalling a fare da centrale con Kumbulla.

Veretout dovrebbe tornare titolare a centrocampo facendo coppia con Sergio Oliveira, mentre la linea di trequartisti prevede la presenza di Mkhitaryan, Zaniolo e Pellegrini con Abraham unica punta.

L’Hellas di Tudor si schiererà con un 3-4-2-1 con il “trio” offensivo che tanto sta facendo bene in questo campionato.

Sarà, infatti, Simeone a reggere l’attacco veronese con Caprari e Barak a sostegno.

Unico ballottaggio è quello tra Faraoni, non ancora al top, e Depaoli ma se il primo dovesse stare bene giocherà.

Montipò sarà presente tra i pali, mentre Ceccherini, Gunter e Casale completeranno la difesa a tre.

Tameze, Ilic e Lazovic completano l’11 titolare degli ospiti.

Le probabili formazioni di Roma-Hellas Verona

ROMA (4-2-3-1): Rui Patricio; Maitland-Niles, Smalling, Kumbulla, Vina; Veretout, S. Oliveira; Zaniolo, Pellegrini, Mkhitaryan; Abraham. Allenatore: Josè Mourinho.



HELLAS VERONA (3-4-2-1): Montipò; Ceccherini, Gunter, Casale; Faraoni, Tameze, Ilic, Lazovic; Barak, Caprari; Simeone. Allenatore: Igor Tudor.

Ballottaggi: Faraoni 55% – Depaoli 45%

Indisponibili: Pandur, Dawidowicz

Squalificati: –

Migliori Bookmakers AAMS