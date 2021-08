Dove vedere Roma-Fiorentina in Diretta TV-Streaming, orario e Probabili formazioni 22-8-2021

Dove vedere Roma-Fiorentina, 1° Giornata di Serie A, Domenica 22 Agosto 2021 alle 20:45. Il match dell’Olimpico sarà trasmesso in Diretta TV e Streaming in esclusiva su DAZN.

La Serie A 2021/2022 di Roma e Fiorentina avrà ufficialmente inizio domenica 22 agosto 2021 allo Stadio Olimpico di Roma.

Il calendario ha posto subito una partita di grande interesse come apertura del nostro campionato e non solo perché giallorossi e Viola rappresentano un pezzo di storia del calcio italiano, ma anche perché entrambe arrivano a questa partita con tante speranze e ambizioni.

Le due compagini sono chiamate a cancellare i ricordi di una stagione sottotono ed entrambe condividono la grande energia di due proprietà estere che stanno cercando di ricostruire al meglio le due formazioni.

La Roma è stata affidata a Josè Mourinho, ma allo stesso tempo ha dovuto subire l’addio di Edin Dzeko, sostituito da Shomurodov e Tammy Abraham; mentre la Fiorentina, dopo una travagliata estate che ha visto Gennaro Gattuso arrivare a Firenze per poi andarsene poche settimane dopo, ha scommesso sulle idee di gioco di Vincenzo Italiano acquistando anche un giocatore di grande talento come Nico Gonzalez.

Per i Viola, però, c’è l’incertezza che ruota sul futuro di Dusan Vlahovic che dopo le 21 realizzazioni dello scorso anno ha attirato l’interesse dei maggiori club d’Europa.

Per i giallorossi il settimo posto della scorsa stagione è un punto assolutamente da correggere e migliorare in un campionato in cui si chiede, a Mourinho e i suoi ragazzi, la qualificazione nell’Europa che conta e la possibilità di essere competitivi fin dalla prima giornata, nonostante quello capitolino sia un cantiere ancora aperto.

La Fiorentina non è da meno, lottare per due anni consecutivi nella zona retrocessione non fa onore alla storia gigliata e questo deve essere l’anno della svolta con la speranza di un campionato tranquillo con il sogno Europa sempre ben presente.

Italiano si è dimostrato motivato nella sua avventura Viola e la squadra, che rappresenta ancora un rebus vista l’incertezza sul mercato, dovrà riportare Firenze ad alti livelli.

Per entrambe sarà importante iniziare con il piede giusto

Ultime sulle formazioni di Roma-Fiorentina

I giallorossi debuttano in questo campionato con la miglior formazione possibile considerando anche gli infortuni di Spinazzola e Smalling.

Mourinho confeziona un 4-2-3-1 con Rui Patricio in porta, al debutto assoluto in Serie A così come Vina che occuperà la fascia sinistra.

Al centro spazio a Ibanez e Mancini con Karsdorp che completerà la linea difensiva.

Sulla mediana giocheranno l’ex della partita Veretout e Bryan Cristante, mentre in fase offensiva la Roma punta sul triplo trequartista con Pellegrini e Mkhitaryan aiutati dal ritorno dal primo minuto in Serie A di Nicolò Zaniolo.

Dovrebbe essere Shomurodov il primo titolare dell’attacco giallorosso.

La Fiorentina di Vincenzo Italiano, aspettando le novità che arrivano dal mercato, cerca di reinventarsi con un 4-3-3 con tanta qualità.

Dragowski giocherà in porta con Venuti e Biraghi esterni bassi e Martinez Quarta a far coppia con Milenkovic al centro della difesa (aspettando il completo inserimento in rosa del neo acquisto Nastasic).

A centrocampo, Italiano scommette su Castrovilli, Bonaventura e Pulgar, mentre c’è curiosità su come il neo allenatore Viola schiererà l’attacco.

Salvo sorprese di mercato, sarà Vlahovic il titolare con Nico Gonzalez sicuro di poter partire dal primo minuto e Sottil sul lato opposto.

Probabili formazioni di Roma-Fiorentina

Roma (4-2-3-1): Rui Patricio; Karsdorp, Ibanez, Mancini, Vina; Veretout, Cristante; Zaniolo, Pellegrini, Mkhitaryan; Shomurodov. All. Mourinho

Fiorentina (4-3-3): Dragowski; Venuti, Martinez Quarta, Milenkovic, Biraghi; Castrovilli, Pulgar, Bonaventura; Nico Gonzalez, Vlahovic, Sottil. All. Italiano

Come vedere Roma-Fiorentina in Diretta TV e Streaming Live

Sarà possibile vedere la sfida tra la Roma di Josè Mourinho e la Fiorentina di Vincenzo Italiano, il 22 agosto 2021, alle ore 20:45, tramite l’app di DAZN, disponibile su tutte le piattaforme digitali, pc, smartphone, TIMVISION e tablet. Per poter guardare la partita basterà iscriversi al sito ufficiale di DAZN e scegliere tra i vari pacchetti di abbonamento utili per la visione dell’intero campionato di Serie A.

La sfida, inoltre, sarà visibile anche su tutti i televisori collegati ad una console videoludica come Xbox, Xbox serie X o PlayStation 4 o 5, oppure a un dispositivo Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast.

Dove ascoltare la Radiocronaca di Roma-Fiorentina

E’ possibile ascoltare la radiocronaca di Roma-Fiorentina in diretta live sulle frequenze di Rai Radio Uno oppure cliccando sul pulsante PLAY presente nel player in basso.

https://tunein.com/embed/player/s25212/

E’ possibile ascoltare la radiocronaca della partita su dispositivi mobile, quindi smartphone e tablet, scaricando l’applicazione gratuita RaiPlay Radio, abilitata ai sistemi Android e iOS.

Precedenti e statistiche di Roma-Fiorentina

Sono 189 le sfide ufficiali tra Roma e Fiorentina.

I giallorossi sono usciti vincenti per 65 volte a discapito delle 58 affermazioni della Viola. 66 i pareggi.

L’ultimo confronto tra le due squadre, allo Stadio Olimpico, ha visto la Roma uscire vincitrice per 2-0 con i gol di Spinazzola e Pedro.

